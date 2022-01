Denuncian mala praxis de un hospital que derivó en la muerte de una nena de 6 años

"Yo entregué a mi nena con un raspón en la pierna y me la devolvieron en una bolsa", denunció Karen Baldobino , la madre de Danae Olguín, de seia años.

El lunes 3 de enero, mientras se divertía con su hermanito de 5, la nena se cayó de los rollers. "Se hizo apenas un rasponcito en la pierna, algo típico de los niños, no era nada grave ni para preocuparse", contó Karen.

El martes comenzó el calvario. Ese día, Danae amaneció con molestias en la pierna que se había golpeado. Comenzó a llorar y levantó fiebre. "Le di un ibuprofeno, se le pasó el malestar y al ratito ya estaba jugando de nuevo", dijo la mamá al diario Clarín.

Fiebre alta y diagnóstico poco claro

Pero horas más tarde, ya en la madrugada del miércoles, la niña presentó fiebre una vez más y decidieron acudir a primera hora al hospital de Coronel Moldes, localidad del interior de Córdoba en la que residen.

"Cuando llegamos, la pediatra nos dijo que no nos podía atender porque estaba con muchos pacientes. Tuvimos que esperar un montón de tiempo con mi nena llorando de dolor y volando de fiebre", lamentó la mujer. Por protocolo, tanto Karen como su hija fueron hisopadas por coronavirus. El resultado del test fue negativo para la niña y positivo para su madre.

"La médica no le revisó la pierna ni nada. Me dijo que seguramente estaría incubando algo, que podía ser Covid, y me dio dipirona para que le baje la fiebre", relató.

A la tarde de ese mismo día tuvieron que regresar al hospital porque Danae seguía llorando de dolor. Los análisis mostraron que tenía los glóbulos blancos altos y por ende podía ser una infección, probablemente apendicitis".

Desde Coronel Moldes pidieron el traslado al hospital de Río Cuarto, a 75 kilómetros, para que sea examinada de manera exhaustiva y reciba el tratamiento necesario. Como la madre estaba con coronavirus, la niña fue acompañada por su abuela. Cuando llegaron, ese miércoles a la noche, nuevamente las hisoparon por protocolo.

"El PCR de mi hija salió positivo pero el resultado recién estuvo el viernes. Mientras esperaban saber si estaba contagiada o no, se dejaron estar, no le hicieron nada. Tendrían que haber hecho algo, se tendrían que haber dado cuenta de que estaba empeorando, si ellos son los médicos", se quejó la mujer.

La Justicia investiga un probable caso de mala praxis que derivó en la muerte de una menor de edad

Dudas sobre su muerte

Karen está convencida de que su hija no recibió el tratamiento ni la atención adecuada en los dos hospitales a los que acudió. "Si ella hubiera salido muy mal de acá, uno medio que se lo espera. O bien, si los médicos me hubiesen reportado del avance de la enfermedad y me hubiesen dicho que hicieron todo lo que pudieron pero no lograron salvarla, la situación sería distinta y no quedaría más que aceptarlo. Pero ella no estaba mal, era una niña sana", lamentó.

En cuanto a la causa de la muerte, nunca estuvo del todo claro. Algunos médicos le dijeron que fue por una bacteria que le ingresó por el raspón que tenía en la rodilla, otros aseguraron que fue por Covid, incluso llegaron a decirle que una infección le atacó todo el cuerpo rápidamente. El abogado Sergio Bernal Valverde, quien representa a la familia, dijo al citado matutino: "Hubo incongruencias en los relatos sobre los motivos de la muerte. En la partida de defunción finalmente pusieron que fue por un shock séptico que devino en un paro cardiorespiratorio".

El caso es investigado por el fiscal Daniel Miralles. Su primera actuación fue ordenar un allanamiento en el hospital de Coronel Moldes y el posterior secuestro de la historia clínica de Danae. Además, solicitó realizar una autopsia sobre el cuerpo de la niña. El miércoles pasado, el fiscal tomó declaración a la abuela de la nena, quien estuvo acompañándola en todo este proceso.

La semana que viene se emitirá un informe para que, posteriormente, junto con todo el material de prueba, la historia clínica, el certificado de defunción y el resultado de la autopsia, un comité interdisciplinario perteneciente al Poder Judicial que es especialista en este tipo de temas, emita un dictamen.