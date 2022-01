Temporada 2022 con ocupación récord: estos son los destinos más elegidos por los turistas

La Costa Atlántica, San Carlos de Bariloche y Villa Carlos Paz fueron los destinos más elegidos por los turistas para la primera mitad de enero, cuya quincena cerró con "ocupación récord" en todo el país, según informó hoy el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Con el impulso del programa "PreViaje", al que accedieron 4.5 millones de turistas, "más de 10 millones de argentinos se movilizaron por el país desde el 15 de diciembre de 2021, alcanzando cifras récord de ocupación en todas las regiones".

"Los primeros impactos del verano nos permiten ilusionarnos con que será una de las mejores temporadas de la historia, la 'temporada PreViaje'", resaltó el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

En ese marco, el funcionario nacional indicó que "durante la primera quincena de enero, 711 mil personas viajaron con PreViaje y gastaron alrededor de $25 mil millones".

"Autoridades de turismo y prestadores de todo el país nos informan que registran un alto nivel de reservas para febrero. Y nuestras proyecciones de PreViaje respaldan este dato: se cargaron un 12% más de tickets para febrero respecto de los que se ingresaron para enero", resaltó Lammens.

En un comunicado, el funcionario nacional subrayó: "Esta iniciativa fue clave para sostener a una industria estratégica y un gran estímulo para que millones de argentinas y argentinos disfruten luego del esfuerzo tan grande de estos dos años".

Desde el Ministerio se precisó que según el último reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), "el impacto económico directo para el sector turístico ascendió a $169.321 millones entre la segunda quincena de diciembre de 2021 y los primeros diez días de enero de 2022".

Entre las localidades de la Patagonia aparece primera Bariloche con 97% de ocupación; Las Grutas 95%; Ushuaia 90%; El Calafate 90%; Villa La Angostura 96%; San Martín de los Andes 90% y Puerto Madryn 93%.

En Buenos Aires, el Partido de la Costa lleva la delantera con el 93% de ocupación, seguido por Villa Gesell con el 94% y Pinamar con el 91%.

El lado B de un verano a full: hoteles y restaurantes, con problemas para conseguir personal

La llegada del verano y la mayor apertura les dieron a las personas la oportunidad de salir más. Es por eso que los restaurantes y los destinos de vacaciones están todo el tiempo con carteles de vacantes agotadas. Como contrapartida, la gran mayoría de las compañías tuvieron que salir a buscar nuevos talentos para fortalecer sus equipos, y en este punto encontraron una dificultad: la de encontrar colaboradores.

"Habitualmente, durante el verano aumenta la contratación de personal vinculado a actividades de producción temporales normalmente afectadas por la estacionalidad. Así, desde fines de 2021 el turismo, la hotelería y la gastronomía comenzaron a reforzar sus estructuras, alcanzando un incremento en la demanda de más del 100% comparado con el mismo mes del año anterior", explica Juan Pablo Lukac, gerente de Talento de PAE Argentina.

Este líder es claro al dar cuenta de cómo fue el movimiento: "en lo que respecta a los rubros de hotelería y gastronomía, en noviembre de 2020 no hubo temporada de eventuales porque la poca actividad se abasteció con personal propio. Sin embargo, este fin de año la demanda fue de más del 100%".

Ahora bien, en este contexto, no son pocas las empresas que aseguran que encontrar los colaboradores se está volviendo difícil. Y lo mismo dicen desde las consultoras: "Es una industria que perdió mucha fuerza laboral y talento, y no es tan fácil volver a encontrarlos. Es un sector que no tiene feriados, y muchos no están acostumbrados a ese ritmo de trabajo. Estamos en un escenario con alta necesidad de empleo, pero también se dan cosas como estas", describe Maximiliano Schellhas, director General de Staffing y Grandes Cuentas de Randstad Argentina.

Los hoteles son uno de los sectores que más colaboradores están buscando.

"Según datos de la Asociación Hotelera de Turismo, en un año se perdieron unos 85.000 empleos en el sector luego de varios años de crecimiento sostenido. Pero, además de los empleos vinculados al hospedaje, también se suelen crear otros trabajos a su alrededor. El sector turístico puede contribuir a generar muchos empleos en el país y no sólo recuperar lo que se perdió producto de la pandemia, sino también a generar nuevos puestos de trabajo", detalla César Dib, gerente Regional de Grupo Gestión.

Estrategias

"Es posible encontrar al personal necesario para cubrir las vacantes abiertas, pero lo que necesitan hacer las empresas de la industria es salir de su círculo habitual de referidos, recurso que antes de la pandemia era habitual. Con el freno que tuvo la industria, esa cadena se cortó y hoy es necesario abrir el juego un poco más. Las consultoras de servicios de búsqueda y selección tenemos en ese sentido la posibilidad de acelerar el proceso de identificación de los candidatos y acercarlos al cliente mientras él se concentra en la reactivación de su negocio", dice Dib.

Y agrega: "Las áreas con más búsquedas son las vinculadas a la atención al pasajero, las de mantenimiento y las de responsabilidades comerciales, posiciones que habitualmente requieren contar con algo de experiencia en posiciones similares. Por otro lado, podemos sumar las posiciones de camarero que fueron las más afectadas durante la pandemia".

Los puestos de camareros están entre los que más hay que reponer.

Por su parte, Dr. Fernando Desbots, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), asegura que "después de tantos meses con nuestros establecimientos cerrados por la pandemia, mucha gente se reconvirtió o encontró trabajo en otros sectores. Ante esta situación, y con miras a una temporada estival que nos genera grandes expectativas en muchos destinos turísticos, tenemos un déficit de personal".

"Hoy, tanto la gastronomía como la hotelería se nutren de curriculums que deja la gente in situ o que se envían a través de correos electrónicos o redes sociales. También recurrimos a agencias que manejan bases de empleados potenciales", añade Desbots.

El directivo de FEHGRA asegura que "existe una rotación laboral más amplia y es difícil armar equipo. En algunos destinos turísticos, por ejemplo, agotada la plaza local, vemos migración de personas que vienen de otros centros emisivos en busca de trabajo. Por otra parte, debemos apuntalar muy fuerte la capacitación en niveles operativos y de mandos medios para fortalecer a los nuevos perfiles que se incorporan. En algunas localidades o provincias, se trabaja en conjunto con los Gobiernos locales, se han reactivado programas para impulsar el primer empleo, convenios de formación profesional o acuerdos por pasantías".