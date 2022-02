Rating: pelea al rojo vivo entre MasterChef y Guido Kaczka

La deriva descendente de MasterChef Celebrity en su audiencia tuvo un hito preocupante para Telefe este lunes, cuando el ciclo culinario empató con Los 8 escalones del millón, que conduce Guido Kaczka en eltrece, en un tramo del horario estelar.

El inicio de la competencia directa entre los dos programas empezó a las 22:39, con un empate en 11.6. Luego, MasterChef comenzó a a alejarse hasta llegar a los 14.2, mientras que el programa de eltrece apenas descendía a 10.1.

La nueva apuesta fuerte de Telefe, Fugitiva, se impone a su competidor directo, El gran juego de la oca, en eltrece, con picos superiores a los 12 puntos. pero cuando comienza el ciclo de Kaczka, se le pone difícil, y hasta llegar a perder en algunos tramos.

Noche de furia en MasterChef Celebrity

Noche dulce y hecha a la medida de Homero Simpson, según anunció Donato de Santis en los primeros minutos de este lunes en MasterChef Celebrity. Los participantes debían preparar media docena de donuts, también conocidas como donas o rosquillas. Es decir, el postre favorito del padre de familia de Los Simpsons, aquello que no le puede faltar nunca junto con la cerveza.

Antes de que comenzara la hora para la cocción, todos los participantes jugaron a embocar donas inflables en alguno de los tres mástiles que había delante del jurado. Cada uno correspondía a un relleno posible a la hora de realizarlas. Las opciones eran ganache, mermelada o crema pastelera. Tomás Fonzi, María del Cerro, Paula Pareto, Mica Viciconte, Joaquín Levinton y Catherine Fulop tiraron las rosquillas y luego pusieron manos a la obra.

Cathy empezó algo perdida con la receta, aunque eso le alcanzó para ayudar a Fonzi en la preparación de la crema pastelera. Pero en cuanto a sus propias rosquillas, estaba algo complicada. "Voy con calma viendo todo lo que estoy haciendo. Esto necesita precisión y seguir los pasos para que la masa pueda leudar", dijo la venezolana y luego miró al cielo (al techo, en rigor) rogando que le tocara la ayuda de Germán Martitegui. Sin embargo, el encargado de pasar por su estación fue Damián Betular.

"Cathy, no es por celos, no es por nada, yo estoy en una semana... necesito esta semana de mucha paz. Si vos te sentís más cómoda con Germán, yo me puedo ir voy a otra estación. Pero no te lo digo mal", se atajó el pastelero. Pero Catherine se arrepintió. "Noooo, bebé, quedate. En pastelería te prefiero a vos, amo que vengas acá...", rogó la venezolana.

"Estoy con una energía muy...", dijo Betular al tiempo en que puso una cara de apesadumbrado. "¿Qué pasó?", quiso saber ella. "Nada, cambié", le respondió él, misterioso. Y Catherine quiso comprenderlo: "Hablame, acá tenés una oreja. ¿Estás deprimido?". Sin embargo, Damián la cortó en seco: "Necesito que hagas la masa".

"¿Ahora qué hago? ¿Abro el hueco acá?", quiso saber ella, algo mareada con la receta. "Sí, ¿está tamizada?", preguntó el pastelero. "Ahora la tamizo mientras que la voy echando, ¿te parece?", consultó Cathy. Al ver que hacía lo que él quería, Betular decidió ayudarla a hacer el tamizado y mientras la venezolana hablaba, él le pedía que metiera la mano en el bowl con la harina: "Cathy, con la mano", le dijo con firmeza. Y ella, nada, en la suya. Damián insistió: "Con la mano, con la mano, con una mano. ¡con la maaaaanooooo!", le gritó hasta llamarle la atención.

"Ay, pero estás odioso, maluco, ¿qué te pasa?", lo quiso frenar Cathy. Pero Betular siguió en su mood y cortó la ayuda con la venezolana. Un rato después, al encontrarse con sus compañeros jurados, Damián relató lo sucedido: "Yo empecé una semana muy zen. Y así la voy a seguir. Escuché que Cathy decía: ‘Diosito Tegui’. Entonces le dije: ‘Cathy, te juro que no es de celos ni nada, yo puedo seguir de largo, no hay problema’. ‘No, que yo soy tu oreja’, me dijo y con todo ese verso no tiene la masa hecha", le contó a sus compañeros de jurado.

Pese a las dificultades que atravesó Catherine en la cocción, sacó adelante el desafío y el jurado fue muy elogiosa con sus donas a la hora de las devoluciones. "Esto es una dona, tiene todo lo que tiene que tener. Es una consistencia muy especial que ofrece resistencia y a la vez se deshace. Está muy bien de textura, está muy bien de sabor. Me gusta lo que hiciste con los colores, eso de hacer cada una distinta", le dijo Martitegui.

"Esta no sé si cataloga como dona, pero el sabor es espectacular. La pastelera no tiene un grumo, la masa tiene un sabor espectacular. No es una dona, es una berlinesa, pero es espectacular", cerró Betular haciendo las paces con Cathy.

"Para mi es un 10, es una Mara-dona", bromeó Donato. "Está delicado, es festivo, está hecho con mucho cariño. Es generosa, también. Refleja mucho tu personalidad. Y esto cuenta mucho, así que gracias por esta alegría", cerró el italiano. Finalmente, las de Fulop fueron elegidas las mejores donas de la noche y subió al balcón clasificando directamente al miércoles de beneficios. Los otros dos ganadores del lunes fueron Joaquín Levinton y Tomás Fonzi.

Cuándo termina Dulce ambición en Telefe

Dulce ambición, la producción brasileña que emite Telefe, logró posicionarse en las preferencias del público y comenzó a atravesar momentos decisivos. ¿Cuántos capítulos quedan para el final? De acuerdo al conteo del fandom, este lunes se emitió el capítulo 102 de 118 y en la trama comienzan a enlazarse eslabones. Vivi Guedes recordó su infancia al probar el pastel de cumpleaños de María de la Paz, en el concurso "Best Cake". Finalmente y tras varios obstáculos, ganó el reality.

Con ese panorama, a la novela le quedan los capítulos finales y es probable que Telefe la emita hasta la primera quincena de febrero. ¿Será ese el momento del estreno de Soñar contigo? Lo que se sabe es que la novela se anunció como el único estreno de febrero y llegaría a las tardes del canal. Si las autoridades quieren "estirar" el culebrón brasileño, Soñar contigo podría llegar antes a la pantalla, en una emisión más breve. Se habla del 7 de febrero.