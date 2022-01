Empleados estatales pidieron suba salarial no menor al 50%: sin acuerdo con el Gobierno

Por zoom y a las 15.30 este jueves se dio inicio a la discusión del último tramo de la paritaria 2021/2022 de los estatales nacionales nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y en la ATE (Asociación de Trabajadores Estatales). El Gobierno estuvo representado por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, junto a otros funcionarios, y la comitiva de ATE integrada por el Secretario Adjunto, Rodolfo Aguiar, la secretaria de Organización, Mercedes Cabezas, y el responsable del Departamento de Negociación Colectiva, Flavio Vergara.

Al término del encuentro, ATE manifestó su preocupación luego de que el Gobierno no realice una oferta concreta en la paritaria de la administración pública nacional finalizada hace instantes, por lo que el secretario adjunto, Rodolfo Aguiar, evaluó que "el hecho que no exista ofrecimiento no se corresponde con un escenario de creciente inflación como el actual".

"La falta de una propuesta seria en esta instancia es tomada como un destrato para quienes garantizan un Estado presente en una de las épocas más trágicas que le toca atravesar a la humanidad como la pandemia de Covid-19", indicó el referente estatal luego de la paritaria por el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06.

Rodolgo Aguiar, secretario adjunto de ATE

El acuerdo salarial da cuenta de que en el tramo mayo diciembre 2021 los estatales tuvieron una recomposición salarial del 35%. A su vez en enero se sumó un 5% por lo que el acumulado es del 40%. Y ahora toca la revisión y discusión hasta el cierre del acuerdo.

¿Qué piden de acá a mayo para completarlo? La de hoy fue una reunión preliminar en la que se comenzaron a trazar los escenarios posibles; aunque nadie habla de menos de abrochar un 50% por toda la tira.

Desde UPCN comentaron a iProfesional, antes del acuerdo: "Por supuesto que la lógica es siempre pensar en la recuperación del salario, que sería no menos de 10 puntos". Siguieron: "A partir de las pautas que se están dando no existe a hoy un número exacto".

En cambio, desde ATE, que siempre acicatean al otro gremio, apuntaron: "Con el 3,8 por ciento de diciembre y considerando que en enero nuevamente la inflación se disparó no se puede pedir menos que un 15 por ciento para lograr empardar los salarios con la inflación".

Este acuerdo, inscripto bajo el Decreto 214/06, es el principal de la administración pública que alcanza a 130.000 trabajadores y tiene proyección sobre otros 70.000 que están nucleados en convenios colectivos menores.

"Tenemos la sensación que la inminencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya empieza a influir en la paritaria estatal. Nos negamos a que los salarios de los empleados públicos vuelvan a ser variable de ajuste en nuestro país", apuntó el dirigente. Las negociaciones actuales habían llegado al 40% de aumento en el último encuentro de agosto pasado, donde se fijó una cláusula de revisión para esta fecha.

El año pasado y frente al alocado avance la inflación se terminaron adelantado aumentos pautados para el último tramo del año; lo que evitó medidas de fuerza.

Críticas al Gobierno

Tras el encuentro, Aguiar consideró que "no ha sido esta la mejor manera de iniciar el año" y agregó: "Si el Gobierno no recapacita y realiza un ofrecimiento en el corto plazo a liquidar en los haberes de febrero, será imposible alcanzar un entendimiento".

En ATE están preocupados por la falta de oferta del Gobierno

El adjunto estatal concluyó que "el Ejecutivo comienza a alejarse de su compromiso de que los salarios le ganen a la inflación". Las negociaciones del sector público no se corresponden con el año calendario, sino que van de junio a mayo del año siguiente.

Como se dijo, hasta el momento, la paritaria en curso acumula un 40% (10 por ciento en junio pasado, 9 en agosto, 11 en septiembre, 5 en octubre y 5 enero del 2022).