Gobierno: a pesar de la disparada de contagios del Covid, no se suspenderán las actividades de trabajo

La responsable de Acceso a la Salud indicó que por el momento no está prevista esa medida y agregó que se está haciendo un seguimiento de los hospitales

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, advirtió que no está previsto suspender actividades diarias de trabajo frente al crecimiento de casos de coronavirus, aunque remarcó que se está haciendo un seguimiento de la curva de internaciones en los hospitales.

La funcionaria manifestó que "lo que se está viendo en algunos municipios y en algunas provincias, es que están suspendiendo algunos eventos masivos, algunos recitales, porque son eventos en los que sabemos que la posibilidad de contagio es alta, de hecho son los eventos priorizados en el pase sanitario, pero suspender actividades diarias de trabajo no está previsto".

Así, mencionó que desde el Ministerio de Salud están haciendo un seguimiento de los hospitales, donde "estamos viendo las terapias intensivas que no se están desbordando" y que la mayoría de las personas que necesitan internación "no recibieron las vacunas o no completaron su esquema".

La funcionaria aseguró que se está haciendo un seguimiento de la curva de internaciones en los hospitales

En este sentido, Tirado indicó que "estamos en una situación epidemiológica de muchos casos diarios, por la presencia de una variante que es muy contagiosa, que a diferencia de las otras, genera un contagio mayor con un tiempo de incubación más corto".

Sin embargo, destacó que a diferencia de las olas anteriores, "más de un 70 por ciento de la población tiene un esquema de vacunación completo más un grupo que ya se está colocando las dosis de refuerzo".

Con respecto a la próxima salida a la venta de autotest, mencionó que "vienen a sumar a las otras formas de diagnóstico" y que "brinda la posibilidad de que una persona vaya a la farmacia, lo compre y tenga la responsabilidad de cargar el dato, así como el farmacéutico tendrá la responsabilidad de que ese dato sea cargado, y a su vez, tuvimos pedidos desde la industria para hacer control de salud dentro de las empresas".

Nuevo record de contagiados

Un total de 42 personas muertos y 110.533 nuevos casos de coronavirus se reportaron en las últimas 24 horas en la Argentina. Esta semana comenzó con más de 50.000 casos nuevos y finaliza con apenas más de 110.000.

Tirado se refirió tambien a la próxima salida a la venta del autotest

De esta manera, suman 117.428 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 6.135.836 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Actualmente, hay 1.680 personas internadas en terapia intensiva en todo el país. La ocupación de estos servicios a nivel nacional es de 37,8% y de 38,8% en el AMBA.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 191.811 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 29.033.460 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Suba de contagios en Argentina: experto anticipa cuándo se registrará el pico máximo de casos

Si bien los casos viene creciendo de manera significativa, los contagios detectados diariamente todavía podrían incrementarse en las próximas semanas. El médico Luis Cámera, uno de los asesores del Gobierno Nacional a raíz de la pandemia, estimó este martes que el pico de contagios de coronavirus en la Argentina se dará "hacia fines de enero y luego empezarán a descender" los casos.

En declaraciones a la radio marplatense LU6, Cámera hizo referencia al aumento de casos y las largas filas para testearse. En este sentido, señaló que es necesario "prepararse porque esto es sólo el principio, el pico máximo en la Argentina lo tendremos probablemente en la ultima semana de este mes, en unos 20 días y luego empezaremos a descender".

En ese sentido, dijo "como le va a Córdoba le irá al resto y ustedes (Mar del Plata) vienen un poquito más atrasados. Primero se ubica Córdoba, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, tercero está el Gran Buenos Aires y luego vienen los centros turísticos que acaban de recibir una invasión de turistas que su gran mayoría son del AMBA".

"Las localidades turísticas acaban de recibir hace cuatro o cinco días un aluvión de veraneantes que muchos de ellos están con el virus", indicó el experto.

Luis Cámera aseguró que la variante Ómicron provoca un cuadro como "un resfrío bien fuerte"

Al hacer referencia a la situación de los centros marplatenses de testeos en los que se observan filas de hasta cinco cuadras, el profesional consideró que "no van a aguantar, porque una cosa es en CABA y el conurbano y otra cosa en los centros turísticos, en localidades mas pequeñas, donde habrá problemas porque se quedarán sin recursos".

Acerca de si la variante Omicron provoca un cuadro más leve que la Delta, el médico sostuvo que esta afirmación es cierta, aunque es mucho más contagiosa. "Es como un resfrío bien fuerte, por así decirlo, con dolor del cuerpo, catarro, cefalea, cansancio pero pasajero sobre todo en los vacunados", afirmó.

"Ahora, en los no vacunados ya las cosas no son tan simples, por eso es importante que estén vacunados y tener completo el esquema de vacunación", agregó.