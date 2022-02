Gordon Ewers hizo un sacrificio importante a lo largo de sus increíbles 10 décadas en la tierra.

Vice en vive en Perth, Australia, y nació en 1916 por lo que ha vivido dos guerras mundiales, la Gran Depresión y ahora la pandemia de Covid-19.

Esta semana cumplió 106 años y reveló que su longevidad era probablemente "no tanto por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho".

Dijo que si bien era importante "vivir con sensatez, respirar con regularidad, pensar positivamente y vivir con esperanza", dejó de lado dos costumbres a las que atribuyó el haber llegado a tal hito.

El bisabuelo, a quien se describe como "agudo como una tachuela", compartió su secreto para una larga vida con el canal de TV 9 News.

Dijo que, si bien la mayoría de las personas de su edad tienen una lista de cosas que hacen a las que atribuyen su salud, considera que la razón de su longevidad es "no tanto lo que he hecho, sino lo que no he hecho". Y bromeó: "Estoy bien, dentro del cuerpo defectuoso estoy bien".

Gordon, que aún se mantiene independiente, que tiene dos hijas, todavía está lo suficientemente sano como para vivir solo y puede cuidarse perfectamente bien.

Dijo que es importante "vivir con sensatez, respirar regularmente, pensar positivamente y vivir con esperanza" en la vida.

Con 106 años, dice que el secreto de una vida feliz es evitar dos cosas

Pero él piensa que dos cosas en particular que siempre ha evitado son el secreto de su larga vida: fumar y beber. Gordon admitió que nunca fumó un cigarrillo ni tomó una bebida alcohólica en sus 106 años de vida.

Mientras que otros a su alrededor están asombrados por su longevidad, él humildemente, no ve porqué hay todo este alboroto. "No puedo decir que sea un gran logro, simplemente me pasó a mí, y estoy muy feliz de haberlo hecho", dijo al sitio 9 News, según replica Mirror.

Gordon tiene dos hijas y es bisabuelo. Su hija Shirley Burton no se sorprendió en lo más mínimo de que su padre se hubiera mantenido en buen estado de salud hasta bien entrados los 100 años. "Siempre ha sido muy fácil llevarse bien con él y toma la vida como viene", dijo al programa 9 News.

Otra de sus hijas, Marian Hall, afirmó que él era un padre muy involucrado cuando ella era joven. "Él siempre fue amoroso y siempre estuvo ahí, e hicimos muchas cosas juntos como familia, y tiene un gran sentido del humor. Es un muy buen padre", dijo.

Las increíbles experiencias de vida de Gordon han influido en su forma de vivir, y admite que siempre ha sido frugal desde que vivió la Gran Depresión, una profunda crisis económica que se inició en 1929 en los Estados Unidos y se prolongó por aproximadamente una década.

Afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres y se convirtió en el período de recesión económica más severa del siglo XX.

"La Gran Depresión de la década de 1930 ha influido mucho en mi comportamiento desde entonces. Todavía soy muy cuidadoso con el dinero y cuido lo que gasto", dijo.