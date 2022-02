Video | "¿Qué funcionario dijo eso?": el enojo de Gabriela Cerruti con una periodista

En su habitual conferencia de prensa de los jueves, la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti estalló contra una periodista de La Nación que le consultó respecto a un artículo publicado en el mismo medio en el que se cita a un presunto funcionario "de alto rango" del Departamento de Estado estadounidense.

En las declaraciones que la notera tomó al dialogar con Cerruti, el funcionario indicó que en la administración de Joe Biden se generó "preocupación y malestar" por los "inoportunos" comentarios del presidente Alberto Fernández contra el FMI y Estados Unidos durante su gira presidencial por Rusia y China.

Alberto Fernández y Gabriela Cerruti

La molestia de la funcionaria

Cuando la periodista le consultó al Cerruti sobre la "posición del Departamento de Estado, de funcionarios estadounidenses, que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del Presidente", la portavoz interrumpió la pregunta y cuestionó: "¿Qué funcionario dijo eso?".

Cuando la periodista de La Nación indicó que se trata de una fuente "en off" -es decir, que se debe mantener su anonimato- de un "alto funcionario del Departamento de Estado", Cerruti remarcó: "Ajá, un funcionario que desconocemos".

EN VIVO | Conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti https://t.co/MsrsKrHO0o — Casa Rosada (@CasaRosada) February 10, 2022

"Es parte del ejercicio periodístico", le recordó la periodista, una afirmación que la funcionaria de la gestión de Alberto Fernández retrucó: "No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuentes independientes para saber si eso es verdad o no".

Luego, a pesar de que la periodista cuestionada remarcaba constantemente que la información "está confirmada, por eso está publicada", Cerruti continuó arremetiendo contra ella: "Que una fuente periodística dé una opinión que después sea tomada como la opinión del Departamento de Estado, es toda una novedad en el ejercicio del periodismo", ironizó la vocera.

Ante una nueva afirmación de la periodista de La Nación confirmando que la información es verídica y que, por tal razón, su pregunta se refiere a los dichos del funcionario estadounidense, Cerruti ironizó: "Si, confirmado con dos fuentes independientes, me imagino".

En esta línea, la portavoz continuó exhibiendo su trayectoria periodística de "muchos años" para criticar al periodismo nacional: "Esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario, es toda una novedad para el ejercicio del periodismo".

Para contestar a la pregunta de la notera respecto a la respuesta del Gobierno ante las declaraciones del presunto funcionario de Joe Biden, Cerruti aseguró que, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos "tiene que decir algo con respecto a un país, nos enteramos todos".

"Hasta el momento lo que estamos viendo es una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes del Departamento de Estado, supuestas fuentes de otros países", cuestionó Cerruti.

El retuit del presidente Fernández

El presidente Alberto Fernández compartió hoy un tuit que califica al periodismo argentino como "una vergüenza nacional" e incluye un video de un cruce entre la portavoz Gabriela Cerruti y una periodista del diario La Nación durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada de este jueves.

La publicación que Fernández retuiteó elogia a Cerruti por explicar "técnicamente por qué el periodismo mainstream argentino es una vergüenza nacional", en una señal de que adhería al mensaje del usuario identificado con el nombre "Exa". De todas maneras, apenas unas horas después el Presidente borró la publicación.

El tuit que Alberto Fernández retuiteó

En el video, la periodista le preguntó por el "desagrado y la incomodidad" del Departamento de Estado de Estados Unidos, tras el artículo publicado por el diario en el que trabaja la periodista. "¿Qué funcionario dijo eso?", la interrumpió Cerruti y luego agregó: "Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es todo una novedad en el ejercicio del periodismo".

"Esta novedad argentina que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo", continuó Cerruti, frente a la repregunta acerca de la postura del Gobierno argentino y luego de haber repetido que la información estaba confirmada. "La verdad es que generalmente cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que decir algo con respecto a algún país nos enteramos todos y hay algún funcionario que con nombre y apellido hace conocer su opinión", señaló.

"Hasta el momento la verdad es que lo que estamos viendo es una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes del departamento de Estado, supuestas fuentes de otros países", dijo Cerruti. Y concluyó pidiendo mayor rigurosidad: "El gobierno argentino no recibió ninguna comunicación pero tampoco leyó a ningún medio argentino ni de los Estados Unidos citando a alguien con nombre y apellido que hable de verdad en nombre del departamento de Estado diciendo esto".