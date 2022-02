"Os voy a contar el quilombo que hay": la apreciación de un turista español sobre la situación en Argentina

"Os voy a contar el quilombo que hay montado en Argentina", comienza el hilo que publicó el turista español en la red social Twitter.

El español identificado como Javi López estuvo en el país y decidió contar su apreciación de la situación económica y social que se vive en Argentina. El extenso hilo que publicó continúa: "Con la inflación, el tipo de cambio oficial VS "blue", ahorro en USD, uso de cryptos ₿ y las avanzadas financias personales a las que se ve obligado un argentino. Te va a explotar la cabeza".

Y sigue: "Acompañaré el hilo con las fotos que he ido sacando estos días en Buenos Aires. Ciudad de una belleza salvaje y de obligada visita. Y más ahora que nunca con el tipo de cambio tan favorable que gozan los que vienen de fuera: tras leer el hilo lo entenderás".

A continuación, aseguró: "Volviendo al tema, decía el economista Paul Volcker que la inflación es como la pasta de dientes: «muy fácil de sacar del tubo pero muy difícil de volverla a meter»".

En relación a la inflación, el español explica: "El ratio de inflación de Argentina anda desmadrado: más del 40% anualizado en los últimos 5 años. Y si nos remontamos a los los últimos 100, la tasa de inflación promedio fue de 105% anual ????. La pasta de dientes no es que se haya salido, ha explotado y salpicado hasta el techo".

A continuación, el turista detalla: "Y la inflación no es el único problema. En Argentina, 4 de cada 10 personas están en situación de pobreza y 1 de cada 10 en la indigencia. El salario mínimo en argentina es supuestamente de 300$ USD / mes. Pero muchos cobran bastante menos que eso".

Qué pasa con los salarios

En relación a los sueldos, afirma: "Un salario decente en Buenos Aires de alguien que trabaje en tecnología para una empresa Argentina puede ser de 500$ USD / mes. Solo los que consigan el sueño dorado de trabajar para una empresas en USA (u otro país) podrán superar los 1000$ / mes".

Y se pregunta: "¿Cómo ha llegado a esto lo que antaño fuera la sexta potencia del mundo? ¡Hace un siglo su PIB competía con el de Francia o Alemania!".

Tal como muchas personas piensan, el hombre no encuentra una respuesta sencilla a este interrogante: "No hay respuesta fácil", afirma. "Unos te hablarán de inconsistencia política, mala gestión económica, poca conexión con el comercio internacional o deficiente inversión en industria. Otros de duras presiones de potencias imperialistas, e incluso algunos de simple y llana mala suerte", continúa.

"Argentina es la chica salvaje y pasional que ilumina el salón"

En el siguiente tuit, el español califica a la Argentina como "una chica salvaje y pasional". El mensaje completo dice: "Eso sí, todos coincidirán en que Argentina es su país es de una belleza arrebatadora. Eso es innegable. Argentina puede que no sea la mujer rica de la fiesta. Pero es la chica salvaje y pasional que ilumina el salón y atrae las miradas de todos".

"A la Argentina hay que quererla"

En este sentido, asegura haber hablado con diversas personas locales y haber sentido una sensación muy pesimista. "Cada persona con la que he hablado en Buenos Aires me ha transmitido un profundo pesimismo por el futuro a la vez que un amor enorme por su país", afirma, al tiempo que continúa: "«Che boludo, a la Argentina no hay que entenderla, hay que quererla», te dirán".

"La inflación marca la vida de todo argentino"

Y vuelve a la inflación cuando dice que "esta marca la vida de todo argentino".

"Los precios de las cartas de los menús en los restaurantes cambian cada pocos meses. Si te descuidas no les da ni tiempo a imprimirlos. Y cosas sencillas como un café pueden valer desde 50 hasta 600 pesos según el sitio", dice el siguiente mensaje.

"Es un sálvese quien pueda"

"Vivir en esta continua incertidumbre forja a fuego el carácter de todo argentino. Es un "sálvese quien pueda". «Esta inconsistencia política y económica nos hace ser bastante individualistas», me dijo un argentino, justo antes de recomendarme dónde comer un buen asado de bife", se lamenta el turista.

Sin embargo, a pesar de esta afirmación, el turista asegura no haber recibido ese individualismo de parte de la población argentina, "sino todo lo contrario".

La inflación golpea

"La inflación golpea", diagnostica el español. Y sigue: "Si sube 50% en un año y tu salario lo mantienen igual, ese año tendrías la mitad de poder adquisitivo que el año pasado. ¡Más te vale conseguir esa subida de salario! De locos para alguien que venga de Europa o USA. Pero el pan de cada día de un argentino".

Las hipotecas y las propiedades

Luego habla acerca de las hipotecas de las casas. "¿Quieres comprarte una casa? Estupendo, pero tendrás que pagarla "a tocateja": olvídate de pedir una hipoteca cuando los intereses anualizados van a ser variables y parejos o superiores a la inflación"

"¿Te parece mucho tu hipoteca con intereses al 2% anualizado? ¡Pues imagina al 50%! Nadie compra casas con hipoteca en Argentina", asegura el español.

Cada argentino es un experto en finanzas personales

"Así que, un argentino que quiera (¡y pueda!) ahorrar, está inmerso en una batalla continua para ganarle la partida a la inflación", explica. Y continúa, en el siguiente mensaje: "Por supuesto nadie ahorra en pesos argentinos. Por desgracia en apenas unos años pueden valer más por su valor en papel que su valor simbólico. Ir de compras con una carretilla de billetes viejunos no es práctico".

"Cada argentino con el que hablo es un maestro en finanzas personales y los que pueden permitírselo invierten en cualquier cosa que vaya ta ni siquiera a revalorizarse, sino al menos a mantener su valor en el tiempo"

"Desde temas simples como comprarse varias zapatillas iguales de un modelo que les gusta para usar dentro de unos años. Hasta adelantar, si tienen efectivo, la compra de algún artículo caro como una televisión de muchas pulgadas", agrega el experto.

Tema clave: el dólar

"Pero ojo, ¡hay más! El gobierno limita la cantidad mensual que cada argentino puede cambiar al mes: 200$ USD por persona al mes. Y lo hace además a un tipo de cambio NO muy ventajoso. El tipo de cambio oficial que te aplicarían también como turista si vienes de fuera", sigue, con cierto nivel de indignación.

Y cumplió con su promesa de "te va a explotar la cabeza" que había hecho a principio de este hilo.

"Aún siendo ilegal, es un mercado cuyas cotizaciones cambian en tiempo real y pueden ser consultadas en muchas webs y apps", detalla.

