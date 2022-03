Vizzotti: los vacunados con Sputnik que viajen al exterior podrán acceder a una cuarta dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que se dará una cuarta dosis a quienes hayan recibido el esquema de vacunación contra el Covid-19 con la vacuna Sputnik y deban viajar al exterior.

"Vamos a habilitar una cuarta dosis para personas vacunadas con Sputnik que necesiten viajar", dijo hoy Vizzotti. "Tiene que presentar la evidencia que tiene que viajar y firmar un consentimiento informado porque no tiene recomendación sanitaria y es una decisión personal, no es un requerimiento sanitario y nosotros no lo recomendamos", agregó en comunicación con Radio con Vos.

"El sobre estímulo puede dar hiporespuesta, no es una recomendación esta medida", advirtió.

Vizzotti se refirió a esa cuarta dosis al ser consultada por la posibilidad de que se dilate la aprobación de la Sputnik en Europa por parte de la Organización Mundial de la Salud debido a la invasión de Rusia en Ucrania, guerra cuestionada por la mayoría de los países del mundo.

"Es un inconveniente no sanitario, es un inconveniente de una decisión de países que no aceptan una vacuna que tiene probada eficacia, efectividad y seguridad. Pero la gente no tiene la culpa y como en la Argentina tenemos un stock de vacunas, habilitamos la dosis habilitada por la OMS", dijo.

Por otra parte, advirtió que esa cuarta dosis se dará cuando quien quiera viajar, presente debidas "razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio o recreativas", y deberá respetarse "los intervalos mínimos" entre vacunas y las edades de aplicación.

Nueva campaña de vacunación

Entre otros temas, la Ministra dijo que en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus se está convocando a una dosis de refuerzo (que puede ser una cuarta), para personas mayores de 50 años que se hayan aplicado la vacuna Sinopharm y para mayores de 3 años inmunodeprimidos.

Además, advirtió que la pandemia no había llegado a su fin: "En Europa, que está saliendo del invierno, tuvo un aumento importante del número de casos. Nosotros a pesar de la escolaridad, está bajando el número de casos. Seguramente en el invierno tengamos un aumento del número de casos y lo que esperamos es que no se traduzca en aumento de internaciones y fallecidos".

Vizzotti, dijo que la semana que viene se comienzan a distribuir en el pais las vacunas contra la influenza y que hay que empezar a "hablar de virus respiratorios e influenza porque el SARS-CoV-2 los había desplazado y están circulando la gripe A y la B".

"Ya salió la orden de compra y ya empezarán a distribuirse a las provincias las vacunas para mayores de 65 años, mayores con condiciones de riesgo y pediatría", anunció sobre la nueva campaña que se da todos los años en base a las cepas nuevas.

El uso de los barbijos en las escuelas

Vizzotti habló sobre la posibilidad de que en las escuelas no se utilicen los barbijos, tal como se decidió en la provincia de Mendoza, y dijo que mañana se debatirá en el Consejo Federal de Salud.

"La recomendación del Ministerio de Salud es el barbijo, el cuestionamiento es la obligatoriedad, pero la recomendación es utilizar el barbijo en lugares cerrados. La Asociación Argentina de Pediatría y la Organización Panamericana de la Salud, y Unicef, recomiendan seguir con el barbijo", dijo.

Señaló por otra parte que hay que tener en cuenta que "el virus de la influenza está circulando" por lo que los chicos están más seguros con el barbijo ya que "están mucho tiempo en las aulas".

"El aumento de los otros virus respiratorios, que se adelantó, es un momento en que hay que fortalecer el uso del barbijo", dijo sobre la gran cantidad de casos de gripe.

El estudio argentino en The Lancet

Además, habló del estudio del Ministerio de Salud que fue publicado en la revista científica The Lancet y en el que se corrobora la efectividad por encima del 80 por ciento de las vacunas AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm para prevenir la muerte por coronavirus en mayores de 60 años. "Es un logro importante para el país, o solo para el Ministerio de Salud", dijo.

La investigación se realizó entre enero y septiembre de 2021, y se observó tanto la efectividad para prevenir las infecciones como la muerte por coronavirus en mayores de 60 años.

El estudio al que se refirió lleva por nombre "Evaluación de las vacunas COVID-19 en el mundo real" y fue liderado por la directora nacional de Epidemiologia e Información Estratégica de la Nación, Analía Rearte, que analizó la efectividad de las vacunas contra Covid-19 aplicadas en la Argentina.