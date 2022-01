Caló advirtió que pedirá un pase sanitario laboral a metalúrgicos: "Se tienen que vacunar"

En un momento de alto niveles de contagio de coronavirus, el secretario general del gremio dijo que quienes no estén inmunizados no trabajarán

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, aseguró que pedirá a los trabajadores de su sector que presenten un Pase Sanitario Laboral para impulsar la vacunación contra el Covid-19. Al realizar el anuncio, el sindicalista expresó que hay que "hacer entender a la gente que se tiene que vacunar" y señaló, contundente: "No me vengan a joder a mí".

En declaraciones al sitio web Informe Político, el sindicalista remarcó que "todos los que trabajan tienen que tenerlo (al pase)" y aseguró: "Yo me hago responsable con la firma".

La decisión de Caló surge en un momento en el que los trabajadores metalúrgicos presentan altos niveles de contagio, debido a que las actividades son presenciales y en lugares cerrados.

Además, quienes las llevan a cabo son personal calificado. Es decir que cuando se contagian no son fácilmente reemplazables, lo que trae aparejado grandes problemas al flujo de producción que había empezado a reactivarse antes de que explotara la tercera ola del coronavirus.

A causa del incremento de contagios y aislamientos, aumenta el ausentismo en las empresas

"No me vengan a joder a mí"

"Nosotros queremos que saquen el carnet sanitario. Con este problema que hay del Covid y del contrato, las empresas van a parar de trabajar", dijo el también secretario de Interior de la CGT.

Y remarcó que es por ese motivo que "hay que obligarlos a que se vacunen, por eso el carnet sanitario. Yo lo voy a hacer en la UOM".

Caló opinó que "no podemos estar ‘yo no me vacuno, yo no sé qué’". Y disparó: "Algunos no se quieren vacunar. Bueno, no me vengan a joder a mí".

En ese sentido advirtió que "no es lo mismo estar vacunado que no estar vacunado". "Si no hubiese la cantidad de vacunados que tenemos en la Argentina, con 100.000 infectados no hubiéramos tenido 40 muertos, hubiéramos estado llorando familiares, primos, como pasó la otra vez", añadió.

Por otra parte, aseguró que no planea despidos ni quita de salarios: "Mientras no estén vacunados no van a entrar a trabajar. Y bueno, yo les pagaré el día, no digo que no les voy a pagar, pero no van a trabajar".

Aunque, al respecto, valoró: "No van a acceder al puesto, y vos sabés que feo cuando no accedes y no vas mañana".

Y lo calificó como un tema psicológico, ya que "vas a pensar ‘me voy a quedar sin laburo en unos días, ¿que estoy haciendo? me quedo sin laburo’".

Por último, dijo que "hay gente que no quiere la vacuna porque dicen cosas acerca de un tema genético, pero yo he hablado con un montón de médicos". Y recordó que "cuando yo era chico, si no te dabas las vacunas no entrabas al colegio".

Caló indicó que pedirá que los trabajadores metalúrgicos presenten el pase sanitario antes de entrar a la empresa

El repunte industrial en peligro por el Covid-19

La situación descripta por Caló en el sector metalúrgico es la misma prácticamente que se presenta en todo el sector industrial.

En los últimos días, varias industrias del país sufrieron bajas de personal, ya sea por estar contagiados de Covid-19 o por estar aislados por contacto estrecho, lo que genera alarma entre empresas y gremios, ya que la situación puede poner en peligro el repunte de la actividad.

En algunos sectores, el ausentismo ya alcanza el 30% de la plantilla, aunque reportes indican que al menos a nivel nacional no alcanza todavía el 10%.

Te puede interesar Rating: Adrián Suar tomó una decisión drástica tras el fracaso histórico de este programa

Ante esto, comenzaron esta semana distintas conversaciones entre las partes y funcionarios del Gobierno nacional para buscar medidas preventivas.