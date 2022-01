El conductor que atropelló y mató en Palermo dio positivo en el narcotest

El hombre que atropelló y mató a una ciclista ayer por la mañana en los Bosque de Palermo dio positivo de marihuana luego del estudio de narcotest que se le realizó en la comisaría y el de alcoholemia dio negativo. Luego del hecho, José Carlos Olaya González, abandonó el lugar y se escapó en una camioneta Jeep de uno de sus amigos. Poco tiempo después fueron detenidos en Avellaneda.

Se pudo saber que Olaya y sus amigos volvían de una fiesta cuando atropelló a varios ciclistas y runners que tuvieron que ser trasladados a los hospitales más cercanos para su recuperación. Marcela Bimonte de 62 años era quien se encontraba en grave estado, ya que en el lugar tuvo un paro cardiorrespiratorio, pero en el Hospital Fernández no pudieron salvarla y antes del mediodía se dio a conocer la noticia de que había fallecido.

Por la investigación se pudo saber que el auto, un Ford Focus rojo, tenía diversas multas por exceso de velocidad, pasar varios semáforos en rojo y estacionar en lugares indebidos. La deuda que acumula en la Ciudad de Buenos Aires es de $58.300 y todas se dieron en los últimos meses del 2021.

Luego del hecho Olaya abandonó el lugar y dejó a dos chicas que venían en la parte trasera del auto. La Jeep Grand Cherokee, de color negra, fue detectada por el Anillo Digital de la Ciudad cuando cruzaba el Puente Pueyrredón. De inmediato la Policía de la Ciudad dio aviso a la fuerza Bonaerense.

En estos momentos el conductor fue imputado por "homicidio culposo", mientras que las otras tres personas de la camioneta por "encubrimiento". Horas más tarde fueron identificadas como Patricio Daniel Valiente, de 30 años, Lucio Valiente, de 20, y Fernando Ezequiel Escobar, de 29 años, quienes quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

El domingo que viene se realizará una marcha en el lugar para pedir justicia por Marcela y se colgará una bicicleta blanca en uno de los postes para homenajearla.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, adelantó que pedirían cambiar la calificación a homicidio doloso: "Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque ‘no hubo intención’. Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años", informó en su cuenta de Twitter.

