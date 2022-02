La cadena de pastelerías Pani se expande: desembarcó en Miami y vienen más aperturas en Capital

Hay una postal que todo habitué de Pani seguramente conoce: la de las filas en la puerta para poder sentarse a disfrutar de un café con una de sus impactantes tortas. Es que esta cadena de pastelería, fundada en 2010 por la publicista Eliana "Pani" Trotta, logró con el tiempo instalarse como una de las preferidas de los porteños y no para de expandirse. Este año inaugurará al menos tres nuevas tiendas.

"Siempre nos gusta pensar que el negocio va a crecer. Tenemos planificadas al menos tres aperturas para el 2022, pero todavía no puedo decir dónde. Además, en plena pandemia inauguramos nuestro primer local en Estados Unidos", cuenta Pani Trotta en diálogo con iProfesional.

Ubicada en la ciudad de Miami, la tienda abrió sus puertas en septiembre de 2020 dentro del Aventura Mall, un reconocido centro comercial de tres plantas muy cerca de Golden Beach. Allí, el éxito fue casi instantáneo. Según informaron desde la empresa, dicho local registra hoy un promedio de 4.000 tickets mensuales, mientras que en las sucursales de nuestro país el promedio es de 3.500.

Además del desembarco en Miami, Pani tiene ya seis tiendas en Argentina y una en la ciudad de Asunción, en Paraguay, que abrió en el año 2018. "La idea de llegar a Paraguay surgió porque me contactaron desde allá y me dijeron que creían que la gente realmente podía llegar a amar la marca. Hice unos viajes a Asunción y me di cuenta que era un lugar para Pani. El local es hermoso y tenemos un menú riquísimo", detalla Trotta.

El camino hasta llegar a Pani

Cuando se le pregunta cómo y cuando surgió el plan de fundar esta cadena, Eliana dice que es una idea que nació con ella: "Desde muy chiquita siempre quise tener mi casa de té. Me preguntaban qué quería ser cuando fuera grande y yo quería una casa de té linda, donde pudiera recibir a la gente y que se sintieran cómodos como si fuera su casa. Lo tenía en la cabeza incluso sin saber qué tenía que hacer para concretarlo, pero cuando tenés algo así tan fuerte creo que la vida te va dibujando el camino para hacerlo".

A sus 18 años, luego de terminar la secundaria, Eliana no sabía bien qué carrera elegir. Aunque quería estudiar gastronomía, en aquellos años no estaba tan difundida la profesión y para su familia y sus conocidos sonaba algo extraño. Entonces decidió estudiar publicidad en la UADE. "Estuvo espectacular porque me sirvió muchísimo para trabajar después sobre la marca. Yo soy una obsesiva y lo que más me gusta a mi es el trabajo de marca, y eso me lo permitió la carrera", confiesa.

Boom inesperado

Una vez recibida se decidió finalmente a seguir su pasión y empezó a estudiar pastelería. Ninguno de sus padres eran fanáticos de la cocina y su única influencia cercana había sido su abuela paterna de raíces italianas, que todos los domingos cocinaba las pastas para todos. Luego de mucha práctica y aprendizaje, en 2009 dedicó todo el año a cocinar tortas en su casa, que luego vendía primero a amigos y conocidos y después a cada vez a más y más gente. Finalmente, en 2010 abrió el primer local oficial de Pani, sobre la calle Nicaragua en Palermo.

"En ese primer local yo no tenía experiencia, sólo sabía cocinar. Fue un boom inesperado, pero que en mi inconsciente yo venía esperando hacía mucho. A la semana de abrir ya había cola en la puerta y hubo en particular una torta que se hizo muy famosa y que todo el mundo quería ir a probar. Me pasó por arriba, pero estuvo buenísimo", recuerda.

Pero, ¿cuál es la clave del éxito de Pani? Eliana dice que habría que preguntarles a los clientes qué es lo que lo hace tan popular, pero esboza una respuesta: "Creo que encontramos algo que estaban buscando las personas y que ninguna marca lo estaba brindando, que es tocar alguna fibra emocional. Está el mandato de comer sano y cuidarse todo el tiempo y Pani es tu lugar para darte el gusto y sentirte bien cuando te lo das, que sea muy rico, que te traen bien. También creo que es una marca fresca, muy personal, porque detrás hay una persona y creo que es la gente lo interpreta y le llega".