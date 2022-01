Luego de pasar más de 48 horas sin luz, vecinos cortaron las avenidas General Paz y Juan B. Justo

Durante la noche de este lunes, algunos vecinos de la zona hicieron una protesta, en la que cortaron ambos sentidos de circulación

Vecinos de los barrios de Mataderos y Villa Luro cortaron el tránsito en la Avenida General Paz durante la tarde noche de este lunes. La protesta tuvo lugar a la altura de Emilio Castro y estuvieron restringidos ambos sentidos de circulación. Los locales denuncian que en algunos casos el suministro está ininterrumpido desde al menos tres días.

Si bien se conocieron diversas denuncias por falta de luz durante las últimas semanas debido a las altas temperaturas, esta protesta puntual comenzó este lunes después de las 18 y se concretó luego de que un grupo lograra subirse a la avenida que conecta la ciudad de Buenos Aires y el conurbano de norte a sur.

El número de manifestantes comenzó a crecer hasta llegar a decenas de vecinos. Los principales reclamos apuntaban contra la distribuidora eléctrica Edesur, particularmente por interrupciones desde las últimas horas del año pasado.

Los vecinos de la zona decidieron reclamar a través de un corte de la General Paz

Además, los testimonios de los vecinos aseguran que sufrieron el daño de electrodomésticos y que no pueden asistir correctamente a familiares mayores. También tuvieron que desechar alimentos por falta de refrigeración.

Al momento del reclamo, según la web oficial del ENRE, había más de 20.000 afectados, entre usuarios de Edenor y de Edesur, una cifra bastante menor a los picos alcanzados durante los días festivos de fin de año.

Más cortes de calles por falta de suministro eléctrico

Los vecinos de la zona de la General Paz no son los únicos que han salido a protestar por la falta de suministro eléctrico. También cientos de vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen ese problema desde hace más de 4 días. Fue por eso que tomaron la decisión de cortar calles para pedir una solución a este severo inconveniente.

Vecinos de la zona cortaron la General Paz para reclamar la falta de suministro eléctrico

Según informó Perfil, los vecinos del barrio de Foresta decidieron cortar la avenida Juan B. Justo para que las autoridades escuchen sus reclamos.

"Estamos desde el 30 sin luz, primero tuvimos una sobrecarga en la línea de tensión que quemó muchos electrodomésticos", afirmó Facundo, uno de los vecinos damnificados. "Queremos que nos devuelvan la luz, no nos dan bola por ningún medio", señaló.

"No se hizo presente nadie a escucharnos, no fueron capaces de traernos agua o algo para ayudarnos", indicó la persona entrevistada por el medio. Por otro lado, otros vecinos de la Ciudad decidieron cortar la General Paz cansados de no recibir respuestas por parte de las autoridades del ENRE, de Edesur y de la Ciudad.