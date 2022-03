El miedo de Martín Tetaz: qué señales de riesgo de hiperinflación ve en la economía

"Hay un riesgo (de hiperinflación)", lanzó Martín Tetaz, el experto en economía y actual diputado nacional. En declaraciones radiales, cuestionó la famosa "guerra contra la inflación" que anunció el presidente Alberto Fernández la semana pasada.

De todas maneras, aclaró que quiere ser prudente. "Estás en la Argentina. No estoy diciendo que va a haber una híper la semana que viene, quiero ser prudente", indicó el economista en una entrevista que le hicieron en Radio Rivadavia.

Luego de esta aclaración, el legislador señaló que "la híper en general es cuando la gente sale corriendo a deshacerse de los pesos que tiene en el bolsillo a lo que dé".

En tanto, el porteño afirmó que si bien es cierto que se suele considerar una híper cuando la inflación es por encima del 100%, mencionó que, en realidad, se produce "cuando el dinero quema en los bolsillos".

Martín Tetaz aseguró que "no hay ninguna guerra contra la inflación"

Lo explicó de la siguiente manera: "La gente corre a deshacerse de la demanda de dinero, ésta se desploma y la gente quiere cosas; si puede ser un dólar es ideal, pero si no te dejan comprar dólares materiales de construcción y si no te dejan, un auto. Y, si no hay más autos, dame latas de atún. Hubo una en 1989 y otra a fines de 1990.

Qué dijo Tetaz de la guerra contra la inflación

Tetaz opinó que "no hay ninguna guerra contra la inflación". Según argumentó, el Gobierno "tiene un plan inflacionario; es la única variable de ajuste en el acuerdo con el FMI, en el que no se fija una meta fija".

Para Tetaz, la desconfianza es un gran problema

Más adelante en la misma entrevista, Tetaz mencionó que "el inicio de la aceleración inflacionaria se dio con la foto de Olivos. A criterio del diputado, antes de esa foto la gente "criticabas pero estabas convencido que lo hacían de buena fe; pero con la foto te diste cuenta que te estaban mintiendo".

Esto fue en alusión a la fiesta de cumpleaños de la pareja del presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, en el marco de la pandemia de Covid-19. Y que mediáticamente se conoció como "Olivos Gate".

Según Tetaz, la desconfianza que hoy sufre el Gobierno comenzó a partir del escándalo conocido como Olivos Gate

"Cuando te mienten, ese que te miente y emite una promesa de pago, ¿por qué le vas a creer a una promesa de pago? Eso es lo que genera una aceleración inflacionaria", remató el diputado.

La justificación de la inflación que dio Feletti

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció este miércoles una nueva edición del programa Precios Cuidados para almacenes, supermercados chinos y comercios de cercanía, con 60 productos, y aseguró que la inflación "es un ataque especulativo de los que quieren comprar más departamentos en Miami".

En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que "la Secretaría es responsable de la microeconomía. Tuvo una política de canasta alimentarias con el objetivo de asegurar bienes esenciales en la mesa de los argentinos. Nuestra política es micro y de canastas".

Además, hizo un repasó del listado de empresas a las que acusó de realizar aumentos injustificados en los últimos días y dio a conocer cuáles son los 10 productos que más subas registraron y que deberán retrotraer los valores al 10 de marzo junto con otros 570, tal como se había anunciado este martes.

"El dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el fondo. ¿Qué es esto si no es un ataque especulativo infundado y no tolerable? Es la especulación de los que quieren comprarse más departamentos en Miami y más 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen. Lo dije la otra vez: si vamos así, la Mesa de Enlace va a decidir lo que comemos", señaló Feletti.

Feletti explicó que en febrero impactaron los aumentos de precios del rubro de las verduras y de los comercios de proximidad, en parte por "una política de algunas empresas alimenticias de canalizar por lugares menos controlados y regulados ciertos desvíos de precios mayores".

El funcionario aseguró que se renovará el programa Precios Cuidados en abril

"En marzo, hubo otro desafío y problemática, la invasión de Rusia a Ucrania provoca un dislocamiento del comercio internacional en alimentos, un cambio drástico del escenario que impacta en los farináceos harina, fideos, pan, pastas y derivados", resumió Feletti en una conferencia de prensa.

Feletti confirmó una canasta de 60 productos para comercios de proximidad

También consideró "imprescindible" contar con una canasta de 60 productos en comercios de proximidad y ratificó la intención del Gobierno de sumar esta iniciativa a la próxima renovación del programa Precios Cuidados prevista para la segunda semana de abril.

"El 60% de consumo de alimentos envasados es a través de comercios de proximidad; varias veces intentamos armar una canasta; el problema es el control pero también el margen del comercio, el autoempleo e informalidad", explicó.

Por otra parte, el secretario de Comercio Interior afirmó que se está "armando una canasta de productos frescos en frutas y verduras", que complemente la de los cortes cuidados de carne, y permita evitar la estacionalidad.

"Va a estar vigente junto con la renovación de precios cuidados el 7 de abril", informó Feletti, al tiempo que admitió los problemas en la comercialización.

El precio de la harina se retrotrae a enero

El Presidente anticipó la "guerra contra la inflación" y los precios se dispararon.

En cuanto al fideicomiso al trigo, dijo que "fijará la tonelada para la harina de consumo en $25 mil pesos, que es el valor que tenía el trigo antes de la guerra en enero" y destacó que "el Gobierno compromete entre 350 millones y 370 millones de dólares" para mantener el precio.

En ese marco, "la bolsa de harina industrial de 25 kilos se venderá a $1150", precisó.

Gobierno buscará crear empresa estatal de alimentos

La Secretaría de Comercio Interior difundió ayer un comunicado en el que informa los detalles del acuerdo que ha alcanzado con distintos referentes del sector. El objetivo es retrotraer los precios al 10 de marzo pasado, dentro del plan del Gobierno de controlar la inflación que actualmente golpea a los bolsillos de los argentinos.

El organismo a cargo de Roberto Feletti mantuvo entre lunes y martes de esta semana una serie de reuniones con la Asociación Supermercados Unidos (ASU) y las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo, con el objetivo de retrotraer al pasado 10 de marzo los precios de diferentes productos que en las últimas semanas habían tenido aumentos injustificables.

Como saldo de las negociaciones, en el acuerdo señalaron que las grandes cadenas de supermercados de todo el país se comprometieron a retrotraer a partir de mañana los precios que la Secretaría había detectado con incrementos excesivos a partir de los relevamientos que se hacen todos los días, tanto de forma presencial como en base al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentino (SEPA).

Algunos ejemplos: La Serenísima y SanCor mandaron subas de hasta 9,8%. Arcor avisó 15% de ajuste a partir de hoy mismo en sus productos.

Fueron los últimos avisos pero no los únicos. La empresa Granix (galletitas, barras de cereales) incrementó sus productos un 12%, que sigue al aumento del 15% que había aplicado diez días antes.

El lunes a primera hora, la azucarera Ledesma anunció un ajuste del 10% en los precios de sus productos.

Entre los funcionarios del gabinete económico admitían la "metida de pata" presidencial aunque, por obvias razones, nadie quiere decirlo en público.