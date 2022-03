Mauricio Macri, durísimo contra Juan Román Riquelme: "Nos está arruinando", dijo refiriéndose a Boca

El expresidente Mauricio Macri criticó la gestión del máximo ídolo de Boca Juniors Juan Román Riquelme en su rol de dirigente y lo acusó de "arruinar" al club.

"¿No te das cuenta que nos está arruinando?", deslizó Macri a una de las personas que se le acercó en la feria Expoagro 2022 que se desarrolla en la localidad de San Nicolás. "Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club", agregó Macri, ex titular de Boca entre 1995 y 2008.

Macri y Riquelme protagonizaron varios desencuentros. El más célebre y popular fue en 2001 cuando el entonces número "10" de Boca convirtió un gol en un Superclásico en La Bombonera y salió directo a la zona de palcos para festejar en modo "Topo Gigio" frente a Macri.

Riquelme se unió a la fórmula de Jorge Amor Ameal que derrotó a Daniel Angelici en las elecciones pasadas en el club xeneize.

Las críticas de Macri en una semana sensible para Boca

Macri criticó duramente a Riquelme en una semana sensible para Boca

La fuerte crítica de Macri hacia el máximo ídolo del club llega en una semana sensible para Boca.

Boca, dirigido por Sebastián Battaglia, sufrió una dura derrota el domingo pasado ante Huracán por 1 a 0 en la Bombonera que lo dejó en el quinto lugar del grupo 2 de la Copa de la Liga Profesional y expuso aún más lo problemas de funcionamiento en el equipo.

El equipo no termina de convencer y, tras perder con Huracán en la Bombonera, se instalaron los rumores sobre la continuidad del director técnico.

Esta semana parte del Consejo de fútbol que preside Riquelme tuvo que salir a respaldar a Sebastián Battaglia, luego de que fuera puesto en duda por más de una voz dentro del club.

Macri y Riquelme, una enemistad que lleva más de 20 años

Las idas y venidas entre Macri y Riquelme comenzaron hacee más de 20 años

La batalla entre Macri y Riquelme no es nueva. A fines del año pasado, dijo en declaraciones radiales que "el club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actué coordinadamente y eso no se ve. No me gusta cuando todo gira en una persona".

Lo cierto es que desde el recordado festejo con el gesto del Topo Gigio de Román, que data de hace más de 20 años, las veredas siempre se mostraron opuestas entre el entonces presidente de Boca, Mauricio Macri y el ídolo boquense, Riquelme.

Cuando Boca obtuvo la Copa Argentina en diciembre pasado, Riquelme declaró: "Yo soy hincha de Boca, no soy hincha de algún partido político, ya lo usaron a mi club 25 años para eso". La referencia ineludible era para Macri.

Todo demuestra que la situación va a seguir entre idas y venidas y más ya que desdehace un tiempo se vislumbra que Macri apoyará al Apache para que complemente una fórmula en la que estaría incluido el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.