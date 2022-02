Rating: Fugitiva se impone pese a la remontada de Guido Kaczka

La telenovela Fugitiva en Telefe fue la ganadora del horario estelar del miércoles, con 14.1, apenas una décima más de la cota máxima de su antecesor, Telefe Noticias, que barrió a Telenoche con 14 puntos.

La telenovela empezó con el piso alto que le dejó el noticiero, aunque luego bajó frente a la competencia de Los 8 escalones del millón, en eltrece con Guido Kaczka, quien desde los 5.5 puntos que recibió de Telenoche logró casi duplicarlos hasta 10.5.

María O´Donnell criticó al jurado de MasterChef Celebrity por "blandito"

En la edición actual de MasterChef Celebrity hay una característica destacada: los jurados dan muchas sugerencias a los participantes sobre qué cocinar o cómo hacerlo. Pero parece que en algunos programas es muy notable y una exparticipante de la edición anterior del concurso de cocina reaccionó.

"Vengo a denunciar que el jurado de @MasterChefAR está reblandecido en esta temporada: a mí nunca ninguno de ellos me ayudó a cortar nada, ni tampoco nadie jamás me reabrió el mercado", dijo en Twitter la periodiosta María O'Donnell sobre lo que ocurrió en el programa del miércoles. El mercado pasó a ser almacén y todo fue un caos entre los participantes.

Los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar y algunos le dieron la razón mientras que otros, dijeron que Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis lo hacen porque los participantes "son muy malos".

Hoy el mercado de #MasterChefArgentina se convirtió en un almacén y generó caos en los participantes????¿Quién se llevará las medallas? ➡️Seguí el minuto a minuto del programa en Telefe y https://t.co/Ng6DTKTnqI pic.twitter.com/sG8M1Pp8E0 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) February 3, 2022

Sergio Lapegüe se despidió del noticiero del mediodía

Minutos después de que, en Telenoche, Luciana Geuna y Diego Leuco le dieran la bienvenida a Luis Otero al equipo de noticias del canal, Sergio Lapegüe subió a sus redes sociales un mensaje en el que explica los motivos de su alejamiento de Noticiero Trece.

"Al final pude, lo que siempre tanto me costó que es dejar, lo logré. El futuro es hoy, me dijo alguien que conocí en las vacaciones, y tiene razón. Los quiero. Solo tengo palabras de agradecimiento", escribió el conductor, junto al clip en el que se explaya sobre su decisión.

"Amigos, ¿Cómo están? Para ustedes, para todos los que me han preguntado tantas veces qué voy a hacer, ‘¿Volvés al mediodía?’, ‘¿No volvés?’... Es difícil tomar determinaciones, por lo menos para mí, dejar cosas que uno ama y que uno quiere, pero ya lo venía meditando hace un tiempo. Escribí un libro que se llama Parar y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros. Dejo el Notitrece", expresa en el clip, mirando a cámara.

Y continuó: "Nos vamos a seguir viendo en Tempraneros, vamos a seguir despertándonos juntos de 6 a 10 de la mañana, y obviamente en la radio, en La 100, cada vuelta, cada tarde".

"Eran muchas horas de aire; estaba verdaderamente cansado y después de haber tocado fondo con el Covid, como ustedes saben, tomé la determinación de disfrutar más de la familia, de mis amigos, de mis tiempos libres; ir al gimnasio, tocar la guitarra con mis amigos de la banda, estar más tiempo con mi mamá, que eso no lo podía hacer, estar más tiempo con mis hijos", explicó.

Sergio Lapegüe cuando estuvo internado por la Covid-19.

"Dejo muchos amigos en el Notitrece, que los voy a seguir viendo. Es un noticiero muy querido por mí. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: para los productores, todo el equipo técnico. Nos vamos a seguir viendo, por cierto. Agradezco a mi productor ejecutivo, a Carlos D’Elía, que me dio la oportunidad de conducirlo y a Ricardo Ravanelli que me ayudó un poco a tomar esta determinación, porque no es fácil dejar cosas", sumó, omitiendo a quien fue su compañera en la conducción desde su desembarco en el ciclo, la periodista Silvia Martínez Cassina.