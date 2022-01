Rating: ¿cómo le fue a Telefe y eltrece frente al seleccionado sin Messi?

El seleccionado argentino masculino de fútbol se impuso la noche del jueves en Calama ante Chile y en las pantallas que sintonizaron la TV abierta porteña. Telefe y eltrece cayeron ante la TV Pública.

Fugitiva en Telefe y El gran juego de la oca en eltrece no pudieron derrotar al equipo albiceleste que no contó con Lionel Messi pero generó gran expectativa en la audiencia, como se reflejó en las mediciones del rating.

Las eliminatorias para el Mundial de fútbol Qatar 2022 en la TV Pública tuvieron una medición de 12.5 a las 21.30, cuando arrancó Fugitiva. La novela empezó con 7.8 puntos frente a El gran juego de la oca que a esa hora midió 5 puntos.

Media hora después, el partido de fútbol, con la Argentina al frente, alcanzó su pico máximo con 15.4 puntos. En segundo lugar quedó la ficción de Telefe con 8.8 puntos y luego Los 8 escalones del millón, en eltrece, con 5.5 puntos.

Cuando el partido en Calama terminó, a las 22,30, el rating de la TV Pública cerró con 14.8 puntos mientras que Fugitiva se quedó con 9.5 puntos y Los 8 escalones del millón en 7.7 puntos.

Rating: la revancha de Flor de equipo sin Flor Peña

Este jueves, con Denise Dumas al frente de la conducción, Flor de equipo, el ciclo de Telefe que ya no tiene como conductora a Florencia Peña, llegó a una sorpresiva marca máxima de 7 puntos con un informe sobre la vida del asesino serial Carlos Robledo Puch. Así Flor de equipo se impuso al mediodía frente a El Zorro, en eltrece, que llegó a los 4,8.

A la tarde, en competencia directa, lideró Zuleyha, en Telefe, con pico de 9 puntos, frente a 100 argentinos dicen, en eltrece con fede Bal, en reemplazo de darío Barassi, que llegó a 5,6.

Ángel de Brito apuntó contra el rating de eltrece

Mientras sigue lejos de la pantalla, el conductor Ángel de Brito criticó a eltrece, canal al que renunció luego de finalizar su ciclo Los ángeles de la mañana (LAM). A pesar de las versiones sobre su desembarco en Telefe, las negociaciones entre los dos canales estarían en medio de un pantano legal.

De Brito analizó los números de rating de los canales de TV abierta. "Las mañanas de Telefe siguen en crisis, como las tardes del 13 hundidas y la noche de América en coma. El Nueve es el más estable y con Net no pasa nada", dijo el periodista en su perfil en Instagram.

Al responderle a un usuario, quien aseguraba que eltrece lo reemplazará fácilmente, y que no debería agrandarse tanto puesto que con LAM no hacía 15 puntos de rating, sino 6; el periodista dijo: "No llegan a seis en ningún horario. Ni a la mañana, ni a la tarde. Subestimar es fácil. Ganar, no".

De Brito también se enganchó en un comentario del perfil de Twitter @AnibalPachanga5, en el que criticó la forma en la que editan el nuevo programa de "Pollo" Álvarez, El gran juego de la oca. "Hay hijos de puta, muy hijos de puta y los editores de El gran juego de la oca. A lo que el conductor respondió: "Son los que escribían mis graphs".

En varias oportunidades De Brito tuvo cruces frente a cámaras por los errores en las placas del ciclo que conducía y llegó a pedir perdón al público por los vergonzosos errores de ortografía de los mensajes que aparecían en pantalla.