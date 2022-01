Viral: dos periodistas australianos llaman de "mentiroso, sinvergüenza y estúpido" a Djokovic sin saber que eran grabados

Dos periodistas de la cadena australiana Seven Network quedaron en el ojo del huracán luego de haberse referido al tenista serbio Novak Djokovic como "mentiroso, sinvergüenza y estúpido" mientras estaban fuera de antena antes de empezar la emisión del noticiario Seven News Melbourne.

El diálogo entre Rebecca Maddern y Mike Amor, filtrado recientemente en las redes sociales, se centra en la situación que rodea al deportista y contiene duras críticas contra él. "Se mire como se mire, Novak Djokovic es un mentiroso, un sinvergüenza y un estúpido", dijo Maddern a su compañero sin saber que su conversación quedaría grabada. "Es desafortunado que todos los demás le apoyen".

"Novak Djokovic is a lying, sneaky arsehole, whatever way you look at it…" Off-air footage of Australian news anchors Mike Amor and Rebecca Maddern giving their thoughts on the Djokovic saga leaked #AusOpen pic.twitter.com/GR2GYdJ4C8 — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) January 11, 2022

La presentadora incluso puso en duda que la estrella serbia hubiera dado positivo por covid-19 en una prueba PCR realizada el 16 de diciembre, argumento que se utilizó para justificar que no estuviera vacunado a la hora de ingresar a Australia. "No creo que fuera positivo", sostuvo Maddern.

Las palabras de la periodista fueron respaldadas por Amor, quien también tachó a Djokovic de "imbécil". "Obtuvo una maldita excusa y luego cayó sobre sus propias mentiras. Fue simplemente eso lo que sucedió", agregó.

Después de que la conversación entre los periodistas se filtrara en las redes sociales, Craig McPherson, el director de noticias y asuntos públicos de Seven, declaró en un comunicado emitido este miércoles que se llevará a cabo una investigación para encontrar a la persona que distribuyó la filmación.

"Esa grabación ilegal era de una conversación privada entre dos colegas. Fue un acto turbio y cobarde que infringió la legislación del estado de Victoria sobre dispositivos de escucha, cuyo perpetrador será procesado en consecuencia cuando sea encontrado", aseguró.

Por su parte, el director gerente de Seven Melbourne, Lewis Martin, afirmó en sus declaraciones a la radio 3AW que el canal empleará todos sus esfuerzos para encontrar al culpable de la filtración, calificando la acción de "decepcionante". "Es una conversación privada. Ha sido grabada ilegalmente y distribuida ilegalmente", sostuvo. "Les puedo asegurar que no dejaremos piedra sin remover para averiguar cómo sucedió", concluyó Martin, agregando que Maddern ya se ha disculpado por sus palabras.

Mientras el serbio Novak Djokovic continúa su puesta a punto para el primer Grand Slam de la temporada, las autoridades del Gobierno de Australia investigaban una posible mentira en su declaración de ingreso al país, el miércoles pasado.

Así lo informó el diario "The Sydney Morning Herald", que detalló que, en la Aduana, afirmó que no realizó ningún viaje a otro país 14 días antes de su ingreso a Australia.

En el documento, Djokovic marcó la casilla "no" en la parte donde le preguntaban si había realizado algún viaje en los 14 días previos de su visita al país oceánico. En su entrevista con el agente de aduanas, el serbio confirmó que la declaración fue completada por un agente de la federación de tenis de Australia, organizadores del Abierto.

Según las fotos publicadas en sus redes, el tenista pasó la Navidad en Belgrado, desde allí se trasladó a España, donde abordó un avión hacía la ciudad australiana, pero ese vuelo tuvo trasbordo en Dubai. Las leyes fronterizas del país oceánico consideran que es un delito grave una declaración falsa y eso puede conllevar una pena máxima de hasta doce meses de cárcel.

Djokovic estuvo retenido cinco días en un hotel de refugiados de Melbourne y liberado tras la decisión de la Justicia de validar su exención sanitaria pese a no estar vacunado contra el coronavirus, por haber contraído la enfermedad el pasado 16 de diciembre.

Para obtener una visa de ingreso a Australia, Djokovic y sus abogados presentaron documentos que decían que había dado positivo en la prueba del coronavirus el 16 de diciembre. Citó ese resultado positivo cuando fue entrevistado por los funcionarios de la Fuerza de Fronteras de Australia a su llegada a Melbourne.

El expediente también incluye la hora de la prueba —que se tomó sobre la 1 p.m. del 16 de diciembre—, y de un resultado positivo entregado siete horas después.

El lunes, la revista alemana Der Spiegel publicó que había escaneado el código informático único adjunto al resultado de la prueba de Djokovic —que se incluyó en los expedientes judiciales relacionados con su solicitud de visa— y descubrió que inicialmente informaba de que la prueba había dado negativo por el virus. Pero poco más de una hora después, cuando los periodistas de Der Spiegel y otras personas comprobaron de nuevo el código, la página web vinculada decía que la prueba de Djokovic era positiva. Esto seguía siendo así el martes por la mañana.

El resultado positivo se usó para justificar la solicitud de Djokovic de una exención médica para jugar en el Abierto de Australia, que exige que todos los participantes del torneo se vacunen, pero que ha concedido varias exenciones a la norma.

El 4 de enero, Djokovic anunció en su cuenta de Instagram que había recibido la exención que necesitaba. Junto a una foto sonriente, dijo que se dirigía a Australia.

Sin embargo, fue lo que hizo en los días posteriores a su prueba positiva lo que ahora amenazaba con causarle problemas.

Según una cronología que presentó The New York Times, el 16 de diciembre, el día en que Djokovic se sometió a la prueba del virus, fue homenajeado con un sello por el servicio postal serbio y recorrió sus instalaciones. En las fotos del acto, Djokovic aparece con el director en funciones del correo serbio, Zoran Dordevic. Ni Djokovic ni Dordevic aparecen con mascarillas en la foto, ni en otras del evento.

Djokovic también participó ese día en una mesa redonda de una hora de duración en un centro de tenis que lleva su nombre. ¿El tema? "El papel y la creación de la autoridad en el desarrollo del carácter y la disciplina". En un video del evento publicado en YouTube, ni Djokovic ni ninguno de los otros panelistas lleva cubrebocas.

Yesterday, as part of our "Path of a Champion" program, we organized a panel discussion at Novak Tennis Center on the topic "The role and establishment of authority in the development of character and discipline."????????Watch the full video.???? https://t.co/SWYFD0WgsG. pic.twitter.com/UWtk43BBgE — Novak Djokovic Foundation (@novakfoundation) December 17, 2021