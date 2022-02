Pase Feinmann-Lanata: los periodistas ya tuvieron su primer roce

El primer pase entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata fue muy tranquilo. Pero el segundo ya tuvo su chispa.

"Che, Eduardo, ¿cómo andás vos con el horario, bien?", sorprendió Lanata al aire mientras terminaban de reírse por los dichos del canciller Santiago Cafiero sobre "el interés que despertó el presidente Alberto Fernández en todo el mundo por escucharlo". Feinmann, muy serio, contundente, respondió: "Bien, capitán, vamos bien".

Lanata retrucó, en relación al pase del día anterior: "No me digás capitán porque yo soy marinero". Entonces, el conductor de LN+ moderó el tono: "Pero claro que sos el capitán de este equipo de Radio Mitre".

Luego de algunos chistes y una conversación divertida entre ambos, Lanata decidió encender un cigarrillo. Fue entonces cuando comenzó el cruce.

"¡No te prendas el pucho! ¡Esa porquería!", lanzó Feinmann. A continuación, Lanata respondió: "Eduardo, Eduardo, si vamos a vivir juntos vos te tenés que acostumbrar a que yo fumo".

Y Feinmann respondió: "Pero te cuido la salud, Jorge. No fumés esa porquería; es veneno. Te quiero cuidar".

Y Lanata siguió: "Yo te entiendo pero dejá que me cuide solo. No me rompás las pelotas. Quienes conocen a Lanata saben que no hay nada más molesto para él que lo molesten con el cigarrillo".

Cerca del final, en claro conocimiento del conflicto que hubo entre Lanata y Longobardi, Feinmann señaló: "Bueno, querido, Lanata...". "¡Uy, son y diez!", dijo Lanata, y Feinmann remató: "Sí, son y 10. Te quiero entregar en punto".

"Me da vergüenza": así fue el primer pase entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata

Eduardo Feinmann debutó en la primera mañana de radio Mitre, en el lugar que durante más de 20 años ocupó Marcelo Longobardi, con su programa Alguien tiene que decirlo. Al final, mantuvo el primer pase del año con Jorge Lanata, quien continúa con Lanata sin filtro minutos después de 10 de la mañana.

"Estamos como una pareja que se conoció en Tinder y que sale por primera vez", empezó Lanata. "Nos están mirando todas las mesas de alrededor a ver cómo nos tratamos y qué vamos a decir", agregó.

Luego de hablar de sus trayectorias periodísticas como si se tratara de una primera cita, siguiendo el dhiste de Lanata, ambos hablaron acerca de sus inicios en el mundo del periodismo. "Hicimos toda la carrera empezando bien de abajo en la radio, hicimos guardias eternas, muchas horas al pedo. Me acuerdo de las escalinatas de Tribunales con el Yomagate", relató Feinmann.

"En esa época arracábamos con Página/12 y tiramos varios ministros, pero si comparamos aquel gabinete (del primer gobierno de Carlos Menem 1989-1995) con el actual… ellos habían ido al colegio por lo menos", ironizó Lanata.

Eduardo Feinmann comenzó su nuevo programa en Radio Mitre

Fue en este momento cuando Feinmann quiso elogiar a Lanata: "Usted es el capitán de radio Mitre". Sin embargo, su colega evadió el cumplido, con algo de pudor: "Muchas gracias pero no. No me digas capitán que me da vergüenza".

Más adelante en el pase, hablaron acerca de la visita del presidente Alberto Fernández a Rusia y China. "China es una dictadura y nadie lo dice porque quieren hacer negocios. En general el gobierno tiene una visión política de hace treinta años", señaló el conductor de PPT.

"Atrasa bastante. Y además, cómo les gusta peronizar todo. Al presidente chino Xi Jinping le dicen que si fuera argentino sería peronista y a Biden lo llaman Juan Domingo", completó el periodista, que en diciembre se despidió de radio Rivadavia.

Qué había dicho Lanata sobre el pase

Durante su editorial del programa "Lanata sin filtro", Jorge Lanata dio detalles de cómo será la vuelta de Eduardo Feinmann a Radio Mitre, quien conducirá a partir de este lunes un nuevo ciclo.

Jorge Lanata hizo su primer pase con Feinmann

El conductor del ciclo PPT aprovechó la oportunidad para chicanear de manera indirecta a Marcelo Longobardi, quien fuera conductor de Cada mañana, ciclo que concluyó hoy. "Logramos un pase democrático", aseguró, en relación al intercambio que mantendrá con su nuevo compañero, que reemplazará a quien supo ser el líder del prime time radial por más de 20 años.

A partir de este 7 febrero Feinmann conducirá "Alguien tiene que decirlo", el nuevo programa que irá de lunes a viernes de 6 a 10. El periodista, que regresa a Radio Mitre luego de varios años, compartirá ahora el pase con Lanata, tras los cruces que el conductor mantuvo el año pasado con Longobardi durante ese intercambio.

Alguien está llegando a las mañanas de Mitre."Alguien tiene que decirlo" con Eduardo FeinmannLunes a Viernes de 6 a 10 de la mañana#SomosMitre @edufeiok pic.twitter.com/azIUemxejl — Radio Mitre (@radiomitre) January 29, 2022

Te puede interesar Generación ZOE: de qué se trata la organización acusada de estafa piramidal y quién es su líder, Leo Cositorto

"Nunca laburé con Feinmann, me cae bien. Hablé con él por teléfono y me parece que se puede hacer una buena dupla", señaló Lanata al detallar que el pase radial, el cual calificó de "democrático", comenzará a las 10 menos 10 y se extenderá por 20 minutos.