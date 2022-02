Docentes porteños anuncian un paro para el lunes 21 de febrero, día en que comienzan las clases

La Secretaria de Prensa del gremio docente Ademys, Marisabel Grau, confirmó que la entidad llevará adelante un paro de actividades el lunes próximo en las escuelas porteñas. Cabe recordar que ese día está previsto el inicio del ciclo lectivo en el distrito, al considerar a que no están dadas las condiciones para el comienzo de las clases.

La dirigente porteña destacó: "Están esperando a Nación, que en la paritaria nacional aún no formuló una propuesta de aumento salarial. En una política de ajuste, la educación siempre es lo primero de donde se sacan recursos".

"No están dadas las condiciones"

"Resolvimos en una asamblea la convocatoria a un paro de 24 horas para el próximo lunes 21 de febrero, el día en que el Gobierno de la Ciudad estipuló el inicio del ciclo lectivo en inicial y primaria. Consideramos que no están dadas las condiciones por muchísimos problemas, para que se inicie el ciclo lectivo", destacó la dirigente de Ademys. A continuación, agregó, "el primer problema es de orden salarial, ya que el Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta no ofreció absolutamente ningún porcentaje de aumento para el sector docente".

El gremio Ademys anunció un paro para el próximo lunes 21 de febrero, cuando deberían comenzar las clases

Sin embargo, recordó que en la Ciudad hay otros conflictos que no se han resuelto, y que "la docencia no está pudiendo acceder a los cargos porque se gestionan por medio de trámites online que están siendo muy irregulares y se están suspendiendo casi todo los días porque las plataformas no funcionan".

Concursos presenciales

Fue por eso que exigió que los concursos sean presenciales, y que los docentes vuelvan a votar a quienes van a llevar adelante los concursos.

"Queremos tener control e injerencia en los actos públicos de asignación de cargos para garantizar la transparencia. Hay una cantidad enorme de problemas de infraestructura y falta de vacantes. Tenemos en el nivel secundario aulas abarrotadas con hasta 40 alumnos por cursos", puntualizó Grau.

El gremio anunció un paro el día en que comienzan las clases

Cuál es el sueldo mínimo que piden los maestros porteños

Días atrás, en cuanto a los salarios, la secretaria gremial de Ademys, Amanda Martín, dijo que aún no se conoce la propuesta que hará el Gobierno de la Ciudad; no obstante, sostuvo que el planteo de su sindicato será que "ningún docente puede ganar menos que un básico de $80.000 por cargo".