Senado: arrancó la nueva composición y el oficialismo pudo capear la falta de quórum con un plan B

Cómo llegaron a los 37 escaños necesarios para sesionar y luego aprobar Bienes Personales. La foto política que anticipa cómo serán los próximos dos años

Cristina Fernández de Kirchner eligió la antigua Casa Carabassa, del barrio de Palermo, para celebrar con el bloque del Frente de Todos el cierre del año. Fue el miércoles por la noche, después de la última sesión del año del Senado, pero la primera donde el oficialismo estuvo en el recinto sin cuórum y con un ausente imprevisto que los puso en problemas, pero no impidió la sanción de una serie de cambios en el impuesto a los Bienes Personales. De esa pulseada, que cierra tres meses de tironeos en las dos cámaras del Congreso, quedaron plasmados los métodos que utilizarán el oficialismo, el interbloque de Juntos por el Cambio y los bloques provinciales para medirse en el recinto durante los próximos dos años.

La cena fue en el Museo Evita, instalado en la antigua casona de la calle Lafinur al 2900. Tal como fue el encuentro que convocó antes del 10 de diciembre la titular del Senado para despedirse de la anterior composición del bloque, esta vez el convite duró hasta tarde. Esta vez el flamante senador catamarqueño Guillermo Andrada no fue de la partida y tampoco de la sesión, porque resultó covid positivo en el testeo previo al ingreso al recinto y le movió toda la estantería a un oficialismo que llegaba muy ajustado al primer round sin quórum propio.

El contagio confirmado de Andrada fue detectado en el filo del inicio de la sesión, que estaba prevista para las 15 del miércoles. Originó una demora en un momento crítico para el oficialismo. Para llegar a los 37 senadores que requiere el quórum, el FdT necesita contar con la asistencia perfecta de sus 35 integrantes y el apoyo de dos aliados: Magdalena Solari Quintana, del Frente de la Concordia Misionero, y el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Rio Negro.

En la última sesión del año se aprobaron algunos cambios en Bienes Personales

Cubrir el hueco inesperado que dejó Andrada implicó cristalizar otro acercamiento que el oficialismo venía tejiendo. Estiró el inicio de la sesión por encima de los treinta minutos de tolerancia que establece el reglamento del cuerpo y desató una repentina ofensiva de JxC. La sesión comenzó a las 15.40, diez minutos después del límite, cuando la titular del Senado anunció que contaba con 38 escaños, uno por encima de los 37. Fue gracias a la presencia de la riojana Clara Vega, que fue aliada de Cambiemos y ahora forma parte de un interbloque compartido por otras dos fuerzas provinciales. La senadora justificó su presencia en un comunicado: "Imitar nuestra labor a dar o no quórum es un acto de cobardía y no resuelve la cuestión de fondo. No olvidemos que Juntos por el Cambio fue el espacio que instaló el tema en agenda y ahora busca diluirlo de esta manera", disparó la legisladora para recordar que el tratamiento era posterior a una pulseada en Diputados, donde JxC se amparó en el reglamento para forzar el tratamiento de un aumento del mínimo imponible de Bienes Personales, a partir de un proyecto del entonces senador Carlos Caserio, que fue aprobado por unanimidad en el Senado y congelado en la Cámara baja desde octubre.

Con Vega el oficialismo pudo reemplazar a Andrada pero arrancó con 38, gracias a la presencia de Alejandra Vigo, del bloque Córdoba Federal, que había anticipado que desde su punto de vista reunir el quórum era una responsabilidad del oficialismo. Si eso se cumplía, participaría de la sesión. Finalmente lo hizo y le sumó un poroto al FdT en un recinto donde no estuvieron los 35 integrantes del interbloque de JxC, que ahora conduce el mendocino Alfredo Cornejo. El flamante senador sólo estuvo para anticipar que consideraban nula la sesión por la demora y que recurrirían a la Justicia.

Concretaron el anuncio este jueves, con un amparo presentado por los jefes de cada bloque del espacio opositor. Será tramitado por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 5, a cargo de María Alejandra Biotti. En el escrito le pidieron que "declare la nulidad absoluta de la sesión especial" porque "fue llevada adelante en abierta y franca violación al art. 15 del Reglamento.

Según el argumento de los senadores "al momento cumplirse el límite estipulado, la Cámara no contaba con el quórum exigido para llevar adelante la sesión". Es la primera vez que llega una diferencia de diez minutos a la Justicia con un planteo de invalidez. La apuesta anticipa que JxC está dispuesto a litigar por un detalle de ese tipo que habitualmente se diluye cuando se consigue el quórum necesario. No hay certezas de que prospere. Es el tercer amparo que llega al fuero contencioso federal, luego de los dos presentados el año pasado por cuestionamientos respecto a la interpretación del reglamento sobre el funcionamiento remoto en medio de la pandemia. Los planteos terminaron abstractos y la Corte ya planteó en el comienzo de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus que no tiene interés en intervenir sobre el funcionamiento del Poder Legislativo, que se rige por las normas que acuerdan sus integrantes.

Andrada habrá terminado de cursar el Covid dentro de dos semanas y estará en condiciones de regresar al recinto cuando el presidente Alberto Fernández convoque a extraordinarias para fines de enero y febrero. Para entonces, el FdT volverá al imperativo de contar con asistencia perfecta, los respaldos de los aliados de Misiones y Río Negro, y dos puentes para negociar apoyos con la riojana Vega, que responde a la exsenadora e intendenta de la Ciudad de La Rioja, Inés Brizuela y Doria; y Vigo, del monobloque cordobesista, conducido por su consorte, el gobernador Juan Schiaretti.