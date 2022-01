Google habría engañado a medios y anunciantes sobre sus precios durante años

Desde la compañía estadounidense, han afirmado que la demanda en cuestión está "llena de inexactitudes y carece de mérito legal"

La compañía estadounidense Google habría engañado a medios de comunicación y anunciantes durante varios años sobre los precios y los procesos de subastas de los anuncios, creando sistemas para desinflar las ventas para algunas empresas mientras aumentaban los precios para los compradores, según ha informado The Wall Street Journal a raíz de una demanda de diciembre de 2020 presentada contra el gigante tecnológico por doce fiscales generales de Estados Unidos.

Mientras Google "se quedaba con la diferencia entre lo que les dijo a los editores y anunciantes que costaba un anuncio y usaba el fondo común de dinero para manipular futuras subastas para expandir su monopolio digital", de acuerdo a lo que revela la denuncia.

La demanda, presentada en diciembre de 2020, está interpuesta por una docena de estados y encabezada por Texas, denunciando la práctica de la empresa tecnológica de inflar los precios publicitarios.

Por su parte, uno de los portavoces de Google ha asegurado que la demanda está "llena de inexactitudes y carece de mérito legal". Además, también añade lo siguiente: "Nuestras tecnologías publicitarias ayudan a los sitios web y a las aplicaciones a financiar su contenido y permiten que las pequeñas empresas lleguen a clientes de todo el mundo".

Multas millonarias a Google y Facebook por estos archivos polémicos

La agencia francesa de protección de datos multó este jueves a las compañías estadounidenses Google y Facebook con 150 y 60 millones de euros respectivamente a causa de las "cookies", los rastreadores informáticos que utilizan para fines publicitarios.

Los 165 millones de dólares infligidos a Google representan la mayor multa hasta la fecha en Francia para esta compañía, que ya fue sancionada con otros 100 millones de euros (unos 113 millones de dólares) en diciembre de 2020 por las mismas razones.

Facebook y Google (propietaria de YouTube) disponen de tres meses para corregir ese desequilibrio perjudicial para el usuario, con pena de pagar 100.000 euros (unos 113.000 dólares) adicionales por cada día de retraso, añadió la comisión francesa.

Google aseguró que iba a cambiar su política tras esta nueva multa, en un comunicado enviado a la agencia AFP. "Nos comprometemos a aplicar nuevos cambios, así como a trabajar activamente con la CNIL en respuesta a su decisión, de acuerdo con la directiva [europea] ePrivacy", indicó el gigante estadounidense.

Las "cookies" o galletas informáticas son pequeños ficheros que detectan los sitios que visitan los usuarios de internet, que luego son objeto de mensajes publicitarios supuestamente personalizados. Ese rastreo es denunciado regularmente por asociaciones de defensa de consumidores e internautas.

Cambios legales

La Unión Europea aprobó en 2018 un reglamento sobre datos personales con normas más estrictas. Los usuarios reciben, al abrir una página internet, un aviso para autorizar específicamente el uso de "cookies", para modificar parcialmente ese uso o simplemente para no aceptarlo.

Pero el rechazo total al rastreo informático es difícil, critica la CNIL francesa. "

que permite aceptar inmediatamente las 'cookies'", mientras que para rechazarlos totalmente "son necesarios varios clics", explica el comunicado.

El organismo francés había dado hasta abril de 2021 a los editores de sitios web para adaptarse a la normativa europea. En julio, el diario Le Figaro fue el primero en sufrir las consecuencias de ese endurecimiento, con una multa de 50.000 euros (unos u$s55.000) a causa de las "cookies" que utilizaban los socios comerciales del sitio web del rotativo.

La Unión Europea tiene una historia extensa de conflictos con los gigantes tecnológicos.

La comisión alertó recientemente que desde abril ha mandado avisos a 90 sitios de Internet para que modifiquen sus dispositivos. Amazon también fue multada en 2020, con 35 millones de euros (unos u$s39 millones) por las mismas causas.