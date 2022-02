Alerta del presidente de Ucrania por ataque de Rusia: "Esta noche podemos perder Kiev"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó esta noche que el ejército invasor de Rusia prepara una ofensiva final para tomar Kiev, la capital, durante la madrugada de este sábado.

"No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche, van a intentar un ataque", dijo Zelenski en un video publicado en la página web de la presidencia, reportó la agencia AFP.

"Hoy ha sido un día difícil, pero con coraje. Hemos combatido por nuestro Estado en todos los frentes, en el sur, el este, el norte y en muchas ciudades de nuestro hermoso país", añadió.

"Esta noche habrá una tormenta sobre nosotros. Será una noche dura: podemos perder Kiev", advirtió. Y agregó: "El enemigo irá con todo. Debemos resistir. La noche será muy dura, pero la puesta de sol llegará".

El mandatario ucraniano refirió que había hablado durante el día con varios dirigentes occidentales, entre ellos Joe Biden, Emmanuel Macron y Olaf Scholz.

"Les he explicado la respuesta que esperan todavía los ucranianos ante esta agresión. He aceptado más ayuda y apoyo. Una ayuda significativa para nuestro Estado", resumió.

"Todos tenemos que saber lo que nos espera, y tenemos que resistir. El destino de Ucrania se está decidiendo ahora mismo", añadió Zelensky en su mensaje.

"Nuestro principal objetivo es acabar con esta masacre. Las pérdidas del enemigo han sido muy importantes", aseguró.

Zelenskiy: "Russia will try to break our resistance with all its might. Tonight the enemy will begin storming us. We need to withstand them!" He says Chernihiv, Symy, Kharkiv, Donbass, the south & especially Kyiv could come under attack pic.twitter.com/ugEIrJICjH — Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022