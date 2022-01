Rating: la fórmula ganadora de Telefe arrasó el domingo

Durante las noches de los domingos, Telefe apuesta desde hace varias semanas a una fórmula ganadora. Por el mundo establece un promedio sólido, que luego asciende con la llegada de MasterChef Celebrity. Y durante este domingo, esa combinación permitió al canal quedarse con el rating de la noche.

Por el mundo, con Marley, Mirko, y Lizi Tagliani como invitada, marcó un rating de 9.1, y llegó a escalar hasta 13.3. En eltrece, el ciclo 100 argentinos dicen, edición famosos, no pudo acercarse a ese número, con un promedio cercano a los 7 puntos.

A partir de las 22.30, MasterChef Celebrity estableció una marca inicial de 13.9, que pronto ascendió a 15.7. La película de eltrece llegó a 3.8. Con respecto al pico de la noche, el ciclo de competencia de cocina llegó a medir 16 puntos.

MasterChef Celebrity: anuncio sorpresivo de Damián Betular

MasterChef Celebrity se acerca a su recta final, y el domingo hubo una nueva gala de eliminación en la pantalla de Telefe. Esta vez, los concursantes en la cuerda floja fueron Luisa Albinoni, Barbie Vélez, Cathy Fulop, Mica Viciconte, Tomás Fonzi y Joaquín Levinton.

El conductor Santiago del Moro procedió a explicar el desafío de la noche, e invitó a los participantes a abrir las cajas que tenían sobre sus mesas. A continuación, Damián Betular expresó: "Este domingo va a ser extremo. Les voy a decir que el desafío de hoy, va a ser por pasos. Y el primero, está debajo de esas cajas".

Los concursantes descubrieron entonces que debían preparar un plato, contando con un bife de chorizo, hierbas, manteca y ajo. Con los ingredientes al descubierto, Donato de Santis agregó: "Tienen todo lo necesario para hacer un bife a punto. La elección de los sabores, queda en sus manos". Germán Martitegui concluyó: "Bife a punto, el más difícil de los puntos, un balance perfecto. No es jugoso, no es cocido. Y para lograrlo, van a tener quince minutos".

Con todos los bifes preparados, los especialistas comenzaron a degustar uno por uno, en silencio y sin dar devoluciones personalizadas. Betular exclamó que el plato de Tomás Fonzi era el que más se había acercado al punto deseado.

Martitegui dijo a Fonzi que como premio podía subir al balcón, pero lo puso en un dilema cuando le indicó: "Vas a tener que elegir a uno de tus compañeros, que va a bajar a reemplazarte, y va a continuar con el segundo desafío". Luego de mucho pensarlo, y muy amargado por el antipático lugar en el que se encontraba, Fonzi eligió a Pareto, porque consideró que era la que mejor podía desenvolverse.

En la segunda etapa, el jurado anunció que debían cocinar carne de ciervo, y con esa consigna en mente, todos fueron al mercado a buscar ingredientes para sus platos. Luego de cocinar, la encargada de abrir las devoluciones fue Fulop.

Su ciervo con cremoso de papa, y un ingrediente secreto (chocolate blanco), recibió opiniones variadas. Martitegui observó que el ciervo estaba crudo, pero luego aseguró que el acompañamiento estaba bien. Mica Viciconte combinó ciervo con durazno, y Donato comentó: "Está bien administrado cómo cocinaste el ciervo, hay color en el plato, y me gustó en el paladar la pimienta".

Barbie Vélez, en reemplazo de Denise Dumas, llevó un ciervo con hongos salteados y salsa de mostaza, sobre el que Donato evaluó: "Elegiste la mejor parte de ese lomo, está bien cocinado, pero unos minutitos más hubiese sido perfecta la cocción".

Martitegui elogió las papas y la salsa, aunque detectó que los hongos "están sin forma, totalmente descolgados del plato". El guiso de ciervo de Albinoni, fue muy elogiado por el jurado, y Betular simplemente comentó: "Me gustó".

Pareto llevó un ciervo con higos en manteca, pero Betular concluyó que estaba muy dulce la mezcla: "Se hace difícil comer en un plato una carne tan cocida, la salsa está bien, pero no creo que vaya a este plato. Me falta el impacto de diferenciar, el paladar siente que estoy comiendo todo lo mismo".

Levinton no recibió buenas devoluciones, y si bien Donato le aseguró que la pieza "estaba bien cocinada", Martitegui remató: "La salsa es extremadamente ácida, la cebolla cruda, y es imposible de digerir".

Al momento de la devolución, Luisa Albinoni fue reconocida como la mejor de la noche. Betular se paró al frente a anunciar el eliminado, pero la sorpresa fue mayor cuando expresó que nadie iba a quedar afuera del certamen, y aseguró: "Todos merecen una oportunidad para estar en la próxima ronda".

Ángel de Brito confirmó su regreso a la TV

Cuando Ángel de Brito anunció, a principios de diciembre, que daba fin a Los ángeles de la mañana, las especulaciones sobre su futuro laboral se barajaron todo el tiempo. Desde su salida de eltrece muchos dieron por seguro su desembarco en Telefe, para ocupar el horario que deja libre Flor de equipo, con Florencia Peña.

Pero el conductor nunca confirmó el canal al que iría y siempre se expresó, muy escuetamente, a través de sus historias de Instagram. Hasta este domingo, cuando dio algunos detalles sobre el camino que transitará en este 2022. Todo se dio a partir de que abrió las posibilidades de preguntar a sus fans. En la ocasión adelantó que tiene varias ofertas y aseguró que tendrá una participación en un "reality".

"Voy a hacer unas participaciones en Chile, Uruguay y si me dan las fechas, en EE.UU. Y después recién, arranco acá", lanzó en uno de sus primeros posteos. Luego agregó sobre cuándo será su vuelta a la TV: "Todavía no me reuní con nadie. Dicen pavadas. Tengo ofertas de 4 canales".

Te puede interesar Rating: Adrián Suar tomó una decisión drástica tras el fracaso histórico de este programa

Le preguntaron si hay "planes de hacer dupla de conducción con Laura Fernández" y él respondió: "Queremos hacer algo". Sobre la posibilidad de participar en un "reality" dijo contundente: "Lo haré este año" y señaló que le gustaría hacer TV a la noche.