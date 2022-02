¿Vuelve el impuesto a la herencia? Su impacto en el mercado inmobiliario

El impuesto a la herencia, cuya denominación técnica es un gravamen a la transmisión gratuita de bienes estuvo en boca de todos a fines del 2021. En diciembre, durante el pacto fiscal entre gobernadores se supo que algunas provincias estudian implementarlo en el futuro.

¿De qué se trata este impuesto?

Durante el 2021, las donaciones estuvieron a la orden del día. De hecho, de acuerdo a los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires en todo el año pasado se hicieron 11.282 operaciones de este tipo, cuando un año atrás ese número había sido de 3.186.

La explicación a este fenómeno tuvo que ver con la modificación legislativa que se dictó el año pasado. "Las herencias volvieron a ser títulos perfectos, esto significa que si algún heredero reclama no puede ir contra el inmueble", indicó a Zona Prop Bernardo Mihura de Estrada, escribano, miembro del Colegio de Escribanos porteño.

De esta manera, durante todo el 2021 se hicieron muchas donaciones en principio porque tiene grandes ventajas económicas si se lo compara con una sucesión. "La primera demora 15 días, mientras que la segunda tiene un tiempo promedio de un año y sus costos son mucho más altos", afirmó el especialista.

Sin embargo, la pregunta es cómo funciona actualmente el impuesto a la herencia. "Existen impuestos que impone el Estado Nacional y otros a niveles provinciales. En los años 70 existía este impuesto en la Argentina, pero después se sacó. En 2010 volvió a entrar en vigencia en dos provincias: Buenos Aires y Entre Ríos, aunque esta última se quitó en 2015", aseguró el experto.

Esto significa que hoy solo se cobra en la provincia de Buenos Aires con una escala que va entre el 1% y el 15% del valor de la propiedad. Esto último dependerá de la cantidad de donaciones que reciba el contribuyente.

No obstante, ahora algunas provincias aseguraron que estudian volver a implementar este impuesto, algo que ya generó una reacción en el mercado inmobiliario.

El impuesto a la herencia tiene un impacto en el mercado inmobiliario

El impacto que tiene en el mercado inmobiliario

"Nosotros no consideramos que el impuesto se pueda implementar de un día para el otro. Recibimos muchas consultas por parte de nuestros clientes y en principio tratamos de llevar calma. Sí recomendamos hacer la operatoria cuanto antes para evitar gravámenes a futuro", destacó Mihura de Estrada.

Desde el sector aseguran que el boom que se evidenció en 2021 se verá incrementado, por lo menos en los primeros meses, del 2022 como consecuencia de los rumores que anticipan el regreso de un nuevo impuesto.

"Hay mucha polémica porque hoy se pisa con otros impuestos como el de Bienes Personales. No creo conveniente que se introduzca ni pienso que sería bueno para el mercado de bienes raíces", indicó el experto a Zona Prop.

El impuesto a la herencia tiene un impacto en el mercado inmobiliario

Además, este nuevo rumor de un flamante impuesto impulsa a que muchos propietarios se anticipen y planifiquen sus donaciones en vida incrementando también las consultas entre los abogados. "La nueva coyuntura sobre las donaciones impone la necesidad de proyectar las estructuras patrimoniales de la familia para evitar inconvenientes entre los miembros y gastos excesivos en los trámites", explica Augusto Spoltore, abogado socio del estudio Spoltore Maurin.

En ese sentido, el especialista asegura que "la planificación patrimonial permite mitigar los gastos y además del ahorro, hasta se puede incrementar el patrimonio de las familias".

Federico González Rouco, economista especializado en Bienes Raíces afirmó: "No le veo mucho futuro a la medida no creo que se avance sobre esta decisión, al menos no en las provincias con mercados inmobiliarios más pesados (Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires)".

De hecho, asegura que "en un sistema impositivo ideal, eliminaría el 90% de los impuestos, mejoraría el diseño de algunos y tendría algo de este tipo. Hoy, en Argentina 2022, no lo veo conveniente", concluyó.