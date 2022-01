Ya rige pase sanitario en transporte de media y larga distancia en Buenos Aires: ¿cómo lo conseguís?

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunció que desde este jueves entra en vigencia el pase sanitario para transporte de media y larga distancia. La medida se publicó en el Boletín Oficial provincial en una resolución de los ministerios de Salud y Transporte, en la que establece que el pase sanitario será un "requisito obligatorio para la utilización de servicios públicos de transporte de pasajeros".

El pase para el transporte consistirá en la acreditación de todas las personas mayores de 13 años de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Para ello, deberán presentar el carnet de vacunación que se encuentra en las aplicaciones VacunatePBA, Mi Argentina o "el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta".

Esto incluye el transporte "automotor, de carácter regular y/o especializado, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (media distancia) y servicios interurbanos y/o rurales de larga distancia, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias".

No tenés pase, no viajás

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, había anunciado que el pase sanitario se implementará para el transporte de pasajeros de media y larga distancia en la provincia de Buenos Aires. Así, quienes no estén vacunados con al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, no podrán subirse a estos medios de transporte.

D'Onofrio dijo: "Los pasajes de media y larga distancia son nominales, y al momento de comprarlos se debe acreditar el pase sanitario, solo así se le expende el boleto". Según informó el funcionario, la provincia de Buenos Aires supera el 95% de la población vacunada con la primera dosis y el 83% con dos aplicaciones.

Jorge D'onofrio, ministro de Transporte bonaerense, confirmó que se pedirá el pase sanitario

"Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación", aseguró el ministro Jorge D’Onofrio en diálogo con C5N.

Pase Sanitario: cómo descargarlo en la App Cuidar

El pase sanitario comenzó a utilizarse en el país para eventos masivos el 1 de enero de 2022 y deberá tenerlo toda persona mayor de 13 años, con el objetivo de seguir fomentando la vacunación contra el coronavirus. Para obtener el pase sanitario, hay que actualizar la aplicación Cuidar.

Cuidar es una plataforma habilitada en 2020 durante la cuarentena, donde se podían descargar los certificados para circular y salir de vacaciones. Ahora, para el pase sanitario, se debe borrar la aplicación del dispositivo móvil, y volver a instalarla para tener la última versión 3.6.

Una vez que la nueva versión de Cuidar fue descargada en el celular, para descargar el pase sanitario hay que presionar el botón "ingresar" y "crear la cuenta".

Registro en Cuidar

Para bajar el pase sanitario y que quede en el celular, el usuario puede registrarse de dos maneras: escaneando el DNI o completando los datos de forma manual.

Si se opta por la primera opción, hay que acercar el documento al teléfono con el código de barras al frente y darle permisos a la app para que puede acceder a la cámara de fotos.

Pase sanitario: es importante actualizar la app Cuidar.

Una vez que la cuenta fue creada, el usuario recibirá un mail para activarla. Este mail debe buscarse en la casilla de mensajes y hacer click en el botón verde para habilitarla.

Al ingresar a la cuenta, la aplicación solicitará realizar el autotest en el que habrá que contestar una serie de preguntas sobre síntomas. Una vez finalizado el cuestionario, se podrá acceder al menú donde estará disponible la información de salud, el certificado de circulación y el certificado turismo.

Al ingresar en información de salud, se podrá ver el pase sanitario. El mismo muestra el nombre y apellido de la persona, número de DNI, esquema de vacunación, con fecha de aplicación de la última dosis, y tipo de vacuna. Además, indica si la persona se realizó un test de Covid-19 en las últimas 48 horas y su resultado.

Cuándo se necesita el pase sanitario

De acuerdo a la información brindada por el Gobierno nacional, el pase sanitario se necesitará para diversos eventos públicos y masivos. Entre ellos se destacan:

Asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados.

o similares que se realicen en espacios cerrados. Salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados.

para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados. Viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares.

de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares. Eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

Una de las preguntas que se hace es qué pasa con el pase sanitario en caso de dar positivo de Covid.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que si el autodiagnóstico de la aplicación arrojara algún síntoma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso activo de coronavirus, se bloqueará la pantalla de la aplicación Cuidar sin permitirle acceder a ninguna otra pantalla ni certificado o pase sanitario hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

Requisitos pase sanitario

La creación del pase sanitario forma parte de una medida publicada en el Boletín Oficial mediante la decisión administrativa 1198, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

El pase sanitario necesita del esquema de vacunación completo.

El texto establece que "toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar tener un esquema de vacunación completo contra Covid-19".

Para ello deberá exhibir el certificado o pase sanitario "ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación".

