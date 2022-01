Alerta en Aeroparque: anunciaron nuevas restricciones por la ola de contagios de Covid-19

La medida determina franjas horarias en las que se endurecerán los controles de acceso. Qué cambia para los viajeros con la nueva normativa

El Aeroparque Jorge Newbery tiene, desde este martes, ingreso restringido en determinados horarios, para los acompañantes de los viajeros, como medida de prevención ante la gran cantidad de contagios que se estaban registrando entre el personal aeronáutico, según informaron fuentes de Aeropuertos Argentina 2000.

La medida fue solicitada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la coordinación de su implementación se realiza con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego que diversos gremios hicieran sentir su voz de reclamo, debido a las bajas experimentadas entre sus afiliados, ya sea por contagio directo o por contacto estrecho.

"De seguir en estas condiciones, hubiese sido necesaria la reprogramación y cancelación de vuelos, ya que tanto el personal de check in, como el de rampa e incluso las tripulaciones, están sufriendo las consecuencias de la ola de Covid", señaló a la agencia Télam una fuente aeronáutica consultada.

La medida restringe el ingreso únicamente a pasajeros entre las franjas horarias comprendidas entre las 04.00 y las 07.00 y entre las 16.00 y las 19.00 desde este martes y hasta el día 8 de este mes.

Durante el lapso de restricción, se procederá al cierre de puertas automáticas en sector pre check in, quedando habilitado solo dos puertas controladas por PSA y se colocara un control a la altura de Starbucks, previo al inicio de la zona de mostradores de check in y las escaleras mecánicas paralelas y cruzadas quedaran solamente ascendentes durante esos horarios.

La fuente aclaró que la restricción "es solo en el sector check in" y que "el resto de la terminal está habilitado al público general".

También advirtieron que ésta es la primera medida que se toma para paliar la situación, pero que, si no logra disminuir los casos, se analizaran otras medidas más profundas.

Aeroparque: nuevas restricciones debido a la cepa Ómicron del coronavirus.

Aerolíneas Argentinas: los vuelos pueden sufrir reprogramaciones

Aerolíneas Argentinas informó este lunes que, debido a la creciente suba de los contagios de coronavirus, la operación de sus vuelos puede sufrir cambios o reprogramaciones.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, afirmó que "debido a la nueva ola de contagios que estamos viviendo en todo el país, que también afecta al personal de @Aerolineas_AR, queremos informar que nuestras operaciones pueden sufrir demoras, modificaciones y/o cancelaciones."

"Ante esta situación, estamos realizando un esfuerzo muy grande para sostener las operaciones en plena temporada de verano y que afecte lo menos posible los itinerarios de los vuelos. Les pedimos paciencia, cualquier novedad de sus vuelos será comunicada por los canales oficiales", agregó.

Debido a la nueva ola de contagios que estamos viviendo en todo el país, que también afecta al personal de @Aerolineas_AR, queremos informar que nuestras operaciones pueden sufrir demoras, modificaciones y/o cancelaciones. pic.twitter.com/nHV5SfdWNp — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) January 3, 2022

Además, el titular de Aerolíneas Argentinas aclaró que dicha situación la están sufriendo todas las aerolíneas y que solamente ayer fueron cancelados 4000 vuelos en todo el mundo.

Aquellos pasajeros que puedan ser afectados recibirán una notificación vía el correo electrónico de contacto que hayan informado en su reserva con la modificación de su vuelo.

Durante este temporada de verano, Aerolíneas Argentinas está operando con 230 partidas diarias entre vuelos, nacionales, regionales e internacionales.

La nueva ola de contagios de Covid-19 genera preocupación en las líneas aéreas.

Gobierno admite que hay circulación comunitaria de Ómicron

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, confirmó este martes que "hay circulación comunitaria" de la variante Ómicron en la Argentina, mientras que dijo que no hay "evidencia" de que existan casos de "flurona" en el país.

"La circulación de Ómicron vino a complicar todo esto porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria de Ómicron que están conviviendo con otras donde está predominando la variante Delta, que son la mayoría (de casos)", señaló.

Además la funcionaria dijo que desde la cartera de Salud esperaban "esta suba de casos", mientras que prefirió no hacer pronósticos en cómo impactará la variante Ómicron en la sociedad argentina.

"No podemos hacer pronósticos porque no tenemos evidencia. Tenemos que evitar los casos graves y las muertes", aseveró en declaraciones radiales, mientras que además indicó: "Nosotros no tenemos evidencia de que en la Argentina haya casos de flurona".

Tarragona manifestó también: "La conducta individual hoy es lo que mejor resultado nos da. Que la gente mantenga distancia, que use barbijo, que se lave las manos, que evite los lugares cerrados y las aglomeraciones de gente. Eso ha resultado cada vez que lo hemos hecho".

Además, en medio de la suba de casos y la demanda por testeos, la funcionaria comentó: "Fue una irrupción casi inesperada de tantos (casos), tan juntos. Las jurisdicciones ya están ampliando sus capacidades de testeo. Nosotros estamos acompañando la estrategia de impulsar los auto test, en breve vamos a poder hacerlo y eso descomprime también el testeo en el primer nivel".