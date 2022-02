Para Espert, el acuerdo con el FMI "no tiene ningún viso de viabilidad"

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert aseguró que el programa que pretende llevar adelante el Gobierno para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no tiene ningún viso de viabilidad" y definió a los kirchneristas como "gente que está mal de la cabeza".

"El programa que presentó hace tres semanas (el ministro de Economía, Martín) Guzmán no soluciona ninguno de los problemas que hay en la Argentina: no va a bajar la inflación, la gente va a seguir sin llegar a fin de mes, van a subir las tasas, el dólar oficial va a subir, la Argentina se va a seguir endeudando. Encima, es un programa que no tiene ningún viso de viabilidad", aseguró el economista.

El legislador habló con el programa Levántate y Anda, conducido por Rodo Herrera en Radio Colonia, el referente liberal explicó que lo que se está haciendo con el organismo de crédito multilateral "es patear la pelota diez años, correr para 2034 los vencimientos que había hasta 2024".

"Vamos a pagar intereses por alrededor de 800, 900 millones de dólares por año. Si no tenemos superavit para pagar los intereses, vamos a tener que endeudarnos para poder pagarlos", afirmó.

A continuación, agregó: "Toda la baja de déficit la esperan hacer con mejora en la administración tributaria, léase la AFIP que se te mete hasta en los calzones o las bombachas. No existe eso de que subas la recaudación sólo con control de la evasión en un país donde la economía hace 10 años que no crece y todo el mundo está tratando de saltarse a la economía en negro".

Asimismo, Espert consideró que el FMI "está lavando la culpa de haberle prestado más allá de lo prudente a la Argentina, aunque fue legal lo que se hizo".

Al momento de cuestionar al Gobierno, el legislador opositor afirmó que "el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la democracia argentina del 83 para acá". "Es gente que está mal de la cabeza: todo lo que piensan ya está demostrado que no funciona, pero siguen insistiendo con lo mismo, como el tarado de (el secretario de Comercio Interior, Roberto) Feletti", lanzó.

Sobre la inflación, el legislador remarcó que "se puede bajar sin recurrir a la convertibilidad", aunque aclaró que para lograr ese objetivo "se requiere de otro Gobierno, otra gente, civilizada, que sepa cómo funciona el mundo, que esté conectada con el mundo".

Al final, el economista señaló que "debería haber billetes de 5 y 10 mil pesos, pero no en un Gobierno de dementes como este kirchnerista que creen que pueden disimular la inflación con un billete de mil pesos".

¿Espert o Milei?

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, una encuesta puso el ojo en la grieta más ideológica. ¿Cómo están los números entre los libertarios de derecha y los distintos grupos de izquierda? ¿Quiénes serían sus mejores candidatos a presidente si hoy hubiera PASO? Y hubo sorpresas.

La consultora Solmoirago, una firma que trabaja cerca del radicalismo, en su último sondeo nacional, de 2.050 casos relevados a fines de enero y con +/- 2,16% de margen de error, también evaluó la pelea 2023 por espacio. Y allí, como en las últimas legislativas, prevaleció Juntos por el Cambio, indicó el diario Clarín.

"¿A qué partido o frente votaría en las próximas elecciones para presidente?", planteó la consultora y la principal alianza opositora sumó 34,3% contra 28,2% del Frente de Todos. Una ventaja clara, pero menor a la del último comicio intermedio y de ninguna manera definitiva.

Debajo quedaron los indecisos, con 18,4% y completaron: los libertarios 11,1%, otro 5,7% y el Frente de Izquierda con 2,3%. En las legislativas 2021, los números de la derecha y la izquierda estuvieron más parejos.

Después de hacer el primer filtro por espacio, luego Solmoirago empezó a evaluar las diferentes internas. En la del Frente de Todos arrasó Cristina Kirchner, en el PRO prevaleció Mauricio Macri y entre los radicales ganó Alfredo Cornejo. Ahora el turno de los "otros".

"De estos dirigentes Libertarios ¿A quién elegiría como candidato a Presidente?", planteó la encuestadora al 11,1% que optó por esa fuerza. Las opciones fueron los diputados José Luis Espert (bonaerense, Avanza Libertad) y Javier Milei (porteño, La Libertad Avanza). Y ganó con una ventaja llamativamente el segundo, que acaba de ser noticia por sortear por segunda vez su sueldo como legislador.

Milei más que duplicó a Espert: 61,5% contra 28,3%. Completaron no sabe/no contesta 6,4%, ninguno 2,5% y otro 1,3%. De todos modos, aún no está claro si ambos serán candidatos ni dentro de qué espacio: algunas espadas de Juntos por el Cambio los quieren adentro para vender al Frente de Todos.