Se encarece la cuota de colegios privados y crece la migración hacia la escuela pública

Se acerca el inicio de clases y los padres ya empiezan a sentir la presión que la cuota de los colegios pone en sus bolsillos. Tanto es así que muchos ya incorporaron desde el ciclo anterior el comenzar a pagar cuotas en febrero y otros hasta lo hacen en enero. ¿La razón? Tratar de repartir en más pagos los aumentos, que van provocando que muchos busquen pasar de las instituciones de gestión privada a las públicas.

¿Qué esperar para el comienzo del ciclo lectivo? En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño aprobó un aumento del 17% en las cuotas, que empezará a impactar en marzo, a lo que se suma el 7% que había sido autorizado en diciembre. Con estos porcentajes los colegios prácticamente empataron a la inflación comparando de marzo a marzo.

Según diferentes parámetros, el promedio de la cuota escolar en CABA, estaría para las primarias de doble jornada cerca de los 18 mil pesos, mientras que en las secundarias se arrima a los 20 mil pesos.

En la provincia de Buenos Aires también se dieron aumentos, pero un poco por debajo de lo dado en CABA. Así, a fines de 2021 se les autorizó a los establecimientos subir un 6,9% las cuotas, y a partir de marzo a eso se añade un 11,8%. En total, en el año el crecimiento fue del 40%.

Crecen las solicitudes para ingresar en la escuela pública.

Por otra parte, estos incrementos llegan en momentos en los que la matriculación en los colegios privados registra deudas de casi el 40 % y crecen las solicitudes en las escuelas públicas, que ya está cerca del 20%.

Estos últimos datos surgen del estudio realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), y da cuenta de cómo está el balance de las escuelas justo antes de iniciar el ciclo 2022.

La previa

Para entender el cuadro completo hay que saber que entre marzo de 2020 y mediados de 2021 los colegios estaban obligados a no aumentar las tarifas y a cancelar los intereses por mora. Esto dejó a los establecimientos afectados también en su economía, poniendo en riesgo, incluso, su continuidad.

Así, a fines del 2020, se registraba entre los colegios privados "una mora promedio en el pago de las cuotas mensuales del 61,3%". Sobre ese índice porcentual, el trabajo había detallado que "el 75% de los padres informó no haber podido cumplir con los pagos en término por haber percibido menos ingresos durante la cuarentena, mientras que el 13% afirmaba que no abonó por haber perdido su empleo durante la pandemia, y el 12% restante reconocía que se negaba a abonar por considerar que la enseñanza virtual no estaba a la altura de los costos que insume la educación bajo la modalidad presencial".

Esto trajo que la gran mayoría de los establecimientos tuvieran deudas impositivas (71%), por ejemplo. Luego, con el comienzo de las burbujas y clases presenciales la mora se fue reduciendo hasta llegar al 40% actual.

En los colegios privados la mora en las cuotas ronda el 40%.

¿Cuán grandes son las deudas? En general, los atrasos van desde los $15.000 hasta más de $90.000. Sin embargo, Calvete señaló que lo más preocupante es que "desde las áreas administrativas de los colegios privados confirmaron que el 38,7% de las familias no cumplieron con el pago de la matriculación para el ciclo lectivo que inicia".

En el desglose, los datos parecen menos alentadores aún, dado que el informe detalla que "el total está compuesto por un 24,6 % promedio de padres que aún no confirmaron si sus hijos seguirán cursando este año en el ámbito privado y un 14,1 % que ni siquiera se comunicó para regularizar su situación".

Teniendo en cuenta que muchas de esas familias ahora se enfrentan con el aumento que comienza a impactar en marzo, no es de extrañar que las inscripciones en listas de espera de las escuelas públicas crecieron un 19,4 % con respecto a 2021.

"Está claro que muchos padres ya han decidido directamente optar por la educación pública o están esperando hasta último momento para ver si pueden saldar sus deudas y lograr que sus hijos continúen en los colegios de enseñanza privada. Otro ítem que hace a la falta de comunicación se debe a la falta de vacantes en los establecimientos públicos que, en su mayoría, ya están superpoblados", concluye Calvete.