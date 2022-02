El diario El País de España publicó un fuerte editorial sobre la gira de Alberto Fernández por Rusia y China

El diario El País de España publicó un duro editorial contra el gobierno del presidente Alberto Fernández por la estrategia diplomática que se vio en su gira por Rusia y China en plenas negociaciones claves con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Argentina está urgida de dinero fresco y corre el peligro de buscarlo a cualquier precio. La reciente visita del presidente Alberto Fernández a Rusia es indicio inquietante de una diplomacia marcada por las urgencias y los inconvenientes que pueden derivarse de ella", dice el editorial del reconocido diario español.

La situación económica en el país ya tiene niveles de emergencia. La inflación anual supera el 50%, el peso se deprecia diariamente y la deuda externa está en un nivel altísimo. Las reservas que tiene el Banco Central no alcanzan para cubrir en marzo un vencimiento de 2.900 millones de dólares (2.540 millones de euros) con el FMI, solo una pequeña parte de los 19.000 millones de dólares que debe pagar durante todo 2022.

Más adelante, el texto explicó que el Presidente "incluso lanzó dardos contra Washington, cuyo apoyo fue clave en las negociaciones con el Fondo". "En su encuentro a solas con Putin, rompió con la estrategia de la Cancillería, basada en un intercambio sin compromisos donde Argentina agradecía a Rusia la venta de la vacuna Sputnik V y las clásicas llamadas a una agenda común multilateral", indicó el editorial.

"Fernández, en cambio, decidió ir más allá. Propuso a Putin que Argentina fuese 'una puerta de entrada de Rusia en América Latina' y añadió, en una reunión con Putin a solas en el Kremlin, que 'Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y Estados Unidos, tiene que abrirse camino hacia otros lados y ahí Rusia tiene un lugar muy importante'.

Como conclusión, el editorial decidió evaluar la situación del clave arreglo con el Fondo por la deuda. En este sentido, afirmó que las palabras de Alberto Fernández "cayeron muy mal en Washington, donde Argentina necesitó meses de arduo trabajo diplomático para conseguir un apoyo explícito a las conversaciones con el FMI".

El presidente Alberto Fernández salió este lunes al cruce de las críticas por sus recientes dichos sobre los Estados Unidos, al asegurar que no recibió "ninguna declaración pública de ningún funcionario" de ese país por sus palabras, y consideró: "Algunos creen que seguimos en un mundo bipolar con los comunistas en oriente y los capitalistas en occidente".

"Escuché en Argentina a muchos hablando del malestar en Washington por las declaraciones que hice, yo creo que en Washington están hablando de temas más importantes", advirtió el mandatario en una conferencia de prensa con periodistas argentinos que brindó por Zoom desde Barbados, última escala de la gira que lo llevó por Rusia y China.

E insistió: "No recibí ninguna declaración pública de ningún funcionario de Estados Unidos preocupado por lo que dije".

"Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el FMI y Estados Unidos", había dicho días atrás.

"Además, lo que dije es una verdad de perogrullo. Somos un gran acreedor del FMI y la preminencia de Estados Unidos en el FMI es conocida por todos, incluso reconocida por propios ex funcionarios del FMI. Lo que dije de novedoso no tiene nada, es algo que todos sabemos, no creo que nadie se haya molestado por eso", remarcó.

Y agregó: "Queremos mantener con los Estados Unidos una relaciones respetables y serias como con cualquier país del mundo, porque nosotros creemos en el multilateralismo y lo practicamos, creemos que el camino que la Argentina tiene que tomar",

"Algunos creen que seguimos en un mundo bipolar con los comunistas en oriente y los capitalistas en occidente, Es una dicotomía que poco tiene que ver con el mundo actual", subrayó.

Y señaló: "También dijeron que le solté la mano a quien me ayudo (por Estados Unidos y el préstamo del FMI). Me ayuda Europa, China, los países latinoamericanos. Hoy Putin estuvo reunido con (el presidente de Francia, Emmanuel) Macron. Ninguno ve en el mundo esa bipolaridad y ninguno la quiere".

"Si encuentro en China y Rusia interés por mejorar sus vínculos con la Argentina, bienvenido sea. Y si Estados Unidos quiere mejorar sus vínculos con la Argentina, bienvenido sea", cerró.

Por otro lado, dijo que habló por teléfono con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en ejercicio de la Presidencia, desde Beijing, a poco de que su hijo Máximo Kirchner abandonara la presidencia del bloque de diputados por diferencias en la negociación con el FMI.

"Hablé con Cristina, le comenté con habían sido las reuniones (con Putin). Yo escucho y presto atención a todos, también a Cristina", comentó al ser consultado sobre el tema.

Acuerdo con China: los puntos clave para entender la nueva Ruta de la Seda

Argentina ingresó recientemente, tras la gira del presidente Alberto Fernández, al grupo de países que firmaron el Memorándum de Entendimiento para adherirse a la Nueva Ruta de Seda.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) está orientada a fomentar la cooperación entre los países a través de dos componentes principales: uno de carácter terrestre (la "Franja Económica de la Ruta de la Seda") y otro transoceánico (la "Ruta Marítima de la Seda")

El proyecto, en un principio, tenía su foco puesto en Asia Central. SIn embargo, fue ampliando la participación a otras regiones y en la actualidad más de 140 países de África, Asia y Medio Oriente, Europa, América Latina y el Caribe, Oceanía se adhirieron.

Fue propuesto en 2013 por el Secretario general del Partido Comunista de China, Presidente de China, Xi Jinping, quien lo vinculó a la antigua ruta comercial euroasiática conocida como Ruta de la Seda. El primer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional fue celebrado en Beijing en 2017.

Argentina ingresó recientemente en la nueva Ruta de la Seda luego de la gira de Alberto Fernández por China

El proyecto que presenta Xi Jinping tiene dos ejes. El proyecto terrestre uniría a China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Moscú, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Europa mediante los Balcanes hasta llegar a París.

En segundo lugar, el proyecto pretende llegar a América Latina, África y Oriente Medio mediante una ruta marítima, prácticamente controlada por el estado chino. Esto implica la instalación de bases militares y puertos comerciales en los océanos índico y pacífico.