EE.UU y varios países condenan en la ONU la decisión rusa de enviar tropas al este de Ucrania

Washington impondrá sanciones a Moscú . El representante de Rusia dice que su país "sigue abierto a la diplomacia", pero que no permitirá un baño de sangre

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró durante la noche del lunes (horario de Nueva York) una reunión convocada de urgencia para tratar la situación que se está viviendo por estos días en Ucrania.

Durante el encuentro, donde estaban presentes la mayor parte de los 15 miembros del Consejo, encabezados por Estados Unidos, han denunciado el reconocimiento del presidente Vladímir Putin, hecho público horas antes, de la independencia de las autodenominadas "repúblicas populares de Donetsk y Lugansk", así como la decisión de desplegar tropas en la zona, un tema que se viene planteando hace tiempo.

Definiciones de último momento por la relación Rusia-Ucrania.

También consideraron esas medidas como una violación de la ley internacional y de los fundamentos de Naciones Unidas. La reunión, solicitada por Ucrania, que no forma parte del Consejo, estaba presidida por Rusia, uno de los cinco miembros permanentes.

Linda Thomas-Greenfield, representante de Estados Unidos ante la ONU, ha definido las últimas decisiones de Putin como un "claro ataque, sin que haya mediado provocación alguna". "Les llaman fuerzas del mantenimiento de la paz, y eso es un sinsentido", ha añadido Thomas-Greenfield en referencia al modo en el que el Kremlin ha justificado un despliegue militar. "Todos sabemos lo que son en realidad".

Definen sanciones

Al término del encuentro, que duró una hora y media, Thomas-Greenfield anunció a los periodistas presentes que Washington, en coordinación con sus aliados, que impondrá este martes sanciones a Moscú por "atentar contra la soberanía de Ucrania", según informa la agencia Reuters. Así se ha definido luego de un largo debate donde varios países dieron su posición sobre el accionar de Rusia y los planes del país vecino.

Antes, habló la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary Di Carlo, que sentenció que "el riesgo de un conflicto a gran escala es real y necesita ser prevenido a toda costa".

Biden y Putín, en un momento crucial para el mundo.

Los argumentos de la embajadora estadounidense han sido compartidos por varios de los países presentes, de México (que se ha dicho comprometido "con la integridad territorial de Ucrania") a India, y de Francia (que ha definido lo ocurrido este lunes "como una violación de la Carta de las Naciones Unidas") al Reino Unido, cuya embajadora, Barbara Woodward, ha prometido "severas consecuencias económicas para Rusia". Estados Unidos y sus aliados consideran que la decisión de Putin constituye una ruptura de los acuerdos de Minsk y una violación de la Resolución 2202 (2015) del Consejo de Seguridad.

Te puede interesar Test de Rorschach: qué evalúa, como se interpretan las imágenes y cuál es el obstáculo que sufre en la actualidad

Vasily Nebenzya, representante ruso ante la ONU, ha dicho, tras escuchar todas las críticas e ir dando paso a los intervinientes, incluido al embajador ucranio, que su país "sigue abierto a la diplomacia", pero que no permitirá "un baño de sangre en el Donbás [región que comprende Donetsk y Lugansk]". "[Reconocer a los territorios separatistas] no es algo que hayamos decidido súbitamente", ha añadido, antes de pedir a los países occidentales que "se lo piensen dos veces" y que "no empeoren con sus decisiones la situación en Ucrania".