Coronavirus: España endurece las restricciones para el ingreso de turistas argentinos

España endureció este jueves las restricciones para los turistas que ingresen desde la Argentina. Desde este viernes sólo podrán hacerlo quienes estén inmunizados contra el coronavirus con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea de Medicamentos.

Eso deja afuera a quienes recibieron Sputnik V, aunque incluye a quienes hayan recibido vacunación mixta: es decir, si les aplicaron una segunda o tercera dosis de vacunas aprobadas por esos organismos, pueden ingresar al país. En cualquier caso, tiene que ser la última dosis recibida por la persona.

Las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Novavax. La OMS suma a las chinas Sinopharm y Sinovac, aprobadas por emergencia.

Tras las complicaciones que tuvo para completar los esquemas de vacunación con Sputnik V, al tratarse de dos componentes distintos, la Argentina continúa con la aplicación de las dosis rusas como refuerzo.

La medida fue informada este jueves por el Ministerio del Interior de España, a través de una resolución, en la que oficializó que la Argentina es retirada de la lista de países "seguros". Así, las exigencias se retrotraen a las vigentes antes del 1° de noviembre.

Para que el certificado sea válido, deben haber pasado 14 días o más desde la administración de la última dosis. El certificado pierde vigencia si transcurrieron más de 270 días de la última aplicación.

Hasta ahora, quienes no tuvieran esquema de vacunación completo podían ingresar presentando un PCR negativo o un certificado de recuperación de coronavirus. Eso ya no está permitido. Estas nuevas medidas no aplican para casos excepcionales, como visas de trabajo o de estudio y casos de fuerza mayor, según informaron al diario porteño Clarín fuentes diplomáticas.

De acuerdo a lo que explicaron los voceros, la decisión se tomó luego de que la Unión Europea recomendara sacar a la Argentina de la lista de países seguros. La resolución se extiende a Australia y Canadá.

El aeropuerto de Barajas es la principal puerta de entrada de los argentinos a España.

Qué sucede con los ciudadanos españoles

Aquellas personas que tengan ciudadanía española o de otros países miembros de la Unión Europea y países asociados al tratado migratorio de Schengen podrán cumplir alguno de los siguientes requisitos: presentar el certificado de vacunación, el certificado de diagnóstico (PCR de hasta 72 horas o antígenos de 48 horas) o un certificado de recuperación (tramitado al menos 11 días antes del arribo y con validez por 180 días).

Además, los menores de 12 años quedan exentos del requisito de vacunación, diagnóstico o recuperación. En todos los casos también se deberá tramitar el Formulario de Control Sanitario y obtener un código QR individualizado.

La carencia de la aprobación de la OMS sigue ocasionando problemas a los vacunos con la Sputnik V.

Fuera de la lista​

La Unión Europea anunció este mes que quitaba a la Argentina de la lista de países seguros, ante la suba de casos de Covid-19 por la variante Ómicron. El país había ingresado a la lista de países seguros el 29 de octubre. Pero el Consejo Europeo revisa cada dos semanas la situación epidemiológica y la respuesta general al coronavirus.

"La recomendación del Consejo no es un instrumento jurídicamente vinculante. Las autoridades de los Estados miembros siguen siendo responsables de aplicar el contenido de la recomendación. Solo pueden, con total transparencia, levantar gradualmente las restricciones de viaje para los países de la lista", indicaron en ese momento desde el bloque. Chile, Perú, Colombia y Uruguay son las naciones de América latina que integran la nómina de países seguros para el ingreso de sus ciudadanos a la Unión Europea.