Rating: Vicuña tuvo su revancha ante "Pampita"

Este lunes, El primero de nosotros y El hotel de los famosos volvieron a disputarse el rating del horario estelar de la TV abierta porteña, en una noche de encendido alto.

A diferencia del jueves, la telenovela de Telefe, que encabeza Benjamín Vicuña, logró recuperar el liderazgo de la audiencia y ganarle por amplio al ciclo de eltrece, que coconduce la exesposa delacto chileno, Carolina "Pampita" Ardohain.

A las 22.34, El primero de nosotros tenía 14.6 y El hotel de los famosos, 10.7. Un cuarto de hora después, la serie de Vicuña tenía 16 contra 11.1 del certamen de Pampita, una diferencia que se mantuvo hasta el final.

Pampita perdió ante Vicuña en el tramo donde compiten cara a cara.

eltrece cambió su grilla

eltrece emitió el último capítulo de La 1-5/18, la tira de Polka, el viernes, y este lunes lanzó su nueva programación. A las 20.00 se emite "Telenoche"; a las 21.00, Guido Kaczka con "Los 8 escalones del millón"; a las 22.30, El hotel de los famosos; y a las 23.45 horas, En síntesis.

Telefe también cambió su grilla: a las 20.00 se emite Telefe noticias, con la conducción de Rodolfo Barili y Cristina Pérez. A las 21.15, la telenovela Fugitiva. A las 22.00, El primero de nosotros; a las 22.45 MasterChef Celebrity; y a las 00.15 horas, Germán Paoloski con "No es tan tarde".

Guido Kaczka es la carta salvadora de eltrece a la noche.

Masterchef Celebrity tendrá una edición especial

Masterchef Celebrity se prepara para definir al ganador de la nueva temporada. Pero eso no significa que el programa se despida de la pantalla.

Comenzó a grabarse "Masterchef Celebrity: la revancha" que contará con exparticipantes de todas las temporadas que buscarán demostrar su talento culinario en busca del reconocimiento del jurado. Se desconoce aún la dinámica y el premio para quien se consagre pero sí trascendió un dato. El programa se emitirá hasta que se estrene la nueva temporada de La voz argentina.

MasterChef Celebrity tendrá una revancha.

El hotel de los famosos: solo y peleado con todos, Leo García quiere irse del hotel

Comenzó la segunda semana en El hotel de los famosos, y las cartas vuelven a barajar y a repartirse. Como será habitual todos los lunes, los participantes volvieron a dividirse en dos grupos, que competirán para ver quiénes quedan como anfitriones y quiénes, como miembros del staff. En una jornada marcada por varias fricciones entre los concursantes, Leo García quedó en la cuerda floja.

Al comienzo de la emisión, les informaron a los jugadores que debían presentarse para descubrir de qué modo iban a quedar conformados los equipos. Por ese motivo, todos tuvieron que volver a armar sus valijas a la espera de descubrir si cambiaban o no de habitación. Y mientras se preparaban, hubo un inesperado entredicho entre García y Lissa Vera.

Ella le aconsejó al músico cambiar su estrategia de juego, pero su sugerencia no fue bien recibida por el cantante, que si bien insistía con que no quería pelearse con ella, le aseguró: "Yo soy el rey de pop. Es mejor ser raro que ser normal. ¡Volvé con tu familia!". Como era de esperar, esas palabras molestaron profundamente a Lissa, que concluyó: "Dejame que estaba muy cómoda, gracias. No me hables". Sin embargo, pocos minutos después se reconciliaron, aunque el clima de tensión entre ambos persistió.

Finalmente, ambos grupos quedaron conformados y, tras una competencia en la que debieron poner el cuerpo, el equipo violeta quedó como el gran ganador. De esta manera, quienes quedaron como huéspedes fueron Melody Luz, Kate Rodríguez, Martín Salwe, Walter Queijeiro, Pato Galván, Silvina Luna y Sabrina Carballo. Y aunque entre Salwe y Rodríguez la relación es muy mala, cuando ganaron, festejaron de manera unida. "Saco lo personal y pongo al equipo, Kate es una muy buena jugadora", reflexionó el locutor al respecto.

El grupo que perdió comenzó, entonces, con los preparativos propios del staff. Rodrigo Noya fue el primero en recibir un llamado de atención por la higiene de sus manos, al tiempo que Alex Caniggia luchó para dejar listas las camas. En este contexto, la tensión puertas adentro fue creciendo, por lo que los miembros que debían atender a los huéspedes se mostraban muy ofuscados. Con ese clima de fricción, se sometieron al voto cara a cara.

A medida que cada uno anunció a quién votaba, García se encontró como el blanco de muchos de sus compañeros. Matilda Blanco se decantó por él, y le dijo: "Hace veinte años que no te veo, no quiero aguantarte más". Chanchi Estévez, Lissa Vera y Rodrigo Noya también lo votaron a él.

Entonces, con cuatro votos en su contra, García quedó en zona de eliminación. Lejos de lamentarse, cuando le dieron la palabra, expresó: "Yo no necesito conquistar gente ni vivo para agradar, yo vine a experimentar algo. No sé qué diré en un futuro de esto, pero lo cierto es que desapercibido no voy a pasar, y a mí me interesa esto".

Sin embargo, luego de la votación, el artista estuvo a punto de explotar y, con una mezcla de angustia y bronca, exclamó: "¡Me quiero ir mañana, es horrible!". Será cuestión de esperar al final de la semana, y descubrir si finalmente el músico se irá o no del reality.