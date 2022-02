Casinos en vivo para jugadores de España y alrededor del mundo

Hasta hace tan solo unos años, apostar en vivo desde nuestro móvil u ordenador parecía un sueño. En la actualidad es un recurso disponible casi en todos los casinos online.

Los operadores han comprendido la necesidad de poder ofrecer esa interacción cercana con el crupier a través de transmisiones en streaming de salas de poker, ruleta, blackjack y hasta Show Games.

Seguro que alguna vez te has preguntado si vale la pena apostar online desde un casino en vivo, así que, te contamos todo lo que debes saber sobre esta modalidad de apuestas tan inmersiva y segura desde casinos legales.

Los Casinos en Vivo TOP de España - ¿Qué ofrecen?

El crecimiento de la oferta de sitios de apuestas online en España ha sido fascinante, y la accesibilidad a un catálogo de juegos en vivo se incrementa cada vez más por parte de los operadores más destacados.

En este listado, te proporcionamos datos de interés sobre algunos sitios de juego con licencia verificada por nuestros expertos, y donde encontrarás acceso a los mejores juegos de casino en vivo.

Operado por TechSolutions (CY) Group Limited y con licencia de Curazao, 20Bet es un sitio de juego online donde podemos apostar en directo en juegos como Monopoly Live y Ruleta Lightning. Sus juegos están desarrollados principalmente por Evolution Gaming, con acceso a una gran variedad de salas de casino, donde siempre tendrás la oportunidad de explorar una nueva modalidad de apuesta en cada ocasión.

Encontrarás juegos de cartas como baccarat y blackjack, sin dejar de lado los juegos de poker como Caribbean Stud y Texas Hold’em. También disponen de juegos como el Lightning Blackjack y diferentes versiones de la ruleta.

Puedes apostar con dinero real en la ruleta Double Ball, Auto La Partage, Music Wheel; o puedes explorar la adrenalina de Game Shows como Dream Catcher, Mega Ball o Crazy Time. Ofrecen accesibilidad móvil y la posibilidad de apostar con criptomonedas, ya que al ser un casino off-shore, podemos realizar pagos con Bitcoin o Litecoin.

#2 National Casino (www.nationalcasino.com)

En National Casino encontramos una estética bastante agradable y una navegabilidad cómoda. Posee un catálogo de casino en vivo centrado en lo clásico, y lo más emblemático de los casinos más prestigiosos adaptados al formato en línea.

Es una web segura operada por TechSolutions (CY) Group Limited, quienes cuentan con Licencia de Operatividad del Gobierno de Curazao y disponen de proveedores de élite como Evolution Gaming. Con la estabilidad que encontramos en sus salas, podremos disfrutar de apuestas en la ruleta, juegos de cartas y juegos de concurso o los populares Game Shows. Su catálogo cuenta con más de 100 salas potenciadas por Authentic, Lucky Streak, LiveSlots y Atmosfera.

Entre sus alternativas de apuesta, destaca la Lightning Roulette, Cash or Crash, Infinite Blackjack y Deal or No Deal. También dispone de versiones más dinámicas de juegos como la Auto Roulette Live o fascinantes juegos como Dream Catcher. Aceptan pagos con Bitcoin y disponen de servicios reputados para hacer apuestas con dinero real en euros.

#3 Casino Extra (www.casinoextra.com)

Este casino es propiedad de MTM Corp., dispone de una interfaz compatible con dispositivos móviles para una accesibilidad absoluta a su oferta de casino en vivo.

Podemos disfrutar de apuestas legales desde una plataforma que cuenta con licencia de Curazao. Se han encargado de reunir a excelentes proveedores de juegos para cubrir una oferta bastante versátil.

Explorando su catálogo de casino en vivo, nos encontramos con la ruleta en múltiples versiones, ofrecidas por desarrolladores como Amazing Gaming, Pragmatic Live, Authentic y Lucky Streak. Algunos de sus juegos más destacados son Mega Roulette, MultiPlay Blackjack, Sweet Bonanza CandyLand o Nightclub Roulette.

Disponen de una oferta de servicios de pago rápidos como Visa, o puedes disfrutar de torneos en directo con las mejores salas habilitadas para apostar con dinero real, con la seguridad y respaldo de un servicio de soporte en vivo.

En Dublinbet encontramos las mejores salas de casino real atendidas por un equipo de anfitriones profesionales. Es una web segura operada por MTM Corp., quienes ponen a nuestro alcance un catálogo bastante equilibrado de casino en vivo.

Al contar con licencia de Curazao, Dublinbet nos garantiza apuestas respaldadas en un entorno de juego seguro contando con los proveedores más reputados del sector. Hallaremos marcas como Evolution, Amazing Gaming, Authentic o Yggdrasil.

Su catálogo está constituido por juegos como Sky Lounge Blackjack y Lightning Roulette. También dispone de juegos más tradicionales con acceso a dinámicas simples como el Blackjack Clásico, Grand Roulette o Live Baccarat AMG.

