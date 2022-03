Guerra en Ucrania: Anonymous hackea a Nestlé por negarse a abandonar Rusia

Anonymus ha tratado de luchar contra aquellas empresas que todavía no han retirado su apoyo a Rusia en plena guerra con Ucrania

Desde el primer día de la invasión rusa a Ucrania, Nestlé se ha convertido en el objetivo de activistas y políticos por igual. El motivo es que la compañía suiza no ha querido unirse a las cientos de empresas que han abandonado el país que está en manos de Vladimir Putin. Por el contrario, se ha mantenido firme en suelo ruso a pesar de todas las advertencias. Este es el motivo por el que el grupo de hackers Anonymous ha decidido actuar, y ha robado 10 GB de datos a la compañía.

Nestlé, Rusia y Ucrania: qué hizo Anonymous

Anonymous ha llevado su cruzada a lo largo y ancho de internet, con la intención de hacer que las compañías multinacionales retiren su apoyo a Rusia durante los eventos que se están viviendo en la actualidad. Mientras que algunas de ellas han escuchado, otras como Nestlé han decidido hacer caso omiso a las advertencias.

Anonymous hackeó Nestlé luego de haber avisado que tomaría medidas contra empresas que no abandonaran Rusia

El grupo activista ha comentado en más de una ocasión que aquellas empresas que no retiren sus operaciones en Rusia, se arriesgan a enfrentar ciberataques por su propia mano. Ahora, Anonymous ha cumplido, y Nestlé ha sido la perjudicada.

Estos 10 GB de datos se traducen en correos electrónicos, contraseñas y clientes corporativos de Nestlé, así como también una muestra de datos de más de 50.000 clientes comerciales. Las acciones de Anonymous comenzaron al finalizar la ventana de 48 horas que habían dado a la compañía de alimentos para abandonar suelo ruso.

Anonymous ya se había manifestado en contra de Rusia en la guerra con Ucrania

Cuál fue el rol que jugó Anonymous durante la guerra de Ucrania

Anonymous ha pasado a tener un perfil mucho más alto durante el conflicto entre Rusia y Ucrania. El grupo activista ha estado usando todo su poder para ayudar de todas las maneras posibles al gobierno ucraniano y a los habitantes de la región.

Parte de esta ayuda ha llegado en forma de ciberataques a organizaciones del estado, así como a medios de información y webs controladas por el Kremlin. Uno de los más grandes y recientes fue el hackeo a Roskomnadz, el regulador que censura los medios en Rusia.

Anonymous se manifestó a través de Twitter y afirmó: "Hacemos un llamado a todas las compañías que continúan operando en Rusia y pagando impuestos para el presupuesto del régimen criminal del Kremlin: ¡Salgan de Rusia! Les daremos 48 horas para reflexionar y retirarse de Rusia o si no estarán bajo nuestra mira".

Todavía queda un aproximado de 80 empresas que mantienen sus operaciones (completas o parciales) en Rusia. Algunas de ellas lo han hecho por decisión propia, mientras que otras se han visto coaccionadas por el gobierno de la región. No obstante, el número de compañías que han abandonado el país es mucho más grande. Ya suman más de 400, según comenta Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Escuela de Administración de Yale.

Anonymous había subido este tuit apenas comenzaron los bombardeos

Qué posición tomó Nestlé en la guerra entre Rusia y Ucrania

El grupo de hackers ha catalogado a la empresa Nestlé como "patrocinadora de la tiranía" en redes sociales. Sin embargo, la compañía suiza afirma: "No obtenemos ganancias de nuestras actividades restantes. El hecho de que nosotros, al igual que otras empresas de alimentos, abastezcamos a la población con alimentos importantes no significa que simplemente sigamos como antes", afirmó un portavoz de la compañía al diario Financial Times.

Te puede interesar Fue a Irlanda a probar y nunca volvió: hoy vende yerba, dulce de leche y alfajores en Dublín

De esta manera, Nestlé señala que sus operaciones en Rusia se han reducido en gran medida. Hasta el momento, se ha confirmado que la empresa ha dejado de importar y exportar en territorio ruso, a excepción de aquellos productos que se consideren esenciales. Asimismo, han detenido su inversión en publicidad.