"Costo de vivienda vacía": la medida que analiza Roberto Feletti para regular el sector inmobiliario

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, se refirió a la problemática del mercado inmobiliario que existe en el país y, en relación a este punto, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta. "No sé cómo no se ocupa de ver que la ciudad de Buenos Aires se está convirtiendo en un gran inquilinato", sentenció.

La situación que se vive en este sector demuestra que "el mercado no asigna bien los recursos". Y explicó: "El propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compromete, y el inquilino no puede bajar esa renta. Hay una falla del mercado porque el ingreso medio del inquilino no permite retribuir razonablemente la renta que el propietario espera".

Si bien para Feletti los problemas en este mercado se potencian en la ciudad de Buenos Aires, donde viven 2.800.000 habitantes y hay 38% de familias que alquilan, aclaró que es algo que ocurre en los grandes centros urbanos del país. "Está pasando en el Área Metropolitana porque la gente que expulsa la ciudad de Buenos Aires empieza a presionar el primer cordón", ejemplificó en una entrevista con C5N.

Buscan medidas para regular el mercado de compra venta de propiedades.

Entonces, el funcionario contó que, en la Secretaria de Comercio Interior, lo primero que se hizo para resolver esto es pensar en cómo ampliar la oferta, y pese a que prefirió no dar detalles de cómo lo lograrían, puntualizó: "En todos los países hay regulaciones respecto del costo de la vivienda vacía".

Por ejemplo, recientemente, el municipio de Ámsterdam anunció una medida similar que planea introducir la obligación de que aquellas personas que adquieran una propiedad con un valor oficial de hasta €512.000 residan en la vivienda durante los primeros cuatro años posteriores a la compra. La medida, que empezaría a regir el 1 de abril, impediría alquilar la casa durante ese período con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria que elevó los precios de los alquileres en los últimos años.

Al decir esto, Feletti remarcó que trabajar por ampliar la oferta "es una tónica" del organismo que conduce. "Nosotros, de algún modo, cuando congelamos [los precios de la canasta], le dijimos a las empresas ‘produzcan más y ganen menos’". subrayó.

Inflación y precios

En otro momento de la entrevista, el secretario remarcó la necesidad de construir instrumentos de regulación como parte de una estrategia antiinflacionaria, en relación al reciente congelamiento de precios. "En 2021 el tipo de cambio intentaba ir por detrás de la inflación como forma de contenerla, y faltaba otra ancla que era directamente sobre estos temas", dijo, aunque aclaró: "Tengo mucho respeto por los funcionarios que me precedieron en el cargo y no voy a hacer crítica".

Según precisó Feletti, está enfocado en atacar dos tipos de inflaciones. "Hay una de góndola, claramente monopólica, de presión de los formadores de precios. Sobre eso construimos una canasta, primero por congelamiento y ahora, por acuerdo", dijo, y luego destacó que esta "inflación monopólica está afirmada", lo cual se ve -aclaró- en el hecho de que hay "grandes cadenas de supermercados que están preocupados porque se abastezca, porque sus consumidores se lo reclaman".

Para Feletti, quien compra una casa, debería vivir ahí cuatro años.

Luego, el funcionario habló de otra inflación: la internacional, la cual "incide sobre los productos comercializables internacionalmente como trigo, maíz y carne". Según detalló, para controlar esto seleccionaron siete cortes que no se pueden exportar. Además, agregó, están discutiendo cómo ampliar la boca de comercialización y construyendo fideicomisos, como una "forma de que el que exporta contribuya y nivele precios con quien vende en el mercado interno".

Vinculado con esto, se refirió a "la presión de las verduras" que están vivenciando y contó que están trabajando con el Mercado Central para armar cierta regulación, principalmente sobre la papa, la cebolla y el tomate. "Tenemos que tener alguna herramienta que permita nivelar la volatilidad", afirmó.