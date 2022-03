Sergio Berni cruzó al Gobierno por incidentes en el Congreso: "Si soy ministro y no me deja poner vallas, el operativo no se hace"

Sergio Berni salió al cruce del Gobierno por la decisión de no permitir que se colocara un vallado de seguridad en torno al edifico del Congreso de la Nación durante el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires indicó, en diálogo con Radio Mitre, que lo que se vio el jueves por la tarde frente al Congreso "lamentablemente es una imagen a la que nos tiene acostumbrados Argentina".

Incidentes en el Congreso

El jueves, mientras en el Congreso la Cámara de Diputados debatía sobre el acuerdo con el FMI, grupos de violentos protagonizaron incidentes en las calles. Primero, lanzaron piedras y bombas de pintura contra el edificio del Parlamento y luego quemaron contenedores de basura y neumáticos. Minutos después, atacaron a la policía.

"Son grupos de violentos que intentan imponer sus ideas por la fuerza. Pero la verdad que eso no me preocupa. Me preocupa la reacción de la política, que permite que este tipo de actos se lleven adelante, por acción u omisión", aseguró el funcionario bonaerense.

Sergio Berni criticó la estrategia del Gobierno Nacional en cuanto a la seguridad del Congreso

A su vez, agregó: "Si yo hubiera sido ministro y me llama el Gobierno nacional para decirme que no van a poner vallas, le digo: 'el operativo no se hace, así que vean ustedes si van a hacer o no la sesión'".

Incidentes en el Congreso: qué dijeron desde el Gobierno porteño

La seguridad de la zona del Congreso fue compartida por los gobiernos nacional y de la Ciudad, y hubo efectivos de ambas jurisdicciones a cargo del operativo.

Tras las críticas por el accionar de la policía frente a los incidentes encabezados por agrupaciones de izquierda, desde el Gobierno porteño explicaron que el Congreso no estuvo vallado por decisión del Gobierno nacional.

"Los médicos, cuando vamos a una cirugía, tenemos que garantizar los medios necesarios para llegar a hacer una buena cirugía. Lo que no podemos garantizar es el resultado. En este caso es lo mismo: usted no puede garantizar el resultado de lo que puede suceder porque hay otra parte que también está actuando", explicó el funcionario de Seguridad bonaerense.

Berni habló sobre los incidentes en el Congreso y criticó el operativo del Gobierno

"Lo que se tiene que garantizar son los medios, y la verdad es que es inexplicable que el Gobierno nacional haya pedido que no se pongan vallas. Porque sabemos que el resultado es siempre lo mismo", señaló Berni, haciendo referencia a la violencia de los grupos de izquierda.

A su vez, destacó que es "inexplicable" que ante una explosión de violencia que era esperable "se haya dejado que actúen con total libertad. ¿Por que? Porque las vallas es el mecanismo de separación entre la policía y estos delincuentes, porque no son más que delincuentes".

Berni y los incidentes en el Congreso: así quedó el despacho de Cristina Kirchner

Luego de los graves incidentes que se registraron en la protesta contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la vicepresidenta Cristina Kirchner mostró los destrozos que provocaron las pedradas en su despacho y lamentó que sintió "otra vez... inmensa pena".

La titular del Senado contó a través de un video publicado en redes sociales que al momento del ataque se encontraba allí con su hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; y los senadores nacionales Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli.

La ventana del despacho de Cristina Kirchner luego de los incidentes en el Congreso

Con imágenes de los daños que dejaron las agresiones en su despacho, la ex presidenta indicó que "un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso" en medio de la movilización. "Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho después de las piedras", explicó.

Berni y los incidentes en el Congreso: cómo fueron

La violenta protesta que realizaron distintas agrupaciones de izquierda frente al Congreso en contra del acuerdo con el FMI generó destrozos en la fachada del palacio legislativo que afectaron al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de otras autoridades del Senado.

Según pudo corroborar iProfesional, las piedras que arrojaron algunos de los manifestantes contra el edificio rompieron una de las ventanas de la oficina de Presidencia del Senado que utiliza Cristina Kirchner, en el primer piso del palacio.

Las pedradas también alcanzaron una de las ventanas del despacho del Bloque Justicialista que ocupa el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, en el segundo piso, justo arriba de la oficina de Presidencia de la Cámara alta.

Otra rotura se registró en una de las ventanas del Salón Arturo Illia, ubicado en el primer piso y a poca distancia de la oficina de la vicepresidenta y otra en el Salón Atrio, el que da a la explanada principal del Congreso, por donde suele ingresar el Presidente de la Nación cada 1 de marzo para hablar ante la Asamblea Legislativa.