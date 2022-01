Esto dijo Djokovic tras conseguir su liberación y la marcha atrás del gobierno de Australia

El serbio Novak Djokovic se entrenó este lunes y ratificó su intención de jugar el Abierto de Australia, horas después de haber dejado el hotel de refugiados donde se encontraba desde el miércoles pasado y luego de que la Justicia revocó la cancelación de su visado, con una exención sanitaria por no estar vacunado contra el coronavirus.

"Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir en el Abierto de Australia. Estoy concentrado en eso", aseguró "Nole", a través de sus redes sociales.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. ???? pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022