¿A qué se parece? Esta es la cadena rusa que reemplazará a McDonald´s tras su salida de ese país

La famosa cadena de comidas rápidas McDonald´s abandonó Rusia tras la invasión a Ucrania. Ahora desde las tierras de Vladimir Putin proponen registrar una marca parecida para que la sustituya.

Cuando McDonald´s cerró sus establecimientos, surgió la preocupación de que reabrieran bajo una gestión diferente, y no aprobada por la marca. Entonces, las autoridades rusas podrían sustituir cientos de establecimientos de McDonald’s por una marca nacional cuyo logotipo es muy similar al del gigante de la comida rápida estadounidense.

La semana pasada, se presentó a la entidad rusa de propiedad intelectual la propuesta del registro de la marca Uncle Vanya, tal y como informó la agencia de noticias ucraniana Nexta.

Un grupo de empresarios estaría detrás de esta compañía, que busca ofrecer productos "cien por cien rusos" y preservar los puestos de trabajo.

Los que vieron el nuevo logotipo se apresuraron a señalar su sorprendente parecido con el de McDonald’s, aunque, por supuesto, no sería una coincidencia fortuita. Así, vemos un logo amarillo con una "B" cirílica, que hace referencia a la "V" de Vania, sobre un fondo rojo brillante.

Quienes observen con atención incluso podrán notar que los icónicos arcos dorados fueron cosidos apresuradamente a una barra amarilla.

Fue Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal de Rusia, quien declaró ante la cámara parlamentaria que, en lugar de McDonald’s, habría Uncle Vanya.

Sus comentarios siguieron a los de Serguéi Sobianin, alcalde de Moscú, que aseguró que la ciudad destinaría el equivalente unos 3,94 millones de euros para la creación de una nueva cadena rusa de comida rápida, según indicó el sitio Marketing Directo.

Todo esto aconteció después de que el gigante de la comida rápida anunciara que cerraba las puertas de todos sus restaurantes en Rusia de manera temporal, incluido el icónico local de la Plaza Pushkin.

Desde luego, esta clausura tiene una importancia simbólica en Rusia, puesto que el primer local que se abrió, en el centro de Moscú en 1990, se convirtió en un símbolo del floreciente capitalismo estadounidense cuando cayó la Unión Soviética.

McDonald’s afirmó que seguiría pagando los salarios a sus 62.000 empelados en Rusia.

Esta ha sido solamente una de las marcas que han dejado de operar en el país como respuesta a la guerra, un saco en el que también están metidas otras grandes como Apple, Coca-Cola o Microsoft.

The Russian fast-food chain that Russian parliament's speaker has proposed replace @McDonalds has filed for this trademark. Not kidding. pic.twitter.com/6GAUNnbHVm — Christo Grozev (@christogrozev) March 16, 2022