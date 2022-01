Testeos en Pinamar: hay 70% de positividad en los resultados y colapso en los centros

Al igual que se vio recientemente en otras ciudades balnearias, los centros de testeo de Pinamar han visto una mayor demanda de pruebas de Covid-19

El municipio de Pinamar atraviesa una situación delicada en cuando a los testeos en plena temporada de verano. Allí, la tasa de positividad es del 70% y los centros de testeos están al límite de su capacidad.

Según los datos epidemiológicos que se han publicado, el partido de la costa argentina incrementó la positividad en un 169% a poco más de siete días de la primera semana veraniega, una realidad que se ha observado a nivel nacional.

Con la llegada masiva de turistas, el distrito gobernado por Martín Yeza pasó de 95 casos a 256 entre el 27 pasado y el pasado martes. De acuerdo al secretario de Salud local, Eduardo D’Agostino, la tasa de positividad es del 70% y reconoció que los casos serían el triple de los que pudieron confirmar.

Martín Yeza se había manifestado en contra de la solicitud del "pase sanitario"

"No se puede testear más, porque a cada testeo hay que procesarlo, cargarlo en el sistema nacional (SISA), hacer el seguimiento del caso positivo y de los contactos estrechos. No sirve hacer testeos si no se puede garantizar el resto de las partes del proceso", afirmó el titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, Yeza afirmó en La Red que "el hospital está bien y estamos con la misma cantidad de casos del año pasado, pero con poca gente internada".

Por otro lado, en cuanto a los testeos, igual que en Mar del Plata, Villa Gesell y La Costa, entre otros municipios, se ven largas filas para las pruebas, tanto en el hospital como en los centros de testeos. En el caso de Pinamar, cada PCR tiene un costo estimado de $8.000.

Desde un primer momento del verano, Pinamar tomó una postura de "relax sanitario", al menos en términos dialécticos. El ejecutivo de Pinamar anunció desde el primer momento su desacuerdo con pedir "pase sanitario" en los comercios y ratificó esta postura señalando que están en la misma tasa de contagios que en 2021.

En Pinamar se ha visto un incremento de la positividad en los testeos

Al igual que sucedió el verano pasado, también se ve una gran cantidad de aglomeraciones de personas en las playas, algo que se da fundamentalmente por las fiestas "after beach".

Cabe mencionar que la municipalidad brinda testeos gratuitos a personas con síntomas y sin obra social, aunque están otorgando 50 turnos por día y dan lugar a más gente que suele ser derivada de urgencias, en especial con el personal de salud.

El titular de la cartera sanitaria D’Agostino, que mostró un concepto diferente con Yeza en cuanto a los casos positivos, coincide en el mismo diagnóstico de quitarle relevancia al Covid-19. "El problema más grande de salud de Pinamar no es el Covid, sino los accidentes viales", concluyó, en referencia a los últimos casos fatales relacionados con la conducción de cuatriciclos.

Por qué hisoparse puede ser riesgoso, según un experto

El médico infectólogo Hugo Pizzi apuntó a una razón como el motivo de los fallecimientos por coronavirus en Argentina. Cómo explicó que la mortalidad por covid continúe pese al alto índice de vacunación en la población argentina.

Quiénes son los "únicos que están muriendo en Argentina" por Covid-19

El infectólogo Hugo Pizzi señaló: "Los antivacunas que tanto nos critican, cuando están enfermos acuden presurosos a pedir auxilio".

"Los únicos que están muriendo en la Argentina, que son poquísimos gracias a Dios, son porque tiene mal vacunación, o sea una sola dosis, o porque no están vacunados", indicó.

Hugo Pizzi habló acerca de los antivacunas

El experto señaló que la acción de las vacunas contra el coronavirus "es maravillosa" porque "impide la internación y la muerte". En diálogos radiales, también aseguró que "es maravillosa la acción de las vacunas" y advirtió que "los antivacunas que tanto nos critican, cuando están enfermos acuden presurosos a pedir auxilio".

Contactos estrechos

El profesor de la Universidad Nacional de Córdoba también explicó que, en caso de ser contacto estrecho, "lo mejor es aislarse", en relación a las declaraciones de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien adelantó ayer un "cambio de paradigma" para que la persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tenga un síntoma sea considerada caso positivo.

¿Son riesgosos los testeos?

Pizzi reveló que "en la circunstancia actual es tan desagradable porque hay colas interminables para hacerse los testeos que es hasta mejor quedarse en la casa aislado y evaluar cómo evoluciona". También añadió: "Si te vas a hacer la cola cinco o seis horas y estás con el de adelante que está enfermo es más riesgoso todavía".

Por otro lado, Pizzi se refirió a la posibilidad de reducir los tiempos de aislamiento, como hizo Estados Unidos, que lo acortó de diez a cinco días, y aseguró que la situación es "muy cambiante", por lo que "hay que ir adaptándose a la circunstancia".