Podemos acceder a partidas de Game Shows intensos como Monopoly Live y Crazy Time, o podemos acceder a la innovación de apostar en una tragaperras en vivo como Gonzo’s Treasure Hunt. Además, hallaremos más de 100 salas con acceso Craps, Poker, Blackjack o Football Studio, solo por nombrar sus juegos más emblemáticos para apostar en euros a través de servicios de pago fiables.

#5 Tsars Casino (www.tsars.com)

Basta con explorar el catálogo de casino en vivo de Tsars para descubrir un casino viable y una alternativa sólida para apuestas en directo. Sobran las alternativas para jugar en vivo, con proveedores como Evolution Gaming, Ezugi, Pragmatic Live, Lucky Streak y muchos más. Es una web operada por RR Investments N.V., que dispone de licencia de Curazao, ofreciendo una plataforma con accesibilidad rápida, fluida y con políticas suficientes para jugadas respaldadas con dinero real.

Admite jugadores de España, y cuenta con juegos de ruleta, poker, blackjack, baccarat y Game Shows asistidos por anfitriones amables con los que podemos interactuar a través de una interfaz en alta resolución.

Encontraremos juegos como Casino Hold’em, Deal or No Deal, Monopoly Live o Crazy Time. También encontrarás opciones fascinantes como Fan Tan, Lightning Roulette con multiplicadores o puedes jugar a las tragaperras en vivo que te ofrece Evolution con Gonzo’s Treasure Hunt.

#6 Casino Estrella (www.casinoestrella.com)

Casino Estrella es una web fiable de casino online perteneciente a MTM Corp., una empresa con licencia de Curazao que cuenta con los permisos para ofrecer un servicio de casino en vivo estable.

Al contar con la presencia de marcas como Evolution Gaming, Amazing Gaming, Pragmatic Live o Lucky Streak, la garantía de calidad es absoluta a través de sus salas de casino en directo. Hay muchas opciones para apostar en este casino, como Nightclub Roulette, Mega Roulette o Grand Roulette. Habilitan los Game Shows como Crazy Time o Monopoly Live, sin dejar de lado la posibilidad de jugar a las slots en vivo.

Su colección de juegos se pasea por lo tradicional hasta las innovadoras versiones como la ruleta y blackjack Lightning. También puedes acceder a torneos semanales de casino en vivo. Puedes apostar con dinero real a través de servicios de pago estables, con un servicio de soporte en vivo en un casino sólido con una reputación bastante valorada en el sector.

22Bet goza de una popularidad tremenda en la industria de casinos en línea que se basan en juegos de calidad y salas estables para apostar tanto en dispositivos móviles como en ordenadores.

Es una web operada por TechSolutions (CY) Group Limited, una empresa con licencia de Curazao que admite usuarios españoles y de otras regiones. Encontramos muchas marcas relevantes de proveedores de juegos, como Vivo Gaming, Evolution y Lucky Streak.

Esta diversidad de marcas nos permite apostar desde juegos como la Lightning Roulette, Poker Side Bet City o Speed Blackjack. También encontramos juegos de baccarat, Dragon Tiger y los fascinantes Show Games. Si quieres vivir una experiencia de concurso desde tu móvil u ordenador, puedes apostar en juegos como Crazy Time, Music Wheel, Monopoly Live o Mega Ball. Donde disfrutarás de una calidad óptima y la posibilidad de depositar con los mejores métodos de pago.

Disponen de chat en vivo y la posibilidad de acceder a una alternativa bastante completa de apuestas seguras con tragaperras Live.

#8 Bizzo Casino (www.bizzocasino.com)

Potenciado por TechSolutions (CY) Group Limited, Bizzo Casino es una web de apuestas online con respaldo de marcas como Evolution Gaming para su casino en vivo, el cual cuenta con licencia de Curazao.

Es una plataforma legal que dispone de juegos inmersivos y la mejor selección enfocada en todo tipo de apostador. Cuenta con una compatibilidad móvil que nos permite apostar en juegos como Lightning Roulette, Double Ball Roulette o Infinite Blackjack.

Su oferta dispone de juegos de concursos y ruedas de la fortuna como Dream Catcher o Deal or No Deal. Con importantes opciones de ganar dinero real con juegos fascinantes como Crazy Time y Cash or Clash Live.

Gracias a la presencia de marcas como Authentic Gaming, Golden Race o Atmosfera, podemos entrar en versiones tradicionales de la ruleta, blackjack y baccarat, asistidos por dealers de primera, atentos y preparados para ofrecer la mejor sesión de juego online.

Cómo elegir un buen casino en vivo

La elección de un casino en vivo debe ser tomada muy en serio para evitar situaciones desfavorables. Proteger nuestros intereses como jugador y cubrir los aspectos esenciales de este formato de apuestas es esencial.

