Se politizaron los apagones: la oposición cargó contra el Gobierno por los masivos cortes de luz

El colapso del sistema energético en el AMBA, que este martes dejó sin luz a unos 700.000 usuarios, generó fuertes cruces entre la oposición y el oficialismo. Ambos bandos se acusan mutuamente por la crítica situación de la infraestructura eléctrica, un problema que el país arrastra desde hace décadas. No obstante, al llevar ya más de dos años de gestión, el actual Gobierno fue el que más castigo recibió.

Por caso, el expresidente Mauricio Macri criticó duramente al Gobierno por los cortes de luz y lo hizo de una manera irónica.

En medio del apagón masivo por el que se vio afectada gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el exmandatario publicó en su cuenta de Twitter un tuit que decía solo la palabra "Retuit", acompañado con una imagen completamente negra.

Frente a esto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti no se hizo esperar y salió a contestar por la red social.

"¿Se acuerda Mauricio Macri del apagón del Día del Padre del 2019? Casi todo el día millones de argentinos sin luz. Mientras los ciudadanos pagaban el 3000 por ciento de aumento en las tarifas que usted había decretado. Todavía esperamos explicaciones", dijo la funcionaria en su cuenta de Twitter.

El corte al que hizo referencia Cerruti fue del 16 de junio del 2019, cuando un apagón masivo dejó sin sin energía eléctrica a casi la totalidad de las provincias argentinas, y alcanzó además a Uruguay y regiones de Brasil y Paraguay. Llegó a afectar a más de 40 millones de usuarios.

Fue justo un Día del Padre en la Argentina, alrededor de las 7 de la mañana. El consumo energético en ese momento estaba lejos de los picos que se registran durante el verano, especialmente en estos días de tan altas temperaturas.

Uno que cuestionó tanto al kirchnerismo como al macrismo fue el diputado José Luis Espert, quien pidió al líder del PRO que no se haga "el distraído".

Las críticas de Vidal y otros referentes de la oposición

Una de las primeras que mostró su disconformidad contra el Gobierno por los cortes fue la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

La diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal responsabilizó al oficialismo por los masivos cortes del suministro eléctrico que afectaron a la Ciudad y el Gran Buenos Aires, y afirmó que la situación se debe a "los parches y la improvisación del kirchnerismo".

"Cuando no se fomenta la inversión y se pretende barrer los problemas debajo de la alfombra, pasan estas cosas. Hoy estamos, otra vez, frente a cortes de luz que se hacen cada vez más frecuentes y duran más tiempo", sostuvo la ex gobernadora..

Vidal escribió el mensaje en Twitter, en momentos en que se reportaban cortes en varios barrios de la Ciudad, como Palermo, Belgrano y Recoleta, además de zonas del norte y el sur del conurbano.

"Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final lo terminamos pagando todos los argentinos", insistió en un segundo mensaje en la red social.

También se refirió al tema Fernando Iglesias, diputado nacional por la Coalición Cívica, quien cerró su mensaje en Twitter con un sarcástico "¡Viva Perón!".

Previamente se había lamentado por no poder participar en un programa porque "se cortó la luz, no anda la computadora y el teléfono solo logra contactarse por 3G".

Por su parte, Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos Por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, también usó la red social para criticar al oficialismo: "Otra vez miles de argentinos sin luz. Congelar tarifas y hacer populismo con los servicios no es gratis. Lo que no se paga, no funciona".

Ola de calor y corte de luz a más de 700.000 usuarios

Más de 700.000 usuarios se vieron afectados hoy por la falta de luz

La alta demanda energética mostró en la tarde de este martes un apagón masivo que afectó a más de 700.000 usuarios, con cortes de suministro en barrios como San Telmo, Palermo, Belgrano, Núñez, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Recoleta, Villa Urquiza, Saavedra, Colegiales y Villa Pueyrredón. Así como también en territorio bonaerense, en Villa Adelina, Vicente López, Tigre, Tres de Febrero, Lomas de Zamora y Morón.

A las 13.40, el servicio se interrumpió luego de que de la demanda eléctrica superara los 27.000 MW y cuando se disponía a quebrar un nuevo récord de consumo, tan solo dos semanas después de anterior pico de 27.088 MW, que sucedió a las 14:28 del pasado 29 de diciembre con una temperatura media de 31,7 °C.

En apenas 20 minutos, el consumo se desplomó a 24.450 MW, evidenciando el corte masivo del servicio, según los datos en tiempo real que publica Cammesa, la compañía encargada de los despachos de electricidad.

A las 13.45, la demanda comenzó a recuperarse y pasadas las 14 ya había superado nuevamente los 25.500 MW. La página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en tanto, se encuentra caída y no se pueden ver el mapa con las zonas con corte y cantidad de usuarios afectados.

El incidente se produjo en la central térmica Central Puerto nuevo, en Puerto Madero.