China no acompañó a Rusia y se abstuvo de votar por la invasión a Ucrania

Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad promovida por Estados Unidos y Albania para deplorar la agresión rusa en Ucrania, que también contó con la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos.

El gobierno de China, de manera tácita, ratificó el comunicado en el que la ONU pidió "salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania".

La resolución recabó el voto favorable de 11 de los 15 miembros, pero el derecho a veto de Rusia, uno de los cinco miembros permanentes del máximo órgano de la ONU, junto con Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, dejó en papel mojado el texto pese a que había sido suavizado en las horas previas para "garantizar" abstenciones y evitar que estos tres países votaran en contra, según un diplomático.

Del texto propuesto se retiró el término "condenar", que fue reemplazado por "deplorar", una referencia al capítulo 7 de la Carta de la ONU, que prevé un posible recurso a la fuerza, también suprimido.

Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad promovida por Estados Unidos y Albania

Abstención de China y soledad para Rusia: Qué dice la resolución

El texto, que contó con el apoyo de una sesentena de países, también instaba a Rusia el "cese inmediato del uso de la fuerza" y a que "abstenga de cualquier amenaza ilegal o use la fuerza contra un Estado miembro de la ONU".

La resolución pretendía que Rusia "retire inmediata, completa e incondicionalmente" sus fuerzas militares de Ucrania y "revirtiera" la decisión de reconocer la independencia de las provincias del este de Ucrania de Donetsk y Lugansk, en guerra, ya que "viola la integridad territorial".

"No es demasiado tarde para parar esta locura", instó el embajador de Albania, Ferit Hoxha, al defender el texto.

Tras el rechazo del Consejo de Seguridad, un texto similar podría ser enviado a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde las resoluciones no son vinculantes ni existe el derecho a veto de ninguno de sus 193 miembros.

Rusia ataca Ucrania y podría ampliar su estrategia hacia otros países

Rusia amenaza a Suecia y Financia: qué pasará si entran a la OTAN

La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, advirtió este viernes que el país tendrá que responder si Suecia y Finlandia se convirtieran en miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Obviamente, la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, que es principalmente, como bien saben, un bloque militar, tendría serias implicaciones político-militares que requerirían respuesta de nuestro país", dijo Zajarova.

En su encuentro semanal con la prensa, la funcionaria rusa evaluó que todos los Estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), incluidas Finlandia y Suecia, deben tener como principio que "la seguridad de algunos Estados no debe construirse a expensas de la seguridad de otros".

Las palabras de Zajarova fueron apenas después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, revelara que había invitado a Finlandia y Suecia, que no son miembros de la organización, a asistir el viernes a una cumbre virtual de emergencia de la alianza sobre la situación en Ucrania.

La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN tendría serias implicaciones político-militares

Cabe mencionar que la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dijo que el país estaba dispuesto a unirse a la OTAN "si la cuestión de la seguridad nacional se agudiza".

Por su parte, la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, mantuvo una conversación telefónica hoy con el primer ministro ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que prometió enviar "ayuda militar, técnica y humanitaria".

OTAN: por qué es clave en la guerra de Rusia y Ucrania

A pesar de que tiene más de 70 años de historia, la OTAN está nuevamente en boca de la opinión pública a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1949, y con el inicio de lo que posteriormente fue la Guerra Fría, a Occidente le pareció prudente establecer una serie de lazos políticos en diferentes instituciones, con el claro objetivo de poner sus intereses por encima de los de la Unión Soviética. Así fue como nació la Organización del Tratado Atlántico Norte (NATO, por sus siglas en inglés, o también conocida como Alianza Atlántica).

Se trata de una organización militar cuyo objetivo claro era el de la defensa de alguno de sus integrantes ante un posible ataque externo. Surgida también ante la necesidad de llegar a acuerdos una vez la Unión Soviética, al igual que Estados Unidos, contaba con veto en las decisiones de la ONU, el 4 de abril se dio luz verde a esta unión entre el mismo Estado norteamericano, Canadá y otros diez estados europeos.

Una lista a la que se han ido sumando diferentes países y que en los últimos años había perdido peso hasta que Rusia la ha vuelto a poner sobre el mapa. Y es que en su origen, la OTAN fue vital para la reconstrucción de Occidente así como para los intereses políticos, sociales y económicos durante la Guerra Fría.

La OTAN juega un papel clave en la guerra entre Rusia y Ucrania

Sin embargo, con el fin de la Unión Soviética, los objetivos de la OTAN han ido variando hasta definirse en la actualidad como la "promoción de valores democráticos, la cooperación en cuestiones relacionadas con la defensa y seguridad y la resolución pacífica de controversias, aunque con la posibilidad de usar la fuerza militar en gestiones de crisis".

Con sede en Bruselas, diariamente cientos de expertos que conforman la OTAN "toman decisiones sobre asuntos de seguridad a todos los niveles", tal y como definen los propios estatutos de la organización, cuyo mando recae en Jens Stoltenberg (Noruega).

Qué países están dentro de la OTAN

Con incorporaciones a lo largo de los años, los diferentes objetivos de la OTAN han ido variando la entrada de unos y otros Estados miembro hasta ser en la actualidad una lista de 30 países, a los que Ucrania ha manifestado en varias ocasiones su deseo de unirse:

La OTAN ha cobrado relevancia en los últimos días por la guerra entre Rusia y Ucrania

1949. Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Islandia y Noruega

1952. Grecia y Turquía

1955. Alemania Occidental

1982. España

1999. Polonia, Hungría y República Checa

2004. Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía

2009. Croacia y Albania

2017. Montenegro

2020. Macedonia del Norte

¿Qué papel juega la OTAN en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Han sido estas últimas adhesiones, más en concreto las producidas en 2004 sobre diferentes exrepúblicas soviéticas, las que han levantado el ánimo de Ucrania de formar parte de la OTAN y de Rusia de evitarlo. Considerando esta segunda a la primera una parte "cultural, sentimental y nacional en sus fronteras", Putin ha mostrado su rechazo constante a la entrada de Ucrania en la organización puesto que sería un ataque a sus intereses.

La OTAN se creó en el año 1949, apenas 4 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial

Y es que en los últimos años, el Parlamento ucraniano ha vuelto a iniciar los trámites de entrada en la OTAN, lo que se ha usado desde Rusia como excusa para la invasión de su territorio. Paralizadas entre 2013 y 2014 por el expresidente Yanukóvich, lo que provocó manifestaciones en todo el país de los ucranianos proeuropeos que derivaron en la Guerra de Crimea y del Donbás, desde 2017 Ucrania viene tomando medidas para adaptarse a las exigencias de entrada en la OTAN que derivaron en 2020 en la Estrategia de Seguridad Nacional, claro paso para el ingreso.

Sin embargo, la OTAN nunca ha llegado a proponer seriamente la entrada, que no ha pasado de ser un mero punto de debate, hasta que los ataques de Rusia no han hecho más que crecer la posición favorable a ello. En la última visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Moscú, este advirtió de los "altos costes" de invadir Ucrania, por lo que Rusia respondió con una condición, ahora incumplida, que no era más que la OTAN no siguiese su expansión hacia el este.