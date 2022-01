Cheslie Kryst, Miss USA 2019, saltó al vacío desde un edificio en Nueva York

Cheslie Kryst, la ganadora del concurso Miss USA en 2019 y corresponsal del programa de noticias de entretenimiento "Extra", murió a los 30 años.

La policía informó que Kryst saltó de un edificio residencial en Manhattan en horas de la mañana del domingo. Su familia confirmó su muerte en un comunicado. "Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie", dijeron en la misiva.

"Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que luchó por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de EXTRA. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará", comunicó su familia tras dar a conocer la noticia.

Kryst, era exatleta y abogada de Carolina del Norte, ganó el concurso de Miss USA en mayo de 2019 y compitió en el certamen de Miss Universo ese año.

Cuando Kryst fue coronada, marcó más que un triunfo personal, significó que, por primera vez, tres mujeres negras eran las reinantes Miss USA, Miss Teen USA y Miss America.

En un comunicado este domingo, el programa de entretenimiento "Extra" dijo que era Kryst "no solo una parte vital de nuestro programa, ella era una parte querida de nuestra familia Extra y conmovió a todo el personal. Nuestro más sentido pésame para toda su familia y amigos".

La Universidad de Carolina del Sur lamentó la muerte de la ex alumna y atleta, a quien calificaron como "una mujer de muchos talentos". Kryst también obtuvo un MBA de la Universidad de Wake Forest.

Kryst, que vivía en el noveno piso del edificio, estaba sola cuando saltó y fue vista por última vez en una terraza del piso 29.

Las fuentes dijeron que Kryst dejó una nota en la que decía que quería dejarle todo a su madre, una ex competidora de un concurso de belleza que fue coronada Miss Carolina del Norte en 2002. La nota no incluía el motivo de las acciones de Kryst, dijeron las fuentes.

Según la policía, el cuerpo de Kryst fue encontrado aproximadamente a las 7 a.m. del domingo frente al edificio Orion, un rascacielos en West 42nd Street en el centro de Manhattan.

Poco antes de saltar, Kryst publicó en su cuenta de Instagram: "Que este día te traiga descanso y paz".

Cheslie Kryst y la salud mental

Cheslie Kryst tomaba muy en serio su salud mental, según declaró a los medios

Kryst, ex Miss Carolina del Norte, ganó los máximos honores en el certamen de Miss USA 2019, vistiendo un traje de alas brillantes para la competencia de Traje Nacional, un guiño a "Sé por qué canta el pájaro enjaulado" de Maya Angelou.

En octubre de 2019, Kryst se pronunció en Facebook por el Día Mundial de la Salud Mental y ofreció consejos sobre cómo lidió con el estrés.

"Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental", dijo. "Y lo más importante que hice fue hablar con un consejero. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante".

"Cuando no estoy hablando con mi consejero, me tomo un tiempo al final de cada día para simplemente relajarme", agregó Kryst. "Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas".

"Hay tres cosas que estoy haciendo con respecto al cuidado personal", dijo Kryst. "No. 1, trato de establecer un horario regular para que mi alarma suene todos los días a las 6:45. Sé que me estoy levantando y estoy comenzando mi día.

"Dos, trato de establecer límites muy claros, así que aunque estoy en casa y tengo mi computadora, mi teléfono conmigo, dejo de responder correos electrónicos a las 6 en punto, no respondo más mensajes. Se acabó."

En tercer lugar, dijo: "Tengo un programa de ejercicios regular que mantiene mi cuerpo saludable y mi mente alerta".