El esquema de vacunación "deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento". Deberá ser exhibido ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad, con el pase sanitario.

Complicaciones con la App

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación Cuidar para tener el pase sanitario, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra Covid-19 en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

La implementación del pase sanitario se inscribe en la estrategia de "seguir fomentando la vacunación" contra el coronavirus y para garantizar que las actividades de mayor riesgo epidemiológico "sean más seguras con la asistencia de personas" inmunizadas, remarcó el Gobierno.

En algunas situaciones, puede ser que la persona no esté habilitada para las actividades del pase. Esto sucede si no tenés la vacunación completa, estás cursando la enfermedad o presentás síntomas compatibles con covid-19.

Si sos un caso confirmado de covid-19, la aplicación Cuidar estará bloqueada hasta que termine el período de aislamiento y no se puede sacar el pase sanitario.

Hay que tener en cuenta que la información puede tardar algunas horas en actualizarse luego de haber cursado la enfermedad, motivo que también trabará el pase sanitario.

Esquema completo de vacunación

Actualmente, el esquema de vacunación, necesario para el pase sanitario, está completo cuando pasaron por lo menos 14 días desde que te aplicaste la segunda dosis o la dosis única (vacunas monodosis).

Cada provincia determina cómo se debe proceder para tener acceso a la vacunación y al pase sanitario, por ejemplo, si tenés que sacar turno o podés presentarte directamente.

Si te vacunaste fuera del país, primero vas a tener que completar en la web de Mi Argentina la declaración jurada con los detalles de tu vacunación en el exterior. Luego, esa información va a aparecer en la sección "Información de salud" de tu aplicación Cuidar. Y así se sacará el pase sanitario.

Para saber si tengo el esquema de vacunación completo, es importante conocer cuáles son las vacunas que se aplican en el país y cómo se opera con cada una de ellas, a fin de tener el pase sanitario.

Sputnik V

Desarrollador: Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología - Rusia

Autorizado edad (edad): ≥ 18 años

Plataforma: vector viral no replicativo

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente; antecedente de reacciones alérgicas graves o anafilaxia; enfermedades agudas graves o exacerbación de enfermedades crónicas.

Contraindicaciones para Componente 2: complicaciones graves posvacunación (shock anafiláctico, reacciones alérgicas generalizadas y graves, síndrome convulsivo, fiebre superior a 40° C, etc.) por la inyección del Componente 1 de la vacuna.

Cantidad de dosis: 2

Para el pase sanitario hay que tener la vacunación al día.

Covishield

Desarrollador: Serum Institute - India

Autorizado edad (edad): ≥ 18 años

Plataforma: vector viral no replicativo

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente.

Contraindicación para la segunda dosis: reacción anafiláctica con la primera dosis.

Precauciones: enfermedad febril aguda grave; trombocitopenia y trastornos de la coagulación.

Cantidad de dosis: 2

Sinopharm

Desarrollador: Beijing Institute of Biological Products - República Popular China

Autorizado edad (edad): ≥ 3 años

Plataforma: virus inactivados

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente; antecedente de reacciones alérgicas graves (con compromiso respiratorio que haya requerido asistencia médica); exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general.Contraindicación para la segunda dosis: reacción anafiláctica con la primera dosis.

Precauciones: enfermedad febril aguda grave; trombocitopenia y trastornos de la coagulación; epilepsia no controlada u otro trastorno neurológico progresivo.

Cantidad de dosis: 2

AstraZeneca

Desarrollador: AstraZeneca-Oxford - Reino Unido

Autorizado edad (edad): ≥ 18 años

Plataforma: vector viral no replicativo

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente.

Contraindicación para la segunda dosis: reacción anafiláctica con la primera dosis.

Precauciones: enfermedad febril aguda grave; trombocitopenia y trastornos de la coagulación.

Cantidad de dosis: 2

Moderna

Desarrollador: Moderna Switzerland GmbH

Autorizado edad (edad): ≥ 12 años

Plataforma: ARN mensajero

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna o a una vacuna que contenga componentes similares.

o a una vacuna que contenga componentes similares. Contraindicación para la 2º dosis: anafilaxia o reacción alérgica grave inmediata a la administración de la primera dosis.

Contraindicación temporal: enfermedades agudas graves (infecciosas y no infecciosas) o exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general (ej. asma grave no controlado).

Precauciones: Enfermedad febril aguda grave (con compromiso del estado general y trombocitopenia y trastornos de la coagulación.