Toma en cuenta estos aspectos y podrás optar por mejores condiciones al apostar en vivo:

Seguridad y respaldo: Necesitamos de un buen soporte en caso de irregularidades durante las partidas. Un casino online con licencia es fundamental para respaldar nuestros fondos y contar con la confidencialidad durante el proceso de ingreso y retiro de dinero. Debemos buscar webs de casinos con permisos verificables y vigentes.

Variedad de salas: Mientras más salas en vivo ofrece un casino, la posibilidad de no poder acceder por falta de lugar en la mesa se reduce. Esto también nos permite explorar y conocer otro tipo de juegos que quizá despiertan nuevos intereses en apuestas a través de salas en tiempo real.

Servicios de pago fiables: Realizar pagos con nuestro dinero implica una responsabilidad muy grande para el casino. Debemos elegir una plataforma con disponibilidad de servicios como tarjetas de crédito, billeteras virtuales, criptomonedas y transferencias bancarias de marcas conocidas.

Compatibilidad móvil: Una gran mayoría de los apostadores actuales dispone de un teléfono móvil o tablet. La compatibilidad con iOS y Android debe ser eficiente para garantizar esa accesibilidad desde cualquier lugar a una sesión de apuestas en nuestra sala de casino en vivo favorita.

Juegos en Vivo - ¿Cuál es tu juego ideal?

El éxito de apostar en vivo depende en gran medida de las habilidades y conocimientos que tenemos sobre el juego. Si quieres saber cuáles son los juegos en vivo más famosos para apostar en casinos de España, te resumimos los más destacados:

Ruleta

La ruleta es el juego con mayor fama en los casinos. Debemos realizar un pronóstico de número y color, y se lanza una bola sobre una rueda numerada. Es ideal para jugadores analíticos que aman emplear recursos de probabilidad en sus apuestas. Uno de los más populares es la Lightning Roulette de Evolution.

Blackjack

Es el juego de cartas por excelencia cuyo objetivo es sumar 21 puntos sin pasarse. Se apuesta contra la casa y suele ser ideal para la puesta en práctica de estrategias matemáticas. Una de las versiones de este juego en vivo con mayor éxito es Infinite Blackjack, creado por Evolution Gaming.

Poker

El objetivo es conseguir una mano ganadora de 5 cartas. Existen múltiples versiones de este juego en vivo como el Texas Hold’em o Caribbean Stud. Pero en todos se requiere de nervios de acero, una estrategia sólida y profundo conocimiento del juego y las 10 manos diferentes con las que se puede ganar.

Live Slots

Es un juego relativamente nuevo que recientemente se incorporó al catálogo de casino en vivo. El objetivo es conseguir la mejor combinación ganadora de símbolos luego de girar los rodillos. Uno de los juegos más populares es Gonzo’s Treasure Hunt.

Show Games

Son juegos con una dinámica de concurso para realizar nuestra apuesta con dinero real, todo queda en manos del dealer, quien puede girar una rueda o revelar premios sorpresas. Un par de juegos ampliamente conocidos en este formato son Dream Catcher y Crazy Time.

Puede obtener más información sobre los casinos en vivo en el sitio oficial creado para este fin: www.casinoenvivo.com, que incluye todos los mejores juegos, proveedores y sitios de casino que ofrecen juegos con crupieres reales.

Promociones adaptadas a la nueva regulación española

A partir del mes de abril de 2021, la normativa de juego en España sufrió algunas modificaciones orientadas a ofrecer mejores condiciones de juego para el apostador. Con la intención de disminuir los índices de ludopatía, algunos aspectos fueron restringidos, como la oferta de bonos de bienvenida y la accesibilidad a promociones sin antes cumplir con ciertos requisitos obligatorios.

Los bonos dejaron de ser un incentivo para que un usuario se registrara, convirtiéndose en un beneficio que solo se habilita a los jugadores verificados con una antigüedad mayor a 30 días. Esto garantiza un entorno de juego más favorable para el cliente, quien deberá comprobar a través de este periodo de tiempo si la web de casino ofrece realmente un servicio adecuado a sus necesidades como apostador

Dudas sobre Casinos en Vivo

-¿Es legal jugar en casinos en vivo online?

Sí. Este juego está autorizado por los principales reguladores como la MGA, DGOJ y la Curacao Gaming Authority.

-¿Puedo jugar en vivo desde el móvil?

Sí. Las sesiones de juego se transmiten en streaming, por lo que, se requiere de una conexión estable a una red de datos móviles o WiFi.

-¿Se pueden usar bonos en casinos en vivo?

Esto dependerá de las condiciones del bono de casino. Existen bonos exclusivos y ofertas dedicadas a las apuestas en directo; como porcentajes de depósitos o torneos.

-¿Necesito descargar un software para jugar en vivo?

No. A menos que el casino disponga de una app nativa, el acceso está garantizado desde dispositivos móviles a través de navegadores estables como Google Chrome.