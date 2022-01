Investigan a una jueza por tomar mate y besarse con un condenado a perpetua: ¿cómo se defendió la magistrada?

La magistrada fue parte del Tribunal que determinó la sanción para el preso, pero ella votó en disidencia la condena a perpetua

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut inició actuaciones administrativas contra una jueza de Comodoro Rivadavia que había mantenido "conductas inadecuadas" ya que en un video se ve a la magistrada a los besos con un preso de alta peligrosidad condenado por un tribunal que ella misma integró.

El hecho ocurrió en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew y fue protagonizado por Mariel Suarez, una jueza penal de Comodoro Rivadavia, quien fue vista en el citado video a los besos con Cristian "Mai" Bustos, un recluso que debe cumplir prisión perpetua.

Según informó Diario Jornada de Chubut, Bustos fue condenado el 22 de diciembre pasado a cadena perpetua por el asesinato del policía "Tito" Roberts en Corcovado, en un hecho que ocurrió en 2009.

La jueza fue parte del Tribunal que determinó la sanción para el sujeto en un juicio realizado en Esquel, pero el dato trascendental es que Suárez votó en disidencia la condena a perpetua y solicitó una pena menor por el crimen.

En un informe al que accedió el mencionado medio chubutense se indica que el agente de guardia reporta a su superior, el jefe de la División Seguridad Interna, todo lo sucedido dentro de un aula del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew.

El parte oficial del Poder Judicial detalló: "A raíz de una comunicación formal dirigida a los Ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel".

"De los datos comunicados desde el IPP surgen que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial", concluyó el escrito.

#Exclusivo El #video que elevaron las autoridades penitenciarias a la Justicia de #Chubut en el que se ve a la jueza y al condenado dentro de un aula de la cárcel de #Trelew https://t.co/7zPqst2Hdr pic.twitter.com/4rUqU1HIQK — Diario Jornada (@JornadaWeb) January 3, 2022

La jueza dijo que está "haciendo un libro" con la historia

La jueza Mariel Suárez, quien está siendo investigada tras difundirse un video en el cual se la ve a los besos con un preso de alta peligrosidad condenado a prisión perpetua, aseguró este martes que no tiene "ninguna relación sentimental" con el sujeto y que fue a verlo porque está "haciendo un libro con su historia".

"No tengo ninguna relación sentimental con esa persona, no tengo ningún vínculo personal. Estoy haciendo un libro con esta persona por su historia y es la primera que voy a escribir", señaló la magistrada. En diálogo con el canal de noticias TN y ante la posible sanción que podría sufrir a raíz de esta situación, Suárez dijo: "Haré el descargo y mostraré los documentos para que vean que el descargo es real".

Al ser consultada acerca del acercamiento que tuvo con el preso y que se ve en el video explicó que el mismo fue porque pensaron que los "estaban escuchando", tras lo cual indicó: "En mi rol de jueza yo cumplí bien mi rol, yo lo condené, pero a una pena menor. Cumplí mi rol dictando la sentencia que yo quería dictar". "Era la primera vez que lo veía y que charlábamos sobre el tema. Me lo crucé, le avisé que iba a tener una entrevista con él y le dije que iba a hacer un libro. Me contó cosas personales y me mostró sus tatuajes", expresó.

Luego, manifestó: "Quiero hacer un trabajo de investigación periodística. Él estaba muy contento con el proyecto porque después de muchos años podía contar lo que pasó". También comentó que el libro se va a llamar "Los cuatro de Corcovado" y después Suárez se definió: "Soy una jueza en el rol de investigadora periodística porque trabajo en los medios de Comodoro".