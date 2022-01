Miami: un avión que iba a Londres tuvo que pegar la vuelta porque una pasajera se negó a usar barbijo

Un vuelo que había partido de Miami, Florida, con destino a Londres, Reino Unido, tuvo que pegar la vuelta casi dos horas después de haber despegado porque una pasajera se negó a usar tapabocas.

De acuerdo con el rastreador Flightradar24, el vuelo de American Airlines AA38 despegó a las 19:36 del aeropuerto internacional de Miami y aterrizó casi dos horas después, a las 21:24 en la misma terminal aérea, aunque tenía previsto viajar durante más de siete horas hasta el aeropuerto londinense de Heathrow.

El itinerario del Boeing 777 con 129 pasajeros y 14 tripulantes fue interrumpido tras haber recorrido unos 800 kilómetros del plan de vuelo, menos de la mitad del viaje, sobrevolando la costa frente a Carolina del Norte.

El motivo de su regreso, de acuerdo con la aerolínea, es que una pasajera, de unos 40 años, se negó a usar tapabocas, incumpliendo una orden federal.Tras el aterrizaje las autoridades escoltaron a la pasajera para que saliera del avión, aunque, según lo informado por el Departamento de la Policía de Miami-Dade, a The New York Times, la mujer no fue arrestada.

Según la Policía, la compañía aérea manejará el incidente administrativamente y la mujer fue incluida en la lista de clientes a los que no se les permite volar, en espera de una investigación de la aerolínea.

El vuelo tuvo que ser cancelado y los otros viajeros que se encontraban a bordo fueron reubicados en otro aviones.

EE.UU. recomienda no viajar a Argentina por los casos de Covid-19

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) emitió este martes una advertencia para viajeros en la que incluyó a la Argentina entre 22 destinos que fueron elevados a la categoría de "muy alto riesgo" por la suba en los niveles de contagio de coronavirus, que en el país se mantiene por encima de los 100 mil casos positivos por día.

La Argentina que se encontraba en el Nivel 3 fue elevada esta semana al 4 junto a Australia. Lo curioso de ambos casos es que se trata de naciones que han mantenido restricciones y algunos de los controles fronterizos más estrictos durante la mayor parte de la pandemia que se inició en marzo de 2020.

Para las autoridades estadounidenses, Argentina se transformó en un país de "alto riesgo epidemiológico"

"Alto riesgo"

El CDC ubica un destino en el Nivel 4 cuando se registran más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. Como es habitual, el organismo aconseja a los viajeros que eviten viajar a esos países en el actual contexto de la pandemia, donde la variante ómicron provocó que se repliquen los contagios con mayor velocidad en todo el mundo.

Además de Argentina y Australia en esta categoría de "muy alto riesgo" fueron incluidos también esta semana Egipto, Albania, Israel, Bolivia y Uruguay. Las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe tuvo el ascenso más importante porque hasta la semana pasada estaba en el Nivel 1 de bajo riesgo.

A la nómina de países considerados de alto riesgo se agregaron este martes Bahamas, Baréin, Bermudas, Cabo Verde, Granada, Guyana, Panamá, Qatar, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía; Santo Tomé y Príncipe, San Martín, Surinam Islas Turcas y Caicos.

Varios países de Europa fueron considerados como "alto riesgo epidemiológico"

Europa, también de alto riesgo

Gran parte de Europa ha permanecido firmemente alojada en el Nivel 4 del CDC durante semanas o meses. Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, España y el Reino Unido ya estaban en la lista de muy alto riesgo.

Otros destinos populares, como Canadá y Sudáfrica, también se mantienen en el Nivel 4, que con la incorporación de estos 22 nuevos destinos, la lista supera los 100 destinos.

En tanto, el CDC también trasladó a 22 países a su categoría de Nivel 3, que se considera de "alto" riesgo de Covid-19 dentro del ranking de riesgo epidemiológico. En esta categoría que se aplica a que países que han tenido entre 100 y 500 casos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días, fueron incluidos Costa Rica , Costa de Marfil, Cuba, Fiji, Ghana, Jamaica, Kuwait y Paraguay, entre otros. De esta manera hay casi 60 países incluidos en esta categoría.

En principio, el CDC recomendó evitar todos los viajes internacionales hasta que esté completamente vacunado.

En el "Nivel 2: Covid-19 Moderado" que reportaron de 50 a 99 casos de Covid-19 por cada 100.000 personas en los últimos 28 días se agregaron Yibuti, India, Kosovo y Montserrat que estaban en el Nivel 1 la semana pasada.

Según el ranking del CDC, en el "Nivel 1: Covid-19 bajo", para lo cual se debe tener menos de 50 casos nuevos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días, no se registraron nuevas incorporaciones y sólo figuran Japón y Taiwán.

Finalmente, hay destinos para los que el CDC tiene un riesgo "desconocido" por falta de información.

El organismo norteamericano elevó el 30 de diciembre pasado al Nivel 4 a los viajes en crucero y aconsejaron evitarlos, independientemente del estado de vacunación.