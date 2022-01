Estados Unidos envió un cargamento con 80 toneladas de armas a Ucrania

El ministro de Defensa ucraniano afirmó que el armamento ayudará a "fortalecer las capacidades defensivas" del país, en un momento en el que la región de Donbass teme una ofensiva de Kiev.

El Gobierno de Ucrania recibió este domingo un cargamento de más de 80 toneladas de armas de Estados Unidos, confirmó el ministro de Defensa del país, Oleksii Réznikov. El armamento "para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania" llegó a Kiev a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

"Y esto no es el final", aseguró Réznikov, al compartir las primeras imágenes de la entrega en su cuenta de Twitter.

Los suministros seguirán en curso en el marco del paquete de seguridad aprobado por Joe Biden

El sábado, Ucrania recibió el primero de varios lotes de la asistencia militar proporcionada por Estados Unidos, que incluyó alrededor de 90 toneladas de armamento.

Los suministros seguirán en curso en el marco del paquete de seguridad aprobado por Joe Biden, cuya administración también notificó al Congreso estadounidense su intención de entregar a Kiev helicópteros Mi-17. Tan solo el año pasado Washington destinó u$s650 millones a la ayuda militar para Ucrania, y un total de u$s2.700 millones desde 2014.

Acusaciones

Entretanto, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin, denunció hace un día que cerca de la línea de contacto de la región de Donbass, en el este de Ucrania, se concentraron unos 120.000 soldados enviados por Kiev.

Mientras en Donbass los dirigentes, que se niegan a entregar al Gobierno central sus territorios después de los acontecimientos de 2014, denuncian el aumento de disparos por parte del Ejército ucraniano en la línea de contacto, Rusia acusa a Occidente de hacer caso omiso a los actos de agresión militar de Kiev hacia la región y el sabotaje de los acuerdos de Minsk.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó este viernes las acciones del Gobierno ucraniano en la zona de conflicto como "terrorismo de Estado del régimen de Kiev".

El Gobierno ruso critica a Kiev por emprender "la guerra contra sus propios ciudadanos, aquellos de los que tanto hablan y en los que piensan únicamente a la hora de firmar los presupuestos militares", y lamenta el apoyo de los países de la OTAN a la "cruzada" del Gobierno ucraniano en contra de los residentes de Donbass.

Biden sobre Moscú

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, brindó el miércoles una conferencia de prensa para celebrar su primer año en el cargo. Hizo un balance sobre la pandemia, la inflación de su país (la más alta en 40 años) y la tensión con Rusia.

En el inicio de su discurso, admitió que su Gobierno debió hacer más tests para detectar el coronavirus hace meses y que eso contribuyó a la "fatiga" pandémica, sobre todo tras la llegada de la variante ómicron, que describió como un "nuevo enemigo".

"Aunque hemos hecho muchos avances, sé que hay mucha frustración y fatiga", dijo Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que se cumple este jueves.

Destacó que su primer año en el cargo ha sido de "desafíos", pero también de "enormes progresos", y aseguró que no previó una obstrucción republicana tan fuerte a su gobierno y que su país no volverá a los confinamientos por el coronavirus.

Luego habló sobre la tensión con Moscú, dijo que "será un desastre para Rusia" si invade Ucrania y reiteró sus amenazas de fuertes sanciones económicas. Agregó que su par ruso, Vladimir Putin, "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, apuntó Biden.​

"Nuestros aliados y socios están listos para imponer costos severos y daños significativos a Rusia y a su economía", dijo. Rusia no tiene buenas opciones e ir a la guerra tendría "graves consecuencias económicas", desde el corte de los ingresos energéticos hasta sanciones dolorosas, aseveró el mandatario estadounidense.

Las sanciones imposibilitarían a los bancos rusos a negociar con dólares estadounidenses, la moneda comercial clave del mundo, dijo. Pero al mismo tiempo señaló que Putin "todavía no quiere una guerra a gran escala" por Ucrania.

Biden apuntó contra Putin por su conflicto con Ucrania

"Lo que me preocupa es que esto podría salirse de control, muy fácilmente, debido a (...) las fronteras de Ucrania, y lo que Rusia pueda hacer o no. Espero que Vladimir Putin entienda que, salvo una guerra nuclear en toda regla, no está en una muy buena posición para dominar el mundo", añadió.

Y concluyó: "Putin tiene, lo sé, una dura elección, escalada o diplomacia. Creo que pagará un considerable y alto precio por ello si no piensa ahora". Las declaraciones de Biden se dan un día después de que Rusia y Bielorrusia iniciaran maniobras militares en las fronteras de la Unión Europea y de Ucrania.