Las razones que esgrime Rusia para justificar una guerra con Ucrania

En las últimas horas, la agencia oficial del gobierno de la Federación rusa, Sputnik News, publicó un artículo en el que explica cuáles son, según la posición del país, los motivos de la guerra con Ucrania.

En este sentido, Rusia asegura que su ataque tuvo que ver con una respuesta a "la escalada de agresiones por parte del Gobierno ucraniano contra las poblaciones de Donestk y Lugansk". Indican que "desde 2014 se opusieron al golpe de Estado", por lo que buscaron "proteger a la ciudadanía de un "genocidio" y defender su propia seguridad".

Rusia nombra también a Estados Unidos y a sus aliados

Durante las primeras semanas de febrero, "Estados Unidos y sus aliados occidentales aseguraron que el día 15 de ese mes Rusia 'invadiría' Ucrania", señala la información difundida a través de Sputnik News. El hecho no ocurrió. Desde entonces, a criterio del Gobierno ruso, "lo que sí ha sucedido es que el Gobierno ucraniano, que ha recibido armas de Estados Unidos, Gran Bretaña y apoyo militar de la OTAN, inició una escalada militar contra la población del este de Ucrania, donde viven aproximadamente 800.000 ciudadanos rusos, lanzó varios ataques contra la provincia rusa de Rostov y destruyó un puesto de control fronterizo en territorio ruso".

Kiev es una de las ciudades más afectadas por los ataques rusos

Esto provocó que el 22 de febrero el presidente "Vladímir Putin denunciara ante el mundo que se estaba cometiendo un 'genocidio' contra los casi cuatro millones de ciudadanos que viven en el este de Ucrania, en su mayoría rusoparlantes, y decidiera reconocer de forma inmediata la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk", indican los datos difundidos oficialmente.

Explican que "se trata de dos territorios de la región de Donbás, que en el año 2014 se proclamaron repúblicas independientes y se alzaron en armas en rechazo al golpe de Estado de ese año, en el que Estados Unidos jugó un papel clave al promover el derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich, quien era partidario de mantener buenas relaciones con Moscú".

Por su parte, el periodista vasco Ibai Trebiño, quien estuvo en los territorios del Donbás durante los años 2014 y 2015, asegura a Sputnik que esta decisión se tomó ante el reiterado incumplimiento de los Acuerdos de Minsk (el camino negociado que impulsó Rusia) y las amenazas a la seguridad rusa por parte de Estados Unidos y la OTAN.

Quiénes cree Rusia que son los principales actores

Para entender lo que sucede ahora en Ucrania hay que remontarse al año 2014, cuando Estados Unidos y sus aliados occidentales promovieron un golpe de Estado en ese país para sacar del poder al presidente Víktor Yanukóvich.

"En estos ocho años, Estados Unidos ha jugado un papel central. Ellos tuvieron mucho que ver en el golpe de Estado, fueron los que cambiaron el Gobierno, los que financiaron las protestas en el Maidán. No decimos que la gente no tenía razones para protestar contra el Gobierno por la pobreza, la corrupción y otros problemas, lo que decimos es que hubo una manipulación por parte de determinados sectores ucranianos, alimentados y financiados por Estados Unidos para cambiar un Gobierno que era más proclive a tener mejores relaciones con Rusia. Eso no le interesaba a Estados Unidos", señala.

"Hay que recordar que por la plaza Maidán se pasearon representantes de Estados Unidos como John McCain y Victoria Nuland. Siempre se vio que era una campaña orquestada, una estrategia de Estados Unidos para ir contra Rusia", indica De Miguel.

Vladímir Putin aseguró que se está cometiendo "un genocidio"

Trebiño, por su parte, califica el papel de Estados Unidos y la Unión Europea durante el golpe de Estado como un "auténtico escándalo".