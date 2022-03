La otra guerra entre Rusia y Ucrania: así es la batalla entre hackers de todo el mundo

Los hackers llegaron de todo el mundo. Desconectaron sitios web gubernamentales de Rusia y Ucrania, escribieron mensajes contra la guerra en las páginas de inicio de los medios de comunicación rusos y filtraron datos de las operaciones de hackers rivales. Luego se agolparon en las salas de chat, en espera de nuevas instrucciones, animándose entre ellos.

La guerra en Ucrania ha provocado una avalancha de ataques cibernéticos por parte de aparentes voluntarios de una magnitud nunca antes vista por los investigadores de seguridad en conflictos anteriores. Los hackers han creado una disrupción generalizada, una confusión y un caos que los investigadores temen podrían provocar ataques más graves por parte de hackers de Estados nación, escalar la guerra en el campo de batalla o perjudicar a civiles.

"Es una locura, esto no tiene precedentes", afirmó Matt Olney, director de inteligencia de amenazas de la compañía de seguridad Cisco Talos. "Esto no va a ser únicamente un conflicto entre naciones. Habrá participantes que no estarán bajo el control estricto de ningún gobierno", agregó.

Las batallas en línea han desdibujado las fronteras entre hackers que están respaldados por Estados y aquellos que son aficionados patriotas. Esto dificulta que los gobiernos comprendan quién los está atacando y que puedan decidir qué hacer en consecuencia. Si embargo, tanto Ucrania como Rusia parecen haber recurrido a voluntarios expertos en tecnología. De hecho, han creado canales en la aplicación de chat de Telegram para dirigirlos a que ataquen sitios web específicos.

La guerra en Ucrania y Rusia va más allá del territorio

Guerra entre Rusia y Ucrania: así se expande la batalla cibernética

Los hackers ya se habían involucrado en conflictos internacionales en lugares como Palestina y Siria. No obstante, los expertos afirman que aquellos conflictos no atrajeron a tantos participantes. Los cientos de hackers que en la actualidad compiten para apoyar a sus respectivos gobiernos representan una expansión de lo que podría ser una verdadera guerra cibernética.

La participación de hackers voluntarios hace que sea más difícil determinar quién es responsable de un ataque en línea. Algunos de los hackers aseguraron que eran ucranianos que vivían adentro y fuera del país. Al mismo tiempo, dijeron que eran ciudadanos de otros países que simplemente estaban interesados en el conflicto. En algunas ocasiones, fue imposible verificar sus identidades.

Sus ataques son diferentes a los de las sofisticadas incursiones realizadas por los hackers de los gobiernos en los últimos años. Aunque los hackers alineados con el gobierno ruso han logrado infiltrar de forma silenciosa las agencias gubernamentales de Estados Unidos y compañías de la lista Fortune 500, estos participantes han proclamado en voz alta sus lealtades y han usado métodos más simples para tumbar o vandalizar sitios web.

La guerra también es cibernética

Y aunque sus tácticas parecen haber tenido éxito en algunos casos, los investigadores de seguridad advirtieron que no era realista creer que los ciberataques de hackers voluntarios sin experiencia técnica especializada pudieran desempeñar un papel determinante en la campaña militar sobre el terreno.

"La invasión terrestre avanza, la gente sufre, los edificios están siendo destruidos", afirmó Lukasz Olejnik, investigador independiente de seguridad cibernética y exasesor de guerra cibernética del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Y agregó: "Los ataques cibernéticos no pueden impactar esto de forma realista".

En esta guerra Ucrania lleva la delantera

Ucrania ha tenido una postura más decidida en el reclutamiento de una fuerza voluntaria de hackeo. En canales de Telegram, los participantes celebran su colaboración con el gobierno en perseguir objetivos como Sberbank, el banco estatal ruso. En Rusia, donde los vínculos entre el gobierno y los grupos de hackeo han preocupado a las autoridades occidentales durante mucho tiempo, no ha habido el mismo tipo de convocatoria abierta a la acción.

"Estamos creando un ejercito de TI [tecnologías de la información]", tuiteó el sábado 5 de marzo el ministro de Transformación Digital de Ucrania Mykhailo Fedorov y dirigió a los entusiastas de la seguridad cibernética a un canal de Telegram que contenía instrucciones para tumbar sitios web rusos. "Habrá tareas para todos", agregó. Para el viernes, el canal de Telegram tenía más de 285.000 suscriptores.

Los ataques no son únicamente de hackers rusos y ucranianos

Reclutamiento con guía y todo

Dentro de la página principal de Telegram en inglés para el Ejército de TI de Ucrania hay un documento introductorio de 14 páginas que brinda detalles sobre cómo las personas pueden participar, incluido qué software descargar para ocultar su ubicación e identidad. Todos los días se enumeran nuevos objetivos, incluidos sitios web, empresas de telecomunicaciones, bancos y procesadores de cajeros automáticos.

Yegor Aushev, cofundador de la empresa ucraniana de seguridad cibernética Cyber Unit Technologies, afirmó que recibió una avalancha de notas tras publicar en las redes sociales un llamado para que los programadores se involucraran. Su compañía ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quienes identificaran fallas en el código de los objetivos cibernéticos rusos.

Aushev aseguró que había más de mil personas involucradas en su iniciativa, trabajando en estrecha colaboración con el gobierno. A las personas se les permitía unirse solo si alguien los avalaba. Están organizados en grupos pequeños y su meta es atacar objetivos de alto impacto, como infraestructura y sistemas logísticos importantes para las fuerzas militares rusas.

"Se ha convertido en una máquina independiente, un ejército digital internacional distribuido", dijo Aushev. "Los mayores ataques cibernéticos contra Rusia se realizarán pronto", agregó, sin dar más detalles.

Un portavoz del gobierno confirmó la colaboración con Aushev.