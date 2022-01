"Disfruten las termas": el tuit de la titular del PAMI en medio de la polémica por su viaje al Caribe

La titular del organismo descansa en las playas mexicanas junto a su pareja y número dos del PAMI. Su mensaje fue cuestionado en las redes sociales

Poco antes de que estallara la polémica por sus vacaciones en el caribe mexicano, pese al pedido de Alberto Fernández de que los funcionarios vacacionen en el país, la titular del PAMI, Luana Volnovich, publicó un tuit que días después y en medio del escándalo despertó críticas en redes sociales.

"Qué lindo ver a Yolanda y sus amigas encontrarse y disfrutar en las Termas de Colón y Mardel con #PreViajePAMI", escribió la funcionaria y militante de La Cámpora.

Hasta ese momento, nada fuera de lo común, ya que Volnovich suele publicar fotos y mensajes sobre las virtudes del programa previaje que lanzó el Gobierno. La polémica se encendió después, cuando en las redes la apuntaron por haberlo escrito casi al mismo tiempo en que era filmada y fotografiada en la isla de Holbox, cerca de Cancún.

Hasta ese paradisíaco lugar de playas de arenas blancas y mar azul llegó Volnovich con Martín Rodríguez, que es Subdirector Ejecutivo del PAMI y también militante camporista.

"Pero Luana, vos estás ahí con Yolanda o en Cancún? Estoy confundido", empezaron las críticas, con ironía, sobre la publicación de la funcionaria.

En medio de la polémica por su viaje al Caribe, la funcionaria publicó tuits que se volvieron virales

Críticas y reclamos

Otro usuario optó por no criticar a Volnovich pero le hizo un reclamo: "Por favor, la tercer dosis de vacuna para los hogares. Abuelos con 90 años que esperan que ustedes las entreguen, muchas gracias. Hace más de un mes", escribieron.

La respuesta no tardó en llegar y fue del propio PAMI, pese que ese usuario sólo había arrobado en el mensaje a Volnovich y no había mencionado al organismo. "Hola Ignacio, buen día y gracias por contactarnos. Te pedimos que nos escribas por privado así podemos asesorarte. Saludos", le contestaron.

Rodríguez, quien también suele tener mucha actividad en Twitter, compartió un mensaje sobre el lanzamiento del programa +ATR Verano en Hurlingham y no volvió a publicar nada más.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales y que fueron grabadas por un turista en Holbox - cerca de Cancún- se la ve a Volnovich conversando con Rodríguez en la barra de un local gastronómico.

Desde el Gobierno la bajada de línea fue para que tanto funcionarios como ministros no viajen al exterior, teniendo en cuenta la escasez de dólares y las restricciones impuestas por el Gobierno para comprar pasajes internacionales en cuotas.

Las críticas de los internautas al viaje de la funcionaria no se hicieron esperar

"Primeras vacaciones en dos años"

"Esperamos que todos elijan descansar en nuestro país. El que quiera hacerlo en el exterior, está en su derecho, nadie lo puede prohibir, pero la idea es que elijan algún lugar de Argentina", remarcaron.

Desde el entorno de Volnovich argumentaron que son los primeros días de licencia por vacaciones luego de "dos años ininterrumpidos de trabajo".

Como una forma de pregonar con el ejemplo, Alberto Fernández decidió no tomarse vacaciones y su única escapada ocurrió para fin de año en la residencia presidencial de Chapadmalal.

Meses atrás, Fernández se había quejado del cansancio que acumula en los dos años de gestión.

"En todo este tiempo no me tomé un sólo día de vacaciones, no me fui a la playa", explicó el Presidente, en lo que planteó como un contraste con su antecesor, Mauricio Macri, cuestionado durante su gestión por la cantidad de días que se tomaba en Villa La Angostura.

Y agregó: "Me critican las ojeras, pero voy a seguir trabajando".