Cantidad de dosis: 2Autorización o registro de emergencia: Decreto N°150/92

Diferencia pase sanitario y certificado de vacunación

La app Cuidar fue elaborada debido a la pandemia de Covid-19. Entre sus funciones, posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones sobre la enfermedad, por lo que el pase sanitario integra toda la información relevante de cada persona ante la Covid-19.

En la app Cuidar puede visualizarse la información de las dosis aplicadas en Argentina que estén registradas en el sistema de registro de dosis aplicadas (NOMIVAC) y aquellas dosis que haya recibido en el exterior, siempre que hayan sido declaradas voluntariamente a través de la declaración jurada en Mi Argentina. Así se podrá obtener el pase sanitario.

Con motivo de generar un acceso de los ciudadanos a su certificado de vacunación contra Covid-19, se creó el certificado de vacunación en el apartado de "Mis Documentos" y de "Mi Salud" de Mi Argentina, donde consta la información disponible en el sistema NOMIVAC.

Es importante a la hora de pensar en tramitar un pase sanitario, conocer qué pasa con un turista extranjero o un no residente en Argentina.

Estas personas no podrán tener el pase sanitario y deberán acreditar su estado de vacunación con el certificado emitido por el país donde se hayan vacunado.

El Covid en Argentina hoy

En el contexto de los aumentos de contagios de covid, y ante la necesidad de tener el pase sanitario para salir, los especialistas indicaron que hay un incremento en la ocupación de camas.

Ante esta situación, expertos asegura que "lo que está pasando es para preocuparse y para estimular muchísimo la vacunación. De los pacientes con Covid que ingresan, dos tercios requieren respirador. Una proporción menor que en las olas previas, pero es alto. Esto hace más importante el pase sanitario.

Lo fáctico es que es más probable que muera una persona que no se vacunó o tiene sólo una dosis o, en menor medida, las dos, comparado con quien recibió las tres dosis. Entre los no vacunados, mueren más quienes tienen comorbilidades.

A la vez, más allá del pase sanitario, es más probable que, con dos dosis, tenga más riesgo quien sea mayor de 60 años, tenga diabetes, hipertensión o obesidad, alguna enfermedad respiratoria crónica o esté inmunosuprimido.

Y los hombres, más que las mujeres, en esta ola siguen mostrando mayores complicaciones. La edad, así como la no vacunación, volvió a tomar fuerza como factor de riesgo. A nivel país, más del 80% de los fallecidos son mayores de 60.

El perfil de los internados, en tanto, tiene un promedio de 57 años y el 80% de los casos graves tienen comorbilidades. La tasa de mortalidad en la Provincia es del 2,1%, y del 1,8% en la Ciudad. Desde ambas jurisdicciones admitieron a este diario no tener los datos pormenorizados de las personas fallecidas. Faltan precisiones según edad, estado de vacunación o comorbilidades.

Pero el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dio un dato clave que marca la importancia de la vacunación: "El 65% de los internados en terapia intensiva no están vacunados". En la misma línea, pero más puntual, su par bonaerense, Nicolás Kreplak, estimó que "4 de cada 5 muertes por coronavirus son en no vacunados".

A la falta también de datos nacionales que discriminen el perfil de fallecidos e internados​ en esta tercera ola, otras jurisdicciones importantes también aportan estadísticas para delinear el cuadro de situación actual.

En Córdoba, el 52% de los pacientes internados no inició el esquema de vacunación. Además, un 8% cuenta con una sola dosis y un 16% no recibió la tercera, pese a que ya estaba en condiciones. Tienen más de 65 años y comorbilidades. No se reportan más jóvenes u obesos, como ocurrió en junio y julio.

En Santa Fe, entre el 70% y 80% de los internados no están vacunados. Hubo 24 fallecidos por Covid en lo que va del año. Uno fue un bebé de 35 días de padres no vacunados; seis no tenían ninguna dosis, 11 tenían dos dosis y otros seis tenían las tres.

El 70% de los fallecidos tenía más de 60 años. En cuanto a los factores de riesgo, muchos tenían más de dos y, a diferencia de lo que ocurre en Córdoba con los internados, la mayoría de quienes murieron este 2022 presentaba obesidad.

En cuanto a edades y comorbilidades, no hay novedades respecto a las otras olas. Pero un dato que sí resalta ahora es que la internación pediátrica en cuidados intensivos antes era casi nula y hoy representa el 10%.

Entre este grupo se registró un 75% con vacunación incompleta o no iniciada. Y el 72% requirió ventilación mecánica, mientras que en el grupo de vacunados, el 38% necesitó un respirador. En promedio, los internados tienen entre 4 y 5 años.