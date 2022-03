Mauricio Macri criticó al Gobierno y dijo: "Mercado Libre no deja de crear empleo en Brasil"

Luego de hacer algunas críticas a la interna que actualmente se está viendo en el Frente de Todos, donde se ve una visible división entre los sectores que apoyan al presidente Alberto Fernández y quienes están del lado de su vice, Cristina Kirchner; el líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, aprovechó Twitter para cuestionar al kirchnerismo.

"Mientras acá el gobierno kirchnerista protagoniza una pelea delante de las cámaras, Mercado Libre, la empresa más grande de la historia argentina, no deja de invertir y crear empleo en Brasil", mencionó en un tuit.

El tuit de Mauricio Macri

Macri, sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas

El expresidente Mauricio Macri hizo hincapié, algunos días atrás, en que "privatizaría Aerolíneas Argentinas", si llegara a un nuevo mandato presidencial y no considerara su negocio como algo "viable". Además, el ex mandatario destacó que el Fondo Monetario Internacional ( FMI) "no es el cuco, sino el reflejo de la economía de los otros países".

"Si no es viable, hay que privatizarla, sin dudas, hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas. Tiene que funcionar con su presupuesto o sino que no funcione", apuntó Macri. A su vez, pidió que ese dinero sea utilizado para construir "escuelas, hospitales y rutas".

En esa línea, Macri auguró que en 2023 Juntos por el Cambio "volverá a la Casa Rosada".

La respuesta del titular de Aerolíneas Argentinas

El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, le respondió al expresidente Mauricio Macri. "No es una opción posible", lo cruzó.

"Evidentemente @mauriciomacri está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país. Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias", publicó Ceriani en su cuenta de Twitter.

El tuit de Